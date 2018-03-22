Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 22 a 28 de março

Especial

INDIANA JONES E O TEMPLO DA PERDIÇÃO Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Clássicos 2018 - Indiana Jones e o Templo da Perdição

(Indiana Jones and the Temple of Doom, EUA, 1984, 118 min). Aventura. Direção: Steven Spielberg. Com Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan.

Sinopse: Em 1935, o professor, arqueólogo e aventureiro Indiana Jones (Harrison Ford) tem uma nova missão: resgatar as pedras roubadas por um feiticeiro e libertar crianças escravizadas. Para tanto, enfrenta os poderes mágicos e o fanatismo de um culto que sacrifica seres humanos.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente terça).

Cinemark Vila Velha, sala 3: 20h (somente terça).

Pré-Estreia

TORQUATO NETO - TODAS AS HORAS DO FIM Crédito: VITRINE FILMES

Torquato Neto - Todas as Horas Do Fim

(Brasil, 2017, 87 min). Documentário. Direção: Eduardo Ades, Marcus Fernando. Com Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil.

Sinopse: Documentário sobre a trajetória de vida do poeta, cineasta, compositor e jornalista Torquato Neto. O longa-metragem acompanha da infância do artista em Teresina, sua cidade natal, até seu aniversário de 28, quando tirou sua própria vida após deixar colaborações indeléveis em movimentos artísticos como a Tropicália. O ator Jesuíta Barbosa dá vida a poemas e outros escritos de Torquato.

Cine Metrópolis, sala 1: 19h (somente sábado).

Estreias

a odisseia Crédito: Esfera Cultural

A Odisseia

(L'Odyssée, França, 2016, 122 min). Biografia. Direção: Jérôme Salle. Com Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou.

Sinopse: 1948. Jacques Cousteau, sua mulher e dois filhos vivem em alto mar, no grande navio Calypso. Cousteau, obstinado em suas descobertas, não percebe que afasta a família de si. Seu filho o alerta para as consequências do seu trabalho, e desse conflito nascerá uma cumplicidade capaz de salvar o planeta.

Cine Metrópolis, sala 1: 15h30 (somente quinta-feira), 16h30 (somente sábado), 19h (somente domingo), 19h50 (somente segunda), 17h30 (somente terça-feira), 13h30 (somente quarta).

COM AMOR, SIMON Crédito: Fox Film do Brasil

Com Amor, Simon

(Love, Simon, EUA, 2018, 109 min). Drama. Direção: Greg Berlanti. Com Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel.

Sinopse: Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 21h40.

15H17 - TREM PARA PARIS Crédito: WARNER BROS.

15h17 - Trem para Paris

(The 15:17 to Paris, EUA, 2018, 94 min). Suspense. Direção: Clint Eastwood. Com Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos.

Sinopse: Quando um terrorista invade o trem n° 9364 da Thalys a caminho de Paris, três amigos norte-americanos - Anthony Sadler, Alex Skarlatos e o piloto da Força Aérea Spencer Stone - se esforçam para imobilizar o extremista, armado com um fuzil AK-47, e evitar uma enorme tragédia.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h40 (somente sábado e domingo), 16h50, 19h, 21h10.

CÍRCULO DE FOGO: A REVOLTA Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Círculo de Fogo: A Revolta

(Pacific Rim Uprising, EUA, 2018, 111 min). Ficção científica. Direção: Steven S. DeKnight. Com John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian.

Sinopse: Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast era um promissor piloto do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o lugar que era do pai no comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão Jake e decide lhe oferecer uma segunda chance para ajudar no combate e provar seu valor.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 14h20, 16h30, 18h40, 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h20, 18h40, 21h. Sala 3: 13h40 (somente sábado e domingo), 21h20.

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D): 16h30 (dub.), 18h45 (dub.), 21h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 18h45, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h20, 16h30, 18h40, 20h50. Sala 5 (dub.): 14h05, 16h15, 18h25, 20h35.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D): 16h40 (dub.), 19h10(dub.), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 13h (dub.), 15h25, 18h (dub.), 20h35. Sala 6 (3D): 13h50 (dub.), 16h25 (dub.), 19h, 21h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 14h50 (dub.), 19h25 (dub.), 17h10, 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h. Sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 13h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 16h10 (dub.), 18h45 (exceto sábado e domingo), 18h45 (dub.) (somente sábado e domingo), 21h20 (dub.). Sala 8 (3D): 12h (dub.) (somente sábado e domingo), 13h40 (dub.) (somente terça), 14h40 (dub.) (exceto terça), 16h50 (dub.) (somente terça), 17h05 (dub.) (exceto terça), 19h40 (dub.), 22h10 (somente terça), 22h20 (exceto terça).

