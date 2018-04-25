MÚSICA

Conheça as três primeiras bandas finalistas do Vitória Rock Festival

Segunda etapa será realizada nos dias 29 e 30 de junho, na Capital capixaba

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 21:12
A Banda Big Bat Blues Band ganhou o passaporte para a final na categoria Original Band Crédito: CIRO TRIGO / Divulgação
O final de semana do capixaba ferveu ao som de muito rock n roll. É que aconteceu na sexta e no sábado, no estacionamento do Shopping Vitória, a 1ª etapa do Vitória Rock Festival. Foram quase 15 horas de muito rock, que revelou as três primeiras bandas finalistas do evento.
A banda autoral Big Bat Blues Band e as duas bandas covers Highway (Bon jovi) e High Voltage (AC/DC) foram escolhidas pelos jurados e seguem para a final do festival, prevista para os dias 30 de novembro e 01 de dezembro.
A sexta-feira foi dedicada apenas às bandas capixabas autorais. Big Bat Blues Band, Auri, Tribal e Major Cético foram as bandas que se apresentaram nesta primeira eliminatória da categoria "Original Band", com vitória da Big Bat. Os jurados nessa primeira fase das bandas autorais foram Edilson Barbosa, do Programa Rock Show, e João Lucas, da Muddy Brothers, a banda campeã do Festival 2017.
Primeira etapa do Vitória Rock Festival 2018 encheu a área externa do Shopping Vitória Crédito: CIRO TRIGO / Divulgação
Já o sábado foi dedicado à primeira etapa do concurso das bandas cover, a categoria King Of Cover. Hannover (Scorpions); Ozzymosis (Ozzy Osbourne); Highway (Bon Jovi); High Voltage (AC/DC); Morning Glory (Oasis) e Red Tube (Red Hot Chilli Peppers), foram as seis bandas que disputaram as duas primeiras vagas da final. As escolhidas pelos jurados foram Highway e High Voltage. Nesta etapa os jurados foram o músico Gabriel Moura, o diretor da FAMES Paulo Pelissari e o músico Gustavo Macacko.
A 2ª etapa do Vitória Rock Festival já tem data marcada e acontece nos dias 29 e 30 de junho, também no estacionamento do Shopping Vitória. Em breve a organização divulgará as próximas bandas selecionadas que disputam mais vagas para a grande final, bem como início das vendas de ingressos para os dois dias de evento.

