Alexandre Nero diz que não lembra muito da novela "Império"

O ator Alexandre Nero Crédito: Globo/João Cotta

O ator Alexandre Nero, 51, poderá rever um de seus mais importantes trabalhos na TV, a partir da próxima semana, com a reprise de "Império" (Globo, 2014-2015). Ele, porém, admite que será um telespectador comum, já que lembra muito pouco da trama.

"Eu sou um desmemoriado", brinca ele em conversa online com a imprensa, realizada nesta terça-feira (6). "Não lembro de nomes de personagens, não lembro muito da história. Eu vou pegar a novela como espectador, por incrível que pareça", completa.

A trama de Aguinaldo Silva é a terceira reprisada na faixa das 21h desde a suspensão das gravações, em março de 2020. Os atores até voltaram aos estúdios depois disso, e "Amor de Mãe" foi concluída, mas o agravamento da pandemia levou a nova suspensão.

E "Império" é a escolha da vez, com Nero dando vida ao ambicioso José Alfredo, chamado de Comendador, seu primeiro protagonista. Apesar disso, ele diz que lembra "de uma coisa e outra", além "da alegria e das festas". "Mas peculiaridades, a história mesmo, não lembro de nada".

A alegria é o destaque também de outros atores. Lilia Cabral, 63, que interpreta Maria Marta, a esposa ambiciosa de José Alfredo, lembra do elenco desfilando na Marquês da Sapucaí no Carnaval de 2015. "Foi minha estreia na avenida", afirma ela as risos.

Leandra Leal, 38, que dá vida a Cristina, filha mais velha do Comendador, não estreou no sambódromo graças a "Império", mas também destaca o desfile do elenco como um dos momentos marcantes. "O clima do Carnaval contaminou a novela", brinca ela.

Para Marina Ruy Barbosa, 25, que faz Maria Ísis, amante do Comendador, o clima bom do elenco veio da preparação, quando atores da primeira e segunda fase da novela se reuniam diariamente, por um mês, "rompendo barreiras de timidez e vergonha".

"Lembro de ter muito medo, era minha primeira novela mais adulta e eu temia não dar conta minimamente do recado. No começo da preparação, eu tive um exercício com Lilia e Nero, e minha boca tremia. Era tanto nervoso, tanto medo", recorda ela.

O elenco de "Império" tem ainda nomes como Marjorie Estiano, Drica Moraes, Caio Blat, Andreia Horta, Daniel Rocha, Rafael Cardoso, Paulo Betti, Zezé Polessa, Nanda Costa, Vanessa Giácomo, Ailton Graça, Viviane Araújo e Cris Vianna, entre outros.

Na primeira fase, Chay Suede dá vida ao jovem José Alfredo de Medeiros, que deixa Pernambuco rumo ao Rio para tenta a vida e acaba apaixonado pela cunhada Eliane (Vanessa Giácomo). O casal, porém, não consegue viver sua paixão devido a tramoias da irmã de Elaine, Cora (Marjorie Estiano).

Após um salto no tempo, Alexandre Nero é José Alfredo, casado com Maria Marta (Lilia Cabral), e com filhos: José Pedro (Caio Blat), Maria Clara (Andreia Horta) e João Lucas (Daniel Rocha). Nessa fase, ele descobre ainda a filha Cristina, vivida por Leandra Leal.