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 16h, 18h15 (3D), 20h30. Sala 5 (dub.): 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h30, 19h15, 21h40.

Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h45. Sala 2 (dub.): 14h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 15h40, 17h50, 20h.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 16h20, 18h20.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h20, 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h, 19h.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 12h20 (somente sábado e domingo), 14h40, 17h, 19h30. Sala 5 (dub.): 13h10, 15h35, 17h50, 20h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h, 15h50, 17h50.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h10 (somente sábado e domingo), 14h30, 16h40, 18h40, 20h40. Sala 7 (dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h, 17h10, 19h10.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h, 17h, 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h30(somente sábado e domingo), 15h40, 18h. Sala 5 (dub.): 14h40, 20h.

A LIVRARIA Crédito: Cineart Filmes

A Livraria





(The Bookshop, Espanha, Reino Unido, Alemanha, 2018, 117 min). Drama. Direção: Isabel Coixet. Com Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson.

Sinopse: No final da década de 50, uma mulher recém-chegada em uma pacata cidade do litoral da Inglaterra decide abrir uma livraria. Contudo, sua iniciativa é vista com maus olhos pela conservadora comunidade local, que passa a se opor tanto a ela quanto ao seu negócio, obrigando-a lutar por seu estabelecimento.

Cine Jardins, sala 1: 17h20, 21h15

AMANTE POR UM DIA Crédito: Fênix Filmes





Amante Por Um Dia

(L'Amant D'un Jour, França, 2018, 76 min). Drama. Direção: Philippe Garrel. Com Eric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte.

Sinopse: Após um duro término de namoro, Jeanne busca abrigo na casa do pai, um professor universitário. Estabelecida, a jovem extremamente abatida pela separação descobre que a nova namorada dele tem a sua idade e, superado o choque inicial, as duas passam a compartilhar segredos.

Cine Jardins, sala 1: 15h (somente de quinta à quarta), 19h30.

Em Cartaz

Tomb Raider a origem Crédito: WARNER BROS.

Tomb Raider: A Origem

(Tomb Raider, EUA, 2018, 118 min). Aventura. Direção: Roar Uthaug. Com Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins.

Sinopse: Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h10, 20h55.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 11h (somente sábado), 13h (dub.) (somente domingo e segunda), 15h30 (dub.), 18h10 (dub.), 20h40.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 20h20.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h05, 16h15, 20h55.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 13h05 (exceto terça), 15h (somente terça), 15h45 (dub.) (exceto terça), 17h45 (dub.) (somente terça), 18h30 (exceto terça), 21h10 (dub.) (exceto terça). Sala 8: 21h50 (exceto terça).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h (exceto sábado e domingo).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D): 17h35 (somente terça), 19h20 (exceto terça). Sala 6 (3D/dub.): 14h20 (somente terça), 14h50 (exceto terça), 17h05 (somente terça), 17h20 (exceto terça), 19h50 (somente terça), 20h (exceto terça), 22h20 (somente terça), 22h30 (exceto terça).

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 16, 18h15, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h (somente sábado e domingo), 16h, 19h, 22h.

Maria Madalena Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Maria Madalena

(Mary Magdalene, Reino Unido, 2018, 130 min). Drama. Direção: Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor.

Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena. Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando a sociedade, sua familia tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré em sua incansável missão de propagar a fé.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h20, 19h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h20 (somente terça), 14h (exceto terça).

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 14h45.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 20h40.

12 herois Crédito: Diamond Films

12 Heróis

(12 Strong, EUA, 2018, 131 min). Drama. Direção: Nicolai Fuglsig. Com Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña.

Sinopse: Baseado em fatos reais, o filme retrata um grupo de voluntários que formam um batalhão das Forças Especiais dos Estados Unidos para caçar os terroristas por trás dos atentados de 11 de setembro.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 16h30.

Projeto Flórida Crédito: Diamond Films

Projeto Flórida





(The Florida Project, EUA, 2017, 109 min). Drama. Direção: Sean Baker. Com Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe.

Sinopse: Moonee, uma agitada garotinha de seis anos, apronta com o vizinho Scooty e faz novas amizades nas redondezas dos parques Disney. Ela vive com a mãe (Bria Vinaite) numa hospedagem de beira de estrada e as duas contam com a proteção do gerente Bobby na batalha diária pela sobrevivência com poucos recursos e muitos riscos.

Cine Jardins, sala 2: 19h10 (exceto segunda).

O insulto Crédito: IMOVISION

O Insulto





(LInsulte, Líbano, Bélgica, Chipre, França, EUA, 2017, 82 min). Drama. Direção: Ziad Doueiri. Com Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha.

Sinopse: Beirute. Toni é um cristão libanês que sempre rega as plantas de sua varanda e um dia, acidentalmente, acaba molhando Yasser, um refugiado palestino. Assim começa um intenso desacordo que evolui para julgamento com ampla cobertura midiática e toma dimensão nacional.

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

O PASSAGEIRO Crédito: IMAGEM FILMES

O Passageiro





(The Commuter, EUA, 2018, França, Reino Unido, 104 min). Ação. Direção: Jaume Collet-Serra. Com Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson.

Sinopse: Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros é forçado por uma estranha misteriosa a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h.

Cinemark Vitória, sala 8: 16h45 (exceto terça), 17h10 (somente terça), 19h15 (exceto terça).

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Cinesercla Linhares, sala 1: 14h45, 18h45, 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h50 (somente sábado e domingo), 16h10, 18h30, 20h50.

Cine São Mateus, sala 1: 17h, 19h, 21h10.

Cine Ritz Perim, sala 2: 16h40, 19h, 21h15.

Cine Unimed, sala 2: 16h40, 19h, 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h40, 16h15, 18h50, 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 19h40, 21h50.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h.

Cine Via Sul, sala 1: 19h15, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h20, 20h50.

Multiplex Serra, sala 2: 17h, 19h, 21h.

Cine Ritz Piúma, sala 1: 17h30, 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 13h45, 16h15, 18h40, 21h20.

OPERAÇÃO RED SPARROW Crédito: Fox Film do Brasil

Operação Red Sparrow

(Red Sparrow, EUA, 2018, 141 min). Suspense. Direção: Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts.

Sinopse: Outrora talentosa bailarina, Dominika Egorova encontra-se em maus bocados quando é convencida a se tornar uma Sparrow, ou seja, uma sedutora treinada na melhor escola de espionagem russa. Após passar pelo árduo processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também as de outras pessoas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h20.

Cinemark Vitória, sala 3: 22h.

A MALDIÇÃO DA CASA WINCHESTER Crédito: PARIS FILMES

A Maldição da Casa Winchester

(Winchester, EUA, Austrália, 2018, 100 min). Terror. Direção: Michael Spierig, Peter Spierig. Com Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook.

Sinopse: Herdeira de uma empresa de armas de fogo, Sarah Winchester está convicta de que é assombrada pelas almas mortas através do rifle da família Winchester. Após as repentinas mortes do marido e do filho, ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos e ao avaliá-la o psiquiatra Eric Price percebe que talvez sua obsessão não seja tão insana quanto parece.

Cine Unimed, sala 1: 20h20.

Cine Ritz Piúma, sala 1: 21h30.

Duda e os Gnomos Crédito: IMAGEM FILMES

Duda e os Gnomos





(Gnome Alone, EUA, 2018, 85 min). Animação. Direção: Peter Lepeniotis. Com Becky G, Josh Peck, Tara Strong.

Sinopse: Duda e sua mãe, Catherine, estão de mudança novamente. Uma nova vida os espera na casa da Tia Sylvia, que é rodeada por estranhos gnomos. Com o tempo Liam percebe que coisas esquisitas estão acontecendo ao redor e aos poucos uma grande amizade surge entre o garoto e os curiosos seres, que têm como propósito proteger a casa dos trolls.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 14h.

Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

Sinopse: A história de TChalla, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 14h50, 17h40, 20h30.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h40. Sala 4 (dub.): 18h25.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h20, 17h20, 20h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 12h20 (somente sábado e domingo), 15h10, 18h10, 21h30.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h30, 20h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 15h (somente sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 17h, 22h15.

tres anuncios para um crime Crédito: Fox Film do Brasil

Três Anúncios Para Um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Reino Unido, EUA, 2017, 116 min). Drama. Direção: Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Sinopse: Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

50 tons de liberdade, cinquenta tons de liberdade Crédito: UNIVERSAL PICTURES

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, EUA, 2018, 106 min). Romance. Direção: James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

Sinopse: Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 18h20.

"A forma da água", de Guillermo del Toro Crédito: Divulgação

A Forma da Água





(Shape of Water, EUA, 2017, 123 min). Romance. Direção: Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins.

Sinopse: Década de 60. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cine Jardins, sala 1: 15h.





Filme "Viva - A Vida É Uma Festa" Crédito: Disney/Divulgação

Viva - A Vida é uma Festa

(Coco, EUA, 2018, 105 min). Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal.

Sinopse: Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 12h (somente sábado e domingo).