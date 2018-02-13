'Corra!' e 'Me Chame Pelo seu Nome' levam prêmio dos roteiristas

Me Chame Pelo Seu Nome, filme Crédito: Divulgação

Os filmes "Corra!" e "Me Chame pelo seu Nome" foram os vencedores do Screenwriting Guild Awards (WGA) com prêmios para o melhor roteiro original e o roteio melhor adaptado, respectivamente. A divulgação foi feita nesta segunda-feira, 12.

O mexicano Guillermo Del Toro estava cotado para a premiação por A Forma da Água, junto com Vanessa Taylor, como melhor roteiro original, mas, finalmente, esse reconhecimento foi para Jordan Peele por Corra!.

Por sua vez, James Ivory, de Me Chame pelo seu Nome, se impôs na disputa pelo prêmio de melhor roteiro adaptado a O Artista do Desastre, Logan, A Grande Jogada e Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississippi.