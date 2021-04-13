Globoplay estreia 'Cabocla': relembre quem é quem na novela

Vanessa Giácomo (a protagonista Zuca) e Malvino Salvador (o peão Tobias) gravam as primeiras cenas de "Cabocla" Crédito: Renato Rocha Miranda/TV Globo

Na época dos streaming, muitos clássicos estão voltando para a celebração de seus fãs. Essa semana é a vez de "Cabocla", sucesso de 2004 da Globo, ganhar espaço no Globoplay, mostrando o romance de Zuca (Vanessa Giácomo) e Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira).

A trama é uma versão da novela de Benedito Ruy Barbosa exibida em 1979, inspirada no romance de Ribeiro Couto. Escrita por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, teve supervisão de Ruy Barbosa e direção de Fred Mayrink, André Felipe Binder, Pedro Vasconcelos, José Luís Villamarin e Rogério Gomes.

A novela ganhou o prêmio Qualidade Brasil SP 2004 de melhor novela do ano, e Benedito Ruy Barbosa, Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, o de melhores autores de novelas. Tony Ramos foi eleito melhor ator; Danton Mello, melhor coadjuvante; e Jussara Freire a melhor atriz coadjuvante.

Vanessa Giácomo e Malvino Salvador ganharam o prêmio de atriz e ator revelação, e Ricardo Waddington, diretor de núcleo, foi escolhido o melhor diretor. Tony Ramos também foi escolhido como melhor ator pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

RELEMBRE QUEM É QUEM NA TRAMA

Zuca (Vanessa Giácomo) - Filha charmosa e inocente de Zé da Estação (Otávio Augusto) e Siá Bina (Jussara Freire), menina do interior, cabocla simples, trigueira, sem muito estudo. Apaixona-se por Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). É noiva de Tobias (Malvino Salvador) mas, quando descobre que não o ama, rompe o compromisso e decide enfrentar tudo e todos pelo seu novo amor.





Filha charmosa e inocente de Zé da Estação (Otávio Augusto) e Siá Bina (Jussara Freire), menina do interior, cabocla simples, trigueira, sem muito estudo. Apaixona-se por Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). É noiva de Tobias (Malvino Salvador) mas, quando descobre que não o ama, rompe o compromisso e decide enfrentar tudo e todos pelo seu novo amor. Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) - Fino, educado e com alegria de viver, encara as mulheres sem maiores responsabilidades. Suas paixões são totais e passageiras. Não demonstra o menor interesse pelos negócios do pai, Joaquim (Reginaldo Faria), mesmo sabendo que um dia vai comandá-los. Quando vai para o interior e conhece Zuca e seu comportamento se transforma radicalmente.





- Fino, educado e com alegria de viver, encara as mulheres sem maiores responsabilidades. Suas paixões são totais e passageiras. Não demonstra o menor interesse pelos negócios do pai, Joaquim (Reginaldo Faria), mesmo sabendo que um dia vai comandá-los. Quando vai para o interior e conhece Zuca e seu comportamento se transforma radicalmente. Joaquim (Reginaldo Faria) - Viúvo, pai de Luís Jerônimo. Próspero comerciante, de caráter forte, educado, que vive apenas para o trabalho, pensando no futuro do rapaz. Preocupa-se com o tipo de vida que o filho leva, principalmente depois que descobre que ele está doente. Só vai entender o amor do filho por Zuca depois de redescobrir também o amor.





Viúvo, pai de Luís Jerônimo. Próspero comerciante, de caráter forte, educado, que vive apenas para o trabalho, pensando no futuro do rapaz. Preocupa-se com o tipo de vida que o filho leva, principalmente depois que descobre que ele está doente. Só vai entender o amor do filho por Zuca depois de redescobrir também o amor. Zé da Estação (Otávio Augusto) - Pai de Zuca, marido de Siá Bina (Jussara Freire). Chefe da estação de Pau d'Alho, é também o dono do único hotel da cidadezinha. Bom negociante, pessoa estimada na região, honesto e amigo. Ama demais a filha única, para quem sonha um destino bom, porém sem grandes riquezas. Acredita que o casamento de Zuca com Tobias (Malvino Salvador) vai concretizar todos os seus planos.





Pai de Zuca, marido de Siá Bina (Jussara Freire). Chefe da estação de Pau d'Alho, é também o dono do único hotel da cidadezinha. Bom negociante, pessoa estimada na região, honesto e amigo. Ama demais a filha única, para quem sonha um destino bom, porém sem grandes riquezas. Acredita que o casamento de Zuca com Tobias (Malvino Salvador) vai concretizar todos os seus planos. Siá Bina (Jussara Freire) - Mãe de Zuca, mulher de Zé da Estação. Cabocla da roça, que se casou com um homem generoso e trabalhador. Com a ajuda da filha, é a responsável pelos encargos do hotel. Cozinheira e doceira de mão cheia, orgulha-se de suas aptidões, que a fazem o braço direito de seu marido. Adora Tobias (Malvino Salvador), e sofre quando a filha termina o noivado com ele.



Tobias (Malvino Salvador) - Filho de Felício (Sebastião Vasconcelos) e Genrosa (Vera Holtz), irmão de Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor). Caboclo forte, destemido, valente e brigão. Excelente cavaleiro, trabalha como peão na fazenda do coronel Boanerges (Tony Ramos). Sua paixão por Zuca é conhecida por todos. Ninguém se atreve a botar os olhos na moça, temendo sua reação. Sofre com a separação de sua amada, mas, por amor, aprende a perdoar. Apaixona-se por Mariquinha (Carolina Kasting).





Filho de Felício (Sebastião Vasconcelos) e Genrosa (Vera Holtz), irmão de Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor). Caboclo forte, destemido, valente e brigão. Excelente cavaleiro, trabalha como peão na fazenda do coronel Boanerges (Tony Ramos). Sua paixão por Zuca é conhecida por todos. Ninguém se atreve a botar os olhos na moça, temendo sua reação. Sofre com a separação de sua amada, mas, por amor, aprende a perdoar. Apaixona-se por Mariquinha (Carolina Kasting). Coronel Boanerges (Tony Ramos) - Chefe político da região, presidente da Câmara, "compadre" de meio mundo, inclusive de Zé da Estação (Otávio Augusto) e Felício (Sebastião Vasconcelos). Primo de Joaquim (Reginaldo Faria) e Luís Jerônimo, a quem abriga durante sua recuperação. Abastado fazendeiro e homem muito justo, sofre oposição do coronel Justino (Mauro Mendonça). É contra a violência, pacificador e mediador nas questões da região. Boanerges é casado com Emerenciana (Patrícia Pillar), com quem tem uma filha, Belinha (Regiane Alves). Fica uma fera quando ela se apaixona por Neco (Danton Mello), filho de seu inimigo.





Chefe político da região, presidente da Câmara, "compadre" de meio mundo, inclusive de Zé da Estação (Otávio Augusto) e Felício (Sebastião Vasconcelos). Primo de Joaquim (Reginaldo Faria) e Luís Jerônimo, a quem abriga durante sua recuperação. Abastado fazendeiro e homem muito justo, sofre oposição do coronel Justino (Mauro Mendonça). É contra a violência, pacificador e mediador nas questões da região. Boanerges é casado com Emerenciana (Patrícia Pillar), com quem tem uma filha, Belinha (Regiane Alves). Fica uma fera quando ela se apaixona por Neco (Danton Mello), filho de seu inimigo. Emerenciana (Patrícia Pillar) - Mulher do coronel Boanerges, mãe de Belinha (Regianae Alves). Simples, prática e cativante, disposta a ajudar a todos. Talvez seja mais política do que o próprio marido. Mulher de pulso forte e atitudes claras, inimiga das meias-palavras. Excelente dona de casa, porém sem ser muito refinada.





Mulher do coronel Boanerges, mãe de Belinha (Regianae Alves). Simples, prática e cativante, disposta a ajudar a todos. Talvez seja mais política do que o próprio marido. Mulher de pulso forte e atitudes claras, inimiga das meias-palavras. Excelente dona de casa, porém sem ser muito refinada. Belinha (Regiane Alves) - Filha de Boanerges e Emerenciana. É professora primária formada no Rio de Janeiro e deseja dar aulas, mas seu pai se opõe, pois, só queria que tivesse o diploma. Tem uma visão moderna do mundo, muitas vezes não concordando com as atitudes do pai. Apaixona-se perdidamente por Neco (Danton Mello) sem saber que ele é filho do maior inimigo de seu pai.





