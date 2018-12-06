Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 6 a 12 de dezembro

Especial

BTS - Burn The Stage: The Movie

(Coréia Do Sul, 2018, 203 min). Direção: Jun-Soo Park. Com J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim.

Sinopse: Depoimentos e entrevistas exclusivas revelam a longa trajetória da banda coreana BTS, um dos maiores sucessos atuais do K-pop que conseguiu se consolidar como um expoente do gênero na cultura mainstream. Através desses materiais adquirimos uma perspectiva íntima do grupo durante a turnê Wings. Os sonhos, as dificuldades, as paixões e filosofias de cada integrante são expostos ao público.

Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 19h (somente sábado).

Pré-Estreia

Crédito: Divulgação

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 20h30 (somente quarta). Sala 2 (3D/ somente quarta): 20h. Sala 3: 21h (somente quarta). Sala 4: 21h30 (somente quarta)

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h (somente quarta)

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/dub.): 20h20 (somente quarta)

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 20h30 (somente quarta)

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 20h30 (somente quarta)

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub/somente quarta.): 20h, 23h. Sala 3 (3D/dub./somente quarta): 20h30, 23h. Sala 5 (3D/dub.): 21h (somente quarta)

Cine Ritz São Mateus, sala 1 (dub.): 21h (somente quarta)

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 21h15 (somente quarta)

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30 (somente quarta). Sala 2: 21h30 (somente quarta)

Cinemark Shopping Vitória, sala 5 (3D): 21h (somente quarta). Sala 6 (3D/(somente quarta): 20h, 23h10

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 21h (somente quarta). Sala 3: 20h (somente quarta). Sala 7 (dub.): 20h30 (somente quarta)

Cine Ritz Conceição, sala 2: 21h10 (somente quarta). Sala 3 (3D/dub.): 21h10 (somente quarta)

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 20h40 (somente quarta). Sala 2 (3D/somente quarta): 20h, 23h10. Sala 8 (3D): 21h20 (somente quarta)

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 20h30 (somente quarta). Sala 2 (dub.): 21h30 (somente quarta). Sala 3 (dub.): 21h (somente quarta). Sala 4 (3D/dub.): 20h30 (somente quarta). Sala 5 (dub.): 20h (somente quarta).

Estreias

Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.

Sinopse: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (exceto quarta): 19h. Sala 2 (exceto quarta): 21h50

Cine Jardins, sala 2: 16h50, 21h50

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 20h40 (exceto quarta). Sala 2: 13h30 (somente quarta), 13h45 (exceto quarta), 18h45 (somente quarta)

O Beijo no Asfalto Crédito: Divulgação

O Beijo No Asfalto

(Brasil, 2017, 98min). Drama. Direção: Murilo Benício. Com Lázaro Ramos, Débora Falabella, Otávio Müller.

Sinopse: Baseado na peça homônima escrita por Nelson Rodrigues. Ao presenciar um atropelamento, Arandir, um bancário recém-casado, tenta socorrer a vítima, mas o homem, quase morto, só tem tempo de realizar um último pedido: um beijo. Arandir beija o homem, mas seu ato é flagrado por seu sogro Aprígio e fotografado por Amado Ribeiro, um repórter policial sensacionalista.

Cine Metrópolis: 16h (somente domingo), 18h10 (somente sábado), 19h (somente quinta), 20h (somente segunda, terça e quarta)

Crédito: Pedro Medeiros/Divulgação

A Mata Negra

(Brasil, 2018, 98min). Terror. Direção: Rodrigo Aragão. Com Carol Aragão, Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro.

Sinopse: Numa floresta do interior do Brasil, uma garota vê sua vida  e a de todos ao seu redor  mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja Magia Sombria, além de outorgar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a terra.

Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 19h (exceto sábado e domingo)

Crédito: Instagram / @brunogagliasso

Todas as Canções de Amor

(Brasil, 2018, 92min). Romance. Direção: Joana Mariani. Com Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Luíza Mariani.

