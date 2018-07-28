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Conheça as concorrentes a Rainha da Festa da Polenta 2018

Elas foram apresentadas na Serenata Italiana e vão disputar o título, em outubro, no Polentão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 17:28

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 17:28

Oito jovens disputam o título de Rainha da Festa da Polenta. Elas foram apresentadas no último sábado (21), durante a Serenata Italiana 2018, que é um aquecimento para a festa, que será realizada entre os dias 12 a 21 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante.
A Serenata Italiana percorreu as ruas da cidade com millhares de pessoas e terminou no Polentão. Durante a apresentação, muita torcida pelas oito moças com idade entre, 19 e 25 anos. Confira abaiso as concorrente.
Caroline Meneghetti Galdino, 20 anos, Vila Betânea
Caroline Meneghetti Galdino, 20 anos, Vila Betânea Crédito: Site Oficial/Cacá Lima
Caroline Bernabé Sossai, 20 anos, Tapera
Caroline Bernabé Sossai, 20 anos, Tapera Crédito: Site Oficial/Cacá Lima
Coralina Ambrozim Zandonadi, 19 anos, Lavrinhas
Coralina Ambrozim Zandonadi, 19 anos, Lavrinhas Crédito: Site Oficial/Cacá Lima
Crislaine Gratieri, 25 anos, Bairro São Rafael
Crislaine Gratieri, 25 anos, Bairro São Rafael Crédito: Site Oficial/Cacá Lima
Fernanda Freire Mascarello, 20 anos, Providência
Fernanda Freire Mascarello, 20 anos, Providência Crédito: Site Oficial/Cacá Lima
Jennefer Kennedy Manzolli, 20 anos, Bairro Minete
Jennefer Kennedy Manzolli, 20 anos, Bairro Minete Crédito: Site Oficial/Cacá Lima
Rayquelle Silva Tobias, 24 anos, São João de Viçosa
Rayquelle Silva Tobias, 24 anos, São João de Viçosa Crédito: Site Oficial/Cacá Lima
Vanessa Marangonha Minete, 21 anos, Bairro Minete
Vanessa Marangonha Minete, 21 anos, Bairro Minete Crédito: Site Oficial/Cacá Lima

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