Filha de Boanerges e Emerenciana. É professora primária formada no Rio de Janeiro e deseja dar aulas, mas seu pai se opõe, pois, só queria que tivesse o diploma. Tem uma visão moderna do mundo, muitas vezes não concordando com as atitudes do pai. Apaixona-se perdidamente por Neco (Danton Mello) sem saber que ele é filho do maior inimigo de seu pai. Neco (Danton Mello) - Filho de Justino (Mauro Mendonça) e irmão de Mariquinha (Carolina Kasting). Estudante de Direito, abandona os estudos e volta para sua terra para ser fazendeiro. Ama a vida do campo. Quando volta para casa, conhece Belinha e entre os dois nasce um grande amor.



Coronel Justino (Mauro Mendonça) - Viúvo, pai de Neco e Mariquinha (Carolina Kasting). Prepotente e de espírito forte, tem a disposição de um jovem. Não se conforma com a liderança de Boanerges e luta contra ela, embora sem sucesso. Quer casar a filha com um homem rico, que possa exercer na região o domínio que ele não conseguiu estabelecer.





Viúvo, pai de Neco e Mariquinha (Carolina Kasting). Prepotente e de espírito forte, tem a disposição de um jovem. Não se conforma com a liderança de Boanerges e luta contra ela, embora sem sucesso. Quer casar a filha com um homem rico, que possa exercer na região o domínio que ele não conseguiu estabelecer. Mariquinha (Carolina Kasting) - Filha de Justino e irmã de Neco. Alegre, de certa cultura, estudou em Vitória, onde se formou professora. Por iniciativa própria, é a mestra da única escola rural da região. Ama muito o povo do lugar, mas acha que pode dispor das pessoas como bem entender. Muito amiga de Tomé (Eriberto Leão), com quem costuma trocar confidências, é apaixonada por Tobias.





Filha de Justino e irmã de Neco. Alegre, de certa cultura, estudou em Vitória, onde se formou professora. Por iniciativa própria, é a mestra da única escola rural da região. Ama muito o povo do lugar, mas acha que pode dispor das pessoas como bem entender. Muito amiga de Tomé (Eriberto Leão), com quem costuma trocar confidências, é apaixonada por Tobias. Pequetita Novais (Mareliz Rodrigues) - Jovem intelectualizada, de grande personalidade e inteligência. É muito segura de si em todos os seus atos, mas às vezes chega a parecer inconsequente. Acredita ter encontrado em Luís Jerônimo seu grande amor, mas descobre, mais tarde, que estava enganada.





Jovem intelectualizada, de grande personalidade e inteligência. É muito segura de si em todos os seus atos, mas às vezes chega a parecer inconsequente. Acredita ter encontrado em Luís Jerônimo seu grande amor, mas descobre, mais tarde, que estava enganada. Vigário (John Herbert) - É o único padre da região. De espírito bonachão, vive das esmolas dos caboclos, que tanto podem ser alguns trocados como pequenos animais.





É o único padre da região. De espírito bonachão, vive das esmolas dos caboclos, que tanto podem ser alguns trocados como pequenos animais. Doutor Telles (Rogério Falabella) - Médico da clínica geral de Vila da Mata. Faz de tudo. Atende Luís Jerônimo quando ele chega ao interior. Gosta de um bom papo com os caboclos na venda, quando vai a Pau d'Alho atender algum cliente.



Chico Bento (Umberto Magnani) - Aliado de Boanerges na política, fazendeiro remediado da região. Adora uma boa prosa nas vendas da redondeza.





Aliado de Boanerges na política, fazendeiro remediado da região. Adora uma boa prosa nas vendas da redondeza. Felício (Sebastião Vasconcelos) - Pai de Tobias, Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor), marido de Generosa (Vera Holtz). Caboclo dos mais antigos da região, não tem forças para lutar contra o coronel Justino, e aceita a perda de suas terras como uma fatalidade. É de um conformismo sem tamanho em todas as questões, inclusive quando lhe roubam a filha Rosa. Homem triste, calejado, mas muito estimado na região por ser um grande contador de "causos".





