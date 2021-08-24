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Televisão

Conheça o 'Zig Zag Arena', novo programa de Fernanda Gentil

Atração entra nas tardes de domingo da TV Globo a partir de outubro. Saiba como será o programa

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 12:45
A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil Crédito: Rede Globo
O próximo sábado (28) será o último dia do "Se Joga", programa comandado por Fernanda Gentil, na grade da Globo. Mas vale ter calma, pois a jornalista não vai deixar a casa. Nos novos planos da emissora, Fernanda terá um breve descanso e já volta com novo programa em outubro.
De acordo com o site de imprensa da TV Globo, a loira vai para os domingos comandar o "Zig Zag Arena". A estreia está marcada para o dia 3 de outubro, logo após o "Temperatura Máxima", e o game levar muita ação numa arena cheia de obstáculos e desafios.
"O Zig Zag Arena é uma grande competição de brincadeiras da nossa infância adaptadas para os dias de hoje. Participa quem é feliz, ganha quem mais se divertir! Vou estar entre amigos com Hortência, Everaldo e Marco Luque, fazendo o que eu adoro, que é comunicar, e dentro de uma arena comandando uma competição: não poderia estar mais feliz e ansiosa!", inicia Gentil.
Logo ela anuncia: "Tem rivalidade, diversão, prêmio em dinheiro, e muito mais... Só posso agradecer por mais essa oportunidade muito especial de entregar leveza em tempos tão delicados".

COMO SERÁ?

A cada programa, duas equipes se enfrentam em brincadeiras que marcaram a infância de muita gente. A competição é dividida em três fases: "Pique-pega", "Mega Ball" e "Tudo ou Nada".
Os movimentos são acompanhados pelo olhar técnico de juízes profissionais, que orientam os times e fiscalizam as regras do jogo. Ao final, a equipe que acumular mais pontos será a grande vencedora da semana.
E como acontece no mundo dos esportes, as partidas serão narradas e comentadas. Everaldo Marques foi escalado para ser o narrador da competição, que terá ainda a jogadora Hortência e o humorista Marco Luque comentando os melhores momentos e lances das partidas.
"Quem nunca brincou de pega-pega? Esse é o nosso programa. É uma megaprodução; um formato inédito e original, pensado para as famílias brasileiras, inspirado nas brincadeiras e jogos de infância presentes na nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, também inventamos o nosso próprio jogo, uma brincadeira nova, moderna e divertida, que desperta o desejo de competir e, principalmente, de se divertir", conta Raoni Carneiro, diretor artístico do programa.

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