Conheça as concorrentes a Rainha da Festa da Polenta 2018

Oito jovens disputam o título de Rainha da Festa da Polenta. Elas foram apresentadas no último sábado (21), durante a Serenata Italiana 2018, que é um aquecimento para a festa, que será realizada entre os dias 12 a 21 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante.
A Serenata Italiana percorreu as ruas da cidade com millhares de pessoas e terminou no Polentão. Durante a apresentação, muita torcida pelas oito moças com idade entre, 19 e 25 anos. Confira abaiso as concorrente.
Caroline Meneghetti Galdino, 20 anos, Vila Betânea
Caroline Bernabé Sossai, 20 anos, Tapera
Coralina Ambrozim Zandonadi, 19 anos, Lavrinhas
Crislaine Gratieri, 25 anos, Bairro São Rafael
Fernanda Freire Mascarello, 20 anos, Providência
Jennefer Kennedy Manzolli, 20 anos, Bairro Minete
Rayquelle Silva Tobias, 24 anos, São João de Viçosa
Vanessa Marangonha Minete, 21 anos, Bairro Minete