Sinopse: Chico e Ana se mudam para um novo apartamento em São Paulo. Enquando arrumam as coisas, ela acha um fita K7 e decide escutar. Trata-se de uma mixtape que Clarisse fez 20 anos antes para seu marido, Daniel. Os dois casais, apesar de distanciados pelo tempo, têm muito em comum.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h10 (somente quarta), 13h40 (exceto quarta), 15h10 (somente quarta). Sala 5: 13h10

Crédito: Divulgação

A Excêntrica Família de Gaspard

(Gaspard va au mariage, França, 2017, 103min). Comédia. Direção: Antony Cordier. Com Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret.

Sinopse: Ao receber um convite inesperado para o casamento do pai, Gaspard decide viajar até o zoológico administrado por sua família, depois de anos afastado. Ele pede para Laura acompanhá-lo no evento como se fosse sua namorada. Mas o que promete ser uma reunião familiar conturbada para Gaspard é, na realidade, uma oportunidade única de reviver os momentos incríveis de sua infância.

Cine Jardins, sala 2: 19h20

O chamado do Mal Crédito: Divulgação

O Chamado do Mal

(Malicious, EUA, 2017, 92 min). Terror/suspense. Direção: Michael Winnick. Com Josh Stewart, Delroy Lindo, Bojana Novakovic.

Sinopse: Um professor universitário e sua esposa, que estão prestes a ter um bebê, serão os responsáveis por um ato com consequências horrendas: eles liberam, involuntariamente, uma entidade maligna com pretenções perigosas.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 14h20 (dub.), 18h10

Cine Ritz Perim, sala 2: 16h40 (dub.), 18h40 (dub.), 20h40

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h30, 17h20, 19h10, 21h

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h30, 17h20, 19h10, 21h

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 18h50, 21h10

Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 13h55 (dub.) (exceto quinta), 14h (dub.) (somente quinta), 16h05 (exceto quinta), 16h15 (somente quinta), 18h20 (dub.) (exceto quinta), 18h25 (dub.) (somente quinta), 20h50

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 17h10 (dub.), 19h10

Cinemark Vila Velha, sala 3: 12h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 14h30 (dub.), 16h50 (dub.), 19h10 (dub.), 21h30

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30 (exceto quarta), 21h30 (exceto quarta)

Crédito: Divulgação

A Vida em Si

(Life Itself, EUA, 2018, 118 min). Romance. Direção: Dan Fogelman. Com Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening.

Sinopse: O relacionamento amoroso vivido por um casal, é contado através de diferentes décadas e continentes, desde as ruas de Nova York até Espanha e como diferentes pessoas acabam se conectando a ela através de um evento marcante.

Cinemark Shopping Vitória, sala 4: 15h55, 18h50, 21h45

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 16h, 21h

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h45 (dub.), 16h30, 19h15 (dub.), 21h50

Encantado Crédito: Divulgação

Encantado

(Charming, EUA, Canadá, 2018, 85 min). Animação/ comédia. Direção: Ross Venokur. Com Larissa Manoela, Leonardo Cidade, Demi Lovato.

Sinopse: Quando criança, o príncipe Felipe Encantado foi alvo da bruxa Morgana, que aplicou nele um feitiço que faz com que todas as mulheres por ele se apaixonem assim que o veem. Com isso, ele não apenas salva como se torna noivo de três princesas em apuros: Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 13h30, 15h25 (3D), 17h15 (3D)

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h45, 16h30

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h50

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 13h15 (somente sábado e domingo), 15h15

Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub.): 12h50, 15h20 (3D), 17h30, 20h (3D)

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 17h, 19h05

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 13h30 (exceto quarta), 14h45 (somente quarta), 15h35 (exceto quarta), 16h55 (somente quarta), 17h40 (exceto quarta), 19h (3D) (somente quarta), 19h50 (3D) (exceto quarta)

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h, 17h

Cena do documentário Câmara dos Espelhos Crédito: Divulgação

Câmara dos Espelhos

(Brasil, 2018, 75min). Documentário. Direção: Dea Ferraz.

Sinopse: Através de entrevistas realizadas com vários homens moradores da Região Metropolitana de Recife, este é um retrato aprofundado sobre o universo masculino e sobre como os homens enxergam o papel das mulheres na sociedade ocidental, tradicionalmente patriarcal e machista, e uma exploração minuciosa sobre a identidade feminina, sobre as violências sofridas pelas mulheres no Brasil e até mesmo sobre o cenário social e político do país.

Cine Metrópolis: 17h (somente sexta), 18h40 (somente terça), 20h (somente segunda)

Crédito: Divulgação

Tinta Bruta

(Brasil, 2018, 118min). Drama. Direção: Filipe Matzembacher, Marcio Reolon. Com Shico Menegat, Bruno Fernandes, Guega Pacheco.

Sinopse: O jovem Pedro vive um momento complicado, ele responde a um processo criminal ao mesmo tempo em que precisa lidar com a mudança da irmã, sua única amiga. Como forma de catarse, ele assume o codinome GarotoNeon e passa a se apresentar anonimamente na internet dançando nu na escuridão do seu quarto, coberto apenas por uma tinta fluorescente.

Cine Metrópolis: 16h (somente sábado e segunda), 16h30 (somente terça), 17h50 (somente quarta), 19h (somente sexta).

Em Cartaz

Crédito: Divulgação/Lions Gate

Robin Hood: A Origem

(Robin Hood, EUA, 2018, 116 min). Aventura. Direção: Otto Bathurst. Com Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan.

Sinopse: A origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos, no mais completo caos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h10 (dub.), 17h20, 21h30 (exceto quarta)

Cine Ritz Perim, sala 1: 18h30 (dub.), 20h50

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 16h, 18h15, 20h30 (exceto quarta)

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 16h, 18h15, 20h30 (exceto quarta)

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 17h15, 19h50 (exceto quarta), 22h20 (exceto quarta)

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14h20 (somente sábado e domingo), 16h40, 19h10, 21h30 (exceto quarta)

Cinemark Shopping Vitória, sala 5: 12h45 (dub.) (somente quarta), 13h05 (dub.) (exceto quarta), 15h25 (somente quarta), 15h45 (exceto quarta), 18h15 (somente quarta), 18h30 (exceto quarta), 21h10 (exceto quarta). Sala 7: 21h20 (somente quarta)

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 18h10. Sala 2: 16h15 (somente quarta), 16h30 (exceto quarta), 19h (exceto quarta), 21h30

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.) (exceto quarta): 19h, 21h10

Cinemark Vila Velha, sala 2: 14h45 (dub.) (somente quarta), 15h45 (dub.) (exceto quarta), 17h20 (somente quarta), 18h25 (dub.) (exceto quarta), 21h20 (exceto quarta). Sala 6: 20h50 (somente quarta).

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 14h45 (exceto quarta), 16h (somente quarta), 17h (exceto quarta), 18h15 (somente quarta), 19h15 (exceto quarta), 21h30 (exceto quarta).

Crédito: Reprodução/Divulgação

As Viúvas

(Widows, Reino Unido, EUA, 2018, 129 min). Drama. Direção: Steve McQueen. Com Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki.

Sinopse: Quatro viúvas entram para o mundo do crime após os seus maridos morrerem durante uma das maiores tentativas de assalto da atualidade. Eles tomam para a si a responsabilidade de honrar a memória dos amados terminando o que eles não conseguiram completar.

Cine Jardins, sala 1: 18h55

Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 13h, 18h55 (somente domingo), 21h20 (exceto domingo e quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 21h10

Cinemark Vila Velha, sala 6: 20h35 (exceto sábado, domingo e quarta), 21h55 (somente sábado e domingo).