Pai de Tobias, Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor), marido de Generosa (Vera Holtz). Caboclo dos mais antigos da região, não tem forças para lutar contra o coronel Justino, e aceita a perda de suas terras como uma fatalidade. É de um conformismo sem tamanho em todas as questões, inclusive quando lhe roubam a filha Rosa. Homem triste, calejado, mas muito estimado na região por ser um grande contador de "causos". Generosa (Vera Holtz) - Mulher de Felício, mãe de Tobias, Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor). É uma cópia perfeita do marido, seguindo seus passos e opiniões. Sofre com a ausência da filha Rosa e com o gênio explosivo do marido. Não incentiva Felício a lutar para reaver as terras perdidas - pelo contrário, tenta conformá-lo.





Mulher de Felício, mãe de Tobias, Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor). É uma cópia perfeita do marido, seguindo seus passos e opiniões. Sofre com a ausência da filha Rosa e com o gênio explosivo do marido. Não incentiva Felício a lutar para reaver as terras perdidas - pelo contrário, tenta conformá-lo. Tina (Maria Flor) - Filha de Felício e Generosa, irmã de Tobias e Rosa (Vanessa Gerbelli). O irmão cuida para que ela não tenha o mesmo destino da outra irmã, que foi roubada por um mascate. É apaixonada por Tomé (Eriberto Leão), que não corresponde a esse amor por não conseguir esquecer Rosa.





Filha de Felício e Generosa, irmã de Tobias e Rosa (Vanessa Gerbelli). O irmão cuida para que ela não tenha o mesmo destino da outra irmã, que foi roubada por um mascate. É apaixonada por Tomé (Eriberto Leão), que não corresponde a esse amor por não conseguir esquecer Rosa. Tomé (Eriberto Leão) - Grande amigo de Tobias, a quem segue por todos os cantos. Excelente cavaleiro, é o maior rival do amigo nas raias domingueiras. Ele é a voz da razão para o amigo, a quem consegue tirar de algumas brigas. Teve um único amor na vida: Rosa (Vanessa Gerbelli), a filha fugida de Felício e Generosa.



Pepa, La Sevilhana (Elena Toledo) - Dançarina espanhola, atração das noites cariocas no cabaré frequentado por Luís Jerônimo. Uma das grandes paixões momentâneas do rapaz. Envolve-se com o coronel Justino.





Dançarina espanhola, atração das noites cariocas no cabaré frequentado por Luís Jerônimo. Uma das grandes paixões momentâneas do rapaz. Envolve-se com o coronel Justino. Dr. Edmundo Esteves (Othon Bastos) - Médico do Rio de Janeiro, especialista em doenças pulmonares. Severo, exige obediência total de seus pacientes. Descobre a doença de Luís Jerônimo e o obriga a deixar a vida agitada da cidade grande.





Médico do Rio de Janeiro, especialista em doenças pulmonares. Severo, exige obediência total de seus pacientes. Descobre a doença de Luís Jerônimo e o obriga a deixar a vida agitada da cidade grande. Capitão Macário (Oscar Magrini) - Coletor estadual, homem de espírito jovial. Forma roda com os amigos para discutir a situação política e econômica da época, e está sempre por dentro das novidades.





Coletor estadual, homem de espírito jovial. Forma roda com os amigos para discutir a situação política e econômica da época, e está sempre por dentro das novidades. Xexéu (Fernando Petelinka) - Tabelião de Vila da Mata, que atende também a clientela de Pau d'Alho . Homem matreiro e de boa conversa. Alia-se a Justino no caso das terras de Felício.





Tabelião de Vila da Mata, que atende também a clientela de Pau d'Alho . Homem matreiro e de boa conversa. Alia-se a Justino no caso das terras de Felício. Ritinha (Aisha Jambo) - Mucama de estimação da família de Boanerges, companheira e confidente de Belinha. Provoca acirrada disputa entre Nastácio (Cosme dos Santos), Zaqueu (Alexandre Rodrigues) e Chico da Venda (Cláudio Galvan), apaixonados por ela, que, matreira, joga com os três.

