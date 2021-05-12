Conheça os novos personagens da fase final da novela 'Salve-se Quem Puder'

Babu Santana entra em "Salve-se Quem Puder" como Nanico; policial federal, ele vai atuar para proteger Alexia/Josimara (Deborah Secco), Luna/Fiona (Juliana Paiva) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada) Crédito: João Miguel Júnior/Globo

A partir da próxima segunda (17), a Globo exibe os capítulos finais e inéditos de "Salve-se Quem Puder". A trama de Daniel Ortiz ganha cinco novos personagens nesta nova fase, interpretados por Babu Santana, Rodrigo Simas, Sophia Abrahão e Gabriela Moreyra.

A atriz Marianna Armellini, que já estava na primeira etapa como Verônica, interpreta agora também a irmã gêmea dela, Marlene.

Por causa da pandemia e as interrupções das gravações em março do ano passado, a novela perdeu atores, como o português José Condessa, que interpretava Juan, e teve de deixar o Brasil por afirmar ter compromissos assumidos anteriormente em Portugal.

Interesse amoroso de Luna (Juliana Paiva), uma das protagonistas, ele foi substituído por Rodrigo Simas, que agora vai disputar a jovem com o seu irmão na vida real, Felipe Simas, o Téo em "Salve-se".

Sabrina Petraglia, a Micaela, chega a aparecer nesta segunda etapa, mas sai antes do fim porque a atriz estava grávida do seu segundo filho - Maya nasceu em dezembro.

Os 53 capítulos finais de "Salve-se Quem Puder" já estão todos gravados. As filmagens foram realizadas no segundo semestre de 2020, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid adotados pela Globo.

Será a única novela inédita da emissora no ar. Na história, Alexia (Debora Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna correm grande perigo nas mãos de Dominique (Guilhermina Guinle), principalmente após a descoberta de que Luna, uma das testemunhas do assassinato do juiz Vitório (Ailton Graça), em Cancún, está viva.

A vilã inicia uma caçada implacável para evitar que seja denunciada para a polícia. Mais do que nunca, ela precisa terminar o "serviço" a pedido de Hugo (Leopoldo Pacheco), o chefão da organização.

CONHEÇA OS NOVOS PERSONAGENS

Alejandro (Rodrigo Simas): amigo de infância de Luna, Alejandro até hoje ainda nutre um carinho especial pela jovem que foi seu primeiro amor. Ele decide deixar de lado os planos de se dedicar à carreira para investigar o paradeiro de Luna em São Paulo no momento em que a jovem e Téo estão cada vez mais próximos. Alejandro vai buscar abrigo na casa de Dulce (Marilu Bueno), a avó de Gabi (Nina Frosi). Marlene (Mariana Armellini), sobrinha de Dulce, ficará com a incumbência de receber e hospedar Mário, Alejandro e Gabi enquanto a tia faz uma viagem.





amigo de infância de Luna, Alejandro até hoje ainda nutre um carinho especial pela jovem que foi seu primeiro amor. Ele decide deixar de lado os planos de se dedicar à carreira para investigar o paradeiro de Luna em São Paulo no momento em que a jovem e Téo estão cada vez mais próximos. Alejandro vai buscar abrigo na casa de Dulce (Marilu Bueno), a avó de Gabi (Nina Frosi). Marlene (Mariana Armellini), sobrinha de Dulce, ficará com a incumbência de receber e hospedar Mário, Alejandro e Gabi enquanto a tia faz uma viagem. Marlene (Marianna Armellini): é a irmã gêmea de Verônica (Marianna Armellini). As duas são completamente diferentes. Enquanto Verônica é amarga e movida pelo sentimento de vingança contra Micaela (Sabrina Petraglia), Marlene faz o tipo recatada. Na verdade, ela tenta controlar seus desejos a todo momento e é atormentada pelas visões de tia Dulce, que sempre surge em seus pensamentos quando ela está prestes a cometer "seus pecados".





é a irmã gêmea de Verônica (Marianna Armellini). As duas são completamente diferentes. Enquanto Verônica é amarga e movida pelo sentimento de vingança contra Micaela (Sabrina Petraglia), Marlene faz o tipo recatada. Na verdade, ela tenta controlar seus desejos a todo momento e é atormentada pelas visões de tia Dulce, que sempre surge em seus pensamentos quando ela está prestes a cometer "seus pecados". Júlia (Sophia Abrahão): a advogada sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco), se muda para São Paulo e ficará hospedada na casa de Helena (Flávia Alessandra), com quem mantém uma ótima relação. Ela vai trabalhar para Alan (Thiago Fragoso), seu ex-professor na Faculdade de Direito. Workaholic assumida, Júlia é durona e divertida ao mesmo tempo. A primeira medida da advogada será fazer uma auditoria nas contas da Labrador, a empresa de Rafael (Bruno Ferrari). Apesar da implicância mútua, uma forte atração acaba surgindo entre os dois, embora eles não admitam isso. O empresário segue tentando superar a "morte" de Kyra e encontra em Júlia uma chance de recomeço.





a advogada sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco), se muda para São Paulo e ficará hospedada na casa de Helena (Flávia Alessandra), com quem mantém uma ótima relação. Ela vai trabalhar para Alan (Thiago Fragoso), seu ex-professor na Faculdade de Direito. Workaholic assumida, Júlia é durona e divertida ao mesmo tempo. A primeira medida da advogada será fazer uma auditoria nas contas da Labrador, a empresa de Rafael (Bruno Ferrari). Apesar da implicância mútua, uma forte atração acaba surgindo entre os dois, embora eles não admitam isso. O empresário segue tentando superar a "morte" de Kyra e encontra em Júlia uma chance de recomeço. Aurora (Gabriela Moreyra): sobrinha de Lúcia (Cristina Pereira), ela irá morar com a tia na casa de Dominique. Aurora é uma estudante que sonha com a carreira diplomática e se dedica em tempo integral aos estudos para tentar conquistar uma vaga para ingressar no Instituto Rio Branco. O problema é que Dominique está disposta a acabar com a estadia de Aurora em sua casa. Além de duvidar da capacidade intelectual da jovem, a vilã reprova a aproximação de Aurora e Renzo (Rafael Cardoso), que serão confidentes e conhecem bem o tipo de negócio que Dominique está envolvida.





sobrinha de Lúcia (Cristina Pereira), ela irá morar com a tia na casa de Dominique. Aurora é uma estudante que sonha com a carreira diplomática e se dedica em tempo integral aos estudos para tentar conquistar uma vaga para ingressar no Instituto Rio Branco. O problema é que Dominique está disposta a acabar com a estadia de Aurora em sua casa. Além de duvidar da capacidade intelectual da jovem, a vilã reprova a aproximação de Aurora e Renzo (Rafael Cardoso), que serão confidentes e conhecem bem o tipo de negócio que Dominique está envolvida. Nanico (Babu Santana): é um experiente policial federal, que é escalado para reforçar a segurança das testemunhas Alexia/Josimara, Kyra/Cleyde e Luna/Fiona. Num trailer munido com câmeras e equipamentos de monitoramento, Nanico terá a visão de toda a área próxima ao sobrado onde as meninas vivem na zona leste de São Paulo. Bastante sério, ele deixará de lado o jeito sisudo ao se encantar por Ermelinda (Grace Gianoukas), que com suas mãos de fada e a habilidade com a reflexologia conquistará o coração do policial. A mãe de Zezinho (João Baldasserini) ficará dividida entre a virilidade de Nanico e os chamegos de Edgar (Cosme dos Santos), provocando ainda mais ciúmes no filho.