Crédito: SONY PICTURES

Cadáver

(The Possession of Hannah Grace, EUA, 2018, 85 min). Terror. Direção: Diederik Van Rooijen. Com Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon.

Sinopse: Megan Reed é uma policial reformada que tem lutado contra os vícios. Ela está prestando serviços comunitários em um hospital, como um pagamento para o tratamento que a deixou sóbria. Tudo, entretanto, torna a história muito mais macabra depois que um cadáver misterioso é encontrado no local.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 15h30

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h40, 20h40

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 17h10, 18h55, 20h40

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h40, 20h50

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 19h30, 21h30

Cine Ritz São Mateus, sala 1 (dub.): 19h, 21h (exceto quarta)

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h30, 21h30 (exceto quarta)

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 17h40 (dub.), 19h50 (exceto segunda)

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h15

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 19h55, 22h05

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h (somente quarta), 16h (exceto quarta), 18h30 (somente quarta), 19h30 (exceto quarta), 21h30 (exceto quarta).

Crédito: Galeria Distribuidora

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro

(Brasil, 2018). Comédia/ terror. Direção: Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto.

Sinopse: Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos. Trata-se do espírito de uma mulher de cabelos claros que morreu de modo desconhecido e que assombra os banheiros das escolas de todo o país: a loura do banheiro.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h10

Cine Unimed, sala 4: 18h20, 20h20

Cinépolis Moxuara, sala 5: 14h30, 16h45, 19h10 (exceto quarta), 22h (exceto quarta)

Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 22h20. Sala 2: 14h (exceto quinta), 16h50 (somente quinta)

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h20, 15h40

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h05, 15h25 (somente segunda, terça e quarta), 18h15.

Crédito: SONY PICTURES

O Quebra-Cabeça

(Puzzle, EUA, 2018, 103 min). Drama. Direção: Marc Turtletaub. Com Kelly Macdonald, David Denman, Irrfan Khan.

Sinopse: Agnes é uma mãe suburbana na casa dos 40 anos que tem todo o seu tempo consumido e dedicado ao cuidado dos homens da sua família. Quando ela descobre o dom de montar quebra-cabeças, seu mundo muda completamente e, escondida dos parentes, ela passa a se preparar para uma competição fazendo dupla com um excêntrico especialista no assunto.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo)

Crédito: PARAMOUNT PICTURES

De Repente Uma Família

(Instant Family, EUA, 2018). Comédia. Comédia. Direção: Sean Anders. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner.

Sinopse: O jovem casal Pete e Ellie decide adotar uma criança, e busca uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam as suas vidas por completo.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h05 (dub.), 17h20 (dub.), 19h35

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h30, 20h45

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h15, 17h

Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 14h10 (somente quinta), 18h45 (dub.) (exceto quinta), 21h30

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h30

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto quarta): 19h, 21h

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 16h15 (somente sábado e domingo), 18h (exceto sábado e domingo), 19h15 (somente sábado e domingo)

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h, 21h15 (exceto quarta)

Crédito: Pagu Pictures

Sequestro Relâmpago

(Brasil, 2018, 79 min). Drama. Direção: Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha.

Sinopse: Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anso que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram o primeiro caixa eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h10. Sala 6: 14h05

Crédito: Embrafilme/Divulgação

Carvana

(Brasil, 2018, 104 min). Documentário. Direção: Lulu Corrêa.

Sinopse: Tudo ilustrado através de imagens raras, garimpadas nos arquivos do cinema brasileiro, de Glauber Rocha, Ruy Guerra e Júlio Bressane, ou pelo arquivo pessoal. Seja cantarolando um samba canção, orientando um ator e provocando gargalhadas no set, ou contando um de seus muitos causos nas inesquecíveis reuniões de elenco: Hugo Carvana é visto pela primeira vez de maneira transparente, uma linha do tempo do cinema brasileiro pontuada por acontecimentos que nos marcaram nas últimas décadas.

Cine Metrópolis: 16h (somente quarta), 17h (somente quinta), 18h (somente domingo), 18h10 (somente segunda)

Crédito: Warner/Divulgação

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

(Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald, Reino Unido, EUA, 2018, 134 min). Fantasia/ aventura. Direção: David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler.

Sinopse: Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da MACUSA e reúne seguidores, dividindo o mundo entre bruxos sangue puro e trouxas.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/ exceto quarta): 21h35

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h20

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/dub./ exceto quarta): 20h20

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 18h15

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h25

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15 (exceto quarta)

Cinemark Shopping Vitória, sala 6 (3D): 14h05 (dub.) (somente quarta), 16h10 (dub.) (de quinta a domingo), 17h (somente quarta), 18h40 (dub.) (somente segunda e terça), 19h10 (dub.) (de quinta a domingo), 21h40 (somente segunda e terça), 22h10 (de quinta a domingo)

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 17h45 (somente quarta), 18h (dub.) (exceto quarta), 20h50 (exceto quarta)

Cinemark Vila Velha, sala 1: 17h10 (dub.) (exceto quarta), 17h40 (3D) (somente quarta), 20h10 (3D) (exceto quarta)

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h (somente quarta), 16h (exceto quarta), 17h30 (somente quarta), 18h30 (exceto quarta), 21h (exceto quarta)

Crédito: H2O Films

O Grande Circo Místico

(Brasil, Portugal, França, 2018, 104 min). Romance/ drama. Direção: Carlos Diegues. Com Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Mariana Ximenes.

Sinopse: Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.

Cinemark Shopping Vitória, sala 4: 13h10

Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch

(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h05

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h40

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/dub.): 16h20

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h40

Cine Ritz São Mateus, sala 1 (dub.): 17h

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h15

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h30 (somente sábado e domingo), 17h30

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h (somente sábado e domingo)

Crédito: DOWNTOWN FILMES

Chacrinha - O Velho Guerreiro

(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni.

Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 16h30 (exceto quinta), 19h15 (somente quinta)

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h10, 15h30, 17h45

Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h, 16h20

Cinemark Shopping Vitória, sala 6: 13h50 (exceto quarta), 16h10 (somente segunda e terça)

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h50

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h25 (exceto quarta)

Bohemian Rhapsody, o filme sobre Freddie Mercury Crédito: Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cine Unimed, sala 2 (dub./ exceto quarta): 20h

Cine Jardins, sala 1: 16h30, 21h05

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 20h40

Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 16h, 21h50 (somente domingo)

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h50 (exceto quarta), 17h20 (somente quarta), 18h40 (exceto quarta), 21h20 (exceto quarta)

Cinemark Vila Velha, sala 7: 15h20 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 20h45

Crédito: DISNEY

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

(The Nutcracker and the Four Realms, EUA, 2018, 100 min). Fantasia. Direção: Lasse Hallström, Joe Johnston. Com Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen.

Sinopse: Clara, jovem esperta e independente, perde a única chave mágica capaz de abrir um presente de valor incalculável dado por seu padrinho. Safa na solução de problemas, ela decide então iniciar uma jornada de resgate que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/dub.): 18h20

Crédito: Divulgação

Legalize Já - Amizade Nunca Morre

(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio.

Sinopse: Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele literalmente esbarra em Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, formam a banda Planet Hemp.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 22h (exceto quarta)

Crédito: DOWNTOWN FILMES

Tudo Por Um PopStar

(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Cinépolis Moxuara, sala 3: 13h50, 15h50

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h (exceto quarta), 15h

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h (exceto quarta), 13h20 (somente quarta), 15h05 (exceto quarta), 15h35 (somente quarta)

Crédito: Sony

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40

A animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h45

Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família

(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 13h25 (exceto segunda), 15h30, 22h (exceto segunda)