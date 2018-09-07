Confira roteiro para segundo dia do Viradão Vitória

Fundada em 1551, a cidade de Vitória figura na lista das mais antigas do Brasil. Comemorando 467 anos neste sábado (8), nossa Capital dá um motivo a mais para que os locais e visitantes se joguem na diversão e ocupem as ruas do Centro durante mais uma edição do Viradão Vitória.

Por aqui, reunimos uma singela sugestão de roteiro para quem pretende fazer uma maratona para prestigiar o máximo possível da programação. Uma boa pedida para esta manhã, às 10h, é a visita mediada à exposição Amas  Fisionomias e Desmembramentos, de Luciano Feijão, que reuniu na galeria Homero Massena desenhos em nanquim que refletem sobre a objetificação dos corpos negros.

Pouco depois, às 11h, a programação do Parque Moscoso inclui os pequenos, com a banda No Seu Abracinho apresentando canções que marcaram crianças de inúmeras gerações, de Adriana Partimpim a Gilberto Gil.

Às 14h, na biblioteca, haverá banca para troca de livros e relançamentos de autores como Bernadette Lyra, Mônica Porto e Ilvan Filho. Mais tarde, é a vez de conferir o show de Dan Abranches, que sobe ao palco da Praça 8 às 15h.

Reunindo histórias de 19 personagens conhecidos no Estado, o documentário Somos Capixabas, parte das comemorações dos 90 anos da Rede Gazeta, será exibido em sessão especial às 16h30, no Teatro Carlos Gomes.

Para quem não perde a oportunidade de conhecer novos talentos, a dica é aproveitar as bandas que se apresentam na Casa Porto. Às 17h10, a Moreati sobe ao palco, seguida por Rodrigo Novo e Gabriela Brown.

No palco montado junto ao relógio da Praça 8, é Gavi, uma das promessas locais da black music, quem se apresenta. Fechando com chave de ouro, Nina Becker tem previsão de subida ao palco da Casa Porto às 20h40, para show de seu álbum mais recente, Acrílico.

Confira a programação

GALERIA HOMERO MASSENA

10h Visita à exposição Amas  Fisionomias e Desmembramentos - Luciano Feijão

PALÁCIO ANCHIETA

10h30 Teatro de Fantoches O Palácio na Ilha de Vitória.

BIBLIOTECA - SARAU

14h Lançamento e relançamento de livros

MUCANE

15h30 Espetáculo de Dança Negros de Todas as Cores.

16h Samba Pras Moças.

CARLOS GOMES

16h30 Sessão Especial do documentário Somos Capixabas

PRAÇA 8

17h20 Homenagem a

Alexandre Lima.

20h30 Herança Negra.

RELÓGIO PRAÇA 8

15h Dan Abranches.

19h Gavi

FAFI

17h Espetáculo de Teatro Os Sequestrados.

18h20 Grupo América 4

19h50 Espetáculo de

Teatro Ser (Tão).

CASA PORTO

17h10 Moreati.

18h20 Rodrigo Novo.

19h30 Gabriela Brown.