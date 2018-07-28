Conheça as concorrentes a Rainha da Festa da Polenta 2018

Oito jovens disputam o título de Rainha da Festa da Polenta. Elas foram apresentadas no último sábado (21), durante a Serenata Italiana 2018, que é um aquecimento para a festa, que será realizada entre os dias 12 a 21 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante.