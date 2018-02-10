Confira programação de festas e blocos de rua

Neste ano, o carnaval no Espírito Santo promete reunir ainda mais filhos de Momo, com opções de shows, festas fechadas e dezenas de blocos pelas cidades.
Um dos eventos mais concorridos da programação carnavalesca, o Baile Voador neste ano vai rolar na terça-feira (13) de carnaval, com os cariocas do bloco Minha Luz é de Led, Los Noronha, bloco Manguerê, Caixadá e Forró Bemtivi.
Uma das responsáveis pelo Minha Luz é de Led, Júlia Jacobina explica que o bloco desfila no Rio com música mecânica, sem banda ou fanfarra. A DJ promete um set com músicas para levar os foliões ao chão.
Nossa proposta central é a diversão. Toco músicas farofa, pra todo mundo dançar muito, se sentir bem e acolhido. Tentamos fazer o máximo para que seja um ambiente para extravasar, diz.
Tocando fora do Rio de Janeiro pela primeira vez, Júlia brinca ao dizer que zerou o jogo, já que o bloco foi criado de maneira informal, na sala de sua casa, e hoje em dia reúne milhares de pessoas durante desfiles e em eventos fechados.
Bolamos tudo com oito amigos na sala de casa e agora vamos sair do Rio para tocar. Nunca fui a Vitória, mas estou animada e vou levar muito pop, rock, trap... até quem gosta de axé anos 90 vai ser contemplado, ressalta Júlia, que incentiva o público a ousar com fantasias tecnológicas e bem elaboradas.
PROGRAMAÇÃO
VITÓRIA
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
Bloco Amigos da Onça: das 15h às 19h, Centro
Baile voador
A partir das 21h. Atrações: Minha Luz é de Led (RJ),Los Noronha, Bloco Manguerê, Caixadá e Forró Bemtivi
Onde: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (2º lote/pista), R$ 70 (2º lote/área vip). À venda no Bicho Guloso, Acesso Vip, Jaklayne Joias, Bar dos Meninos, Cabana Surf Classic, Casa de Bamba e site Blueticket
Baile de Encerramento
A partir das 16h. Atrações: Show com Xá da Índia (tropicália, samba e axé)
Onde: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15
17 DE FEVEREIRO
Bloco Kustelão: das 13h30 às 19h, Jardim Camburi
18 DE FEVEREIRO
Bloco Amigos de Itararé: das 15h às 19h, Itararé
24 DE FEVEREIRO
Bloco das Piranhas: das 14h às 19h, Consolação/ Gurigica
25 DE FEVEREIRO
Bloco da Pelada: das 14h às 18h, Jesus de Nazareth
Bloco Pinduraí: das 15h às 19h, Santos Dumont
VILA VELHA
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
Bloco Butekats: 16h, Balneário Ponta da Fruta
Sambasoul: 19h, Pracinha de Coqueiral de Itaparica
SERRA
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
Bloco Carapiranha: às 20h, Carapebus
Jegue Folia: às 16h, sai junto com o bloco Galo da Praia, em Bicanga
Ratazanas: às 18h, Jacaraípe
GUARAPARI
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
Sunset Carnival: Mansão 300º, Meaípe. Quatro dias de festas com Gabriel Boni, JØRD, Lazy Bear, Victor Kill, Junyo, Cat Dealers, Evokings, Baile da Favorita, MC Marcinho, Bloco da Favorita, Wally, Vintage Culture e RDT
Ingressos: o passaporte para os quatro dias de evento sai a R$ 450 (6º lote). Sábado: R$ 100 (meia/3º lote). Domingo: R$ 100 (meia/3º lote). Segunda: R$ 130 (meia/4º lote). Terça: R$ 200 (meia/7º lote). À venda no site Blueticket e nas lojas Mavericks, La Vitta Saladeria, Jaklayne Joias, Espaço Original e Divas
Fresh Carnival: a partir das 14h. Atrações Dashdot, Clubbers, Thito Fabres, Brenda Vieira
Onde: Thale Beach. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Ingressos: o passaporte que dá direito a entrada aos quatro dias sai a R$ 180 (meia entrada/pista). Os ingressos avulsos saem a R$ 60 (meia/pista/2º lote). À venda em www.ingressocerto.com e também nas lojas Chilli Beans, Acesso Vip e Acqua Surf Shop
ANCHIETA
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
Sede: Matinê na Praça São Pedro. A programação ocorre a partir das 20h
Sede: às 21h30 Bloco Jaraguá (Bairro Porto de Cima), às 22h Bloco da Zumba e Banda Neon e à meia noite Banda Agitaê
Praia dos Castelhanos: às 14h Marchinha de Carnaval AMA, às 16h Acadêmicos de Iriri e às 17h Bloco Afrodite
Iriri: às 14h Marchinha (Costa Azul/Areia Preta), às 16h Bloco das Prinhas, às 22h Grupo de Pagode FikAssim (Costa Azul) e à meia-noite Bateria Acadêmicos de iriri (Costa Azul)
Praia do Coqueiro: às 14h Grupo de Pagode Silvio Filho
LINHARES
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
Pontal do Ipiranga: às 15h Swingue Bom no trio, às 18h Dayane Rosa no palco, às 20h Hiago Ferrari no trio e às 22h Alex Fender
Povoação: às 10h Carretinha de som na praia, às 19h bloco, às 21h fanfarra pelas ruas da vila, às 22h30 DJs, grupos de dança e convidados na tenda e à meia-noite Banda Carol Gava
Regência: às 17h trio Fubica, às 20h30 banda Forró Simininu no palco, às 22h trio Fubica e à meia-noite banda Juliano Couto
SÃO MATEUS
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
Guriri: às 10h Charanga do Adelson, às 11h Carreta & Banda, às 11h Bola Preta e Subversom, às 17h Eternizando o Samba, bloco Quintal e Oz Mannoz, às 19h Saudades de Outrora e Banda Dig Black, às 20h Jongo São Benedito, às 21h Dj Rd e Banda Cadillac de Luxo, às 22h Equipe Chocomix, às 23h Planeta Banana, à 0h30 Dj Paulinho Mattos, à 1h Banda Kit Ilusão
Barra Nova: às 12h Val Tubarão, às 14h Jegue Elétrico, às 18h Pedrinho Show
Urussuquara: às 17h Triozinho Leva Eu, às 19h Pegada do Sucesso, às 21h Leozinho Show, às 23h Alexandre e à 1h Val Santana
Campo Grande: às 21h Reflexo do Forró e às 23h Cristian Oliveira