Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 20 a 26 de setembro

Especial

Por Um Punhado de Dólares Crédito: 20th century fox

Clássicos 2018 - Por um Punhado de Dólares

(Per un pugno di dollari, Espanha, Alemanha, Itália, 1966, 99 min). Faroeste. Direção: Sergio Leone. Com Clint Eastwood, Marianne Koch, Margarita Lozano.

Sinopse: Um pistoleiro sem nome chega à San Miguel, uma cidade no México que faz fronteira com os Estados Unidos. O lugar está em guerra, dividido entre duas facções poderosas, os Baxters e os Rojos, e ambas querem o apoio do pistoleiro. Para ganhar dinheiro, ele aceita as duas propostas e passa a trabalhar para as gangues rivais.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente terça): 20h

Meu Malvado Favorito Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark: Meu Malvado Favorito

(Despicable Me, EUA, 2010, 95 min). Animação/Comédia. Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin.

Cinemark Vítória, sala 2 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 12h30.

Pré-Estreia

Um Pequeno Favor Crédito: PARIS FILMES

Um Pequeno Favor

(A Simple Favor, EUA, 2018, 118 min). Policial/suspense. Direção: Paul Feig. Com Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding.

Sinopse: Stephanie é uma jovem mãe que divide o tempo entre a criação do filho e o trabalho como vlogueira. Quando sua melhor amiga Emily desaparece, ela parte em uma jornada para descobrir a verdade por trás do ocorrido.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (somente sexta, sábado e domingo): 20h35.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente sábado e domingo): 19h. Cinemark Vitória, sala 8 (dub.) (somente sexta): 18h30.

Estreias

Buscando... Crédito: SONY PICTURES

Buscando...

(Searching, EUA, 2018, 102 min). Suspense. Direção: Aneesh Chaganty. Com John Cho, Debra Messing, Michelle La.

Sinopse: Após uma jovem de 16 anos desaparecer, seu pai David Kim pede ajuda às autoridades locais. Sem sucesso, após 37 horas, David decide invadir o computador de sua filha para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 17h, 19h10, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h30 (dub.) (somente terça), 14h05 (dub.) (exceto terça), 16h15 (somente terça), 16h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 16h30 (exceto sábado, domingo e terça), 19h10 (exceto terça), 21h40 (exceto terça).

22 Milhas Crédito: Diamond Films

22 Milhas

(Mile 22, EUA, 2018, 95 min). Ação. Direção: Peter Berg. Com Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais.

Sinopse: Depois de ser auxiliado por uma unidade de comando tático ultrassecreta, um agente da CIA tem que transportar um informante da Indonésia do centro da cidade para refúgio em um aeroporto a 22 milhas de distância.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 17h25, 19h10, 20h55.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 18h (dub.), 19h50, 21h40.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 16h, 18h, 20h, 21h45.

O Mistério do Relógio da Parede Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Mistério do Relógio da Parede

(The House With a Clock in its Walls, EUA, 2018, 106 min). Fantasia. Direção: Eli Roth. Com Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro.

Sinopse: Lewis, de apenas 10 anos, acaba de perder os pais e vai morar em Michigan com o tio Jonathan Barnavelt. O que o jovem não tem ideia é que seu tio e a vizinha da casa ao lado, Sra. Zimmerman, são, na verdade, feiticeiros.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h50, 18h50.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h40, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 17h05, 19h20. Sala 2 (dub.): 14h50 (somente sábado, domingo e segunda).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h, 17h20, 19h40, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h40 (dub.), 16h50, 19h (dub.), 21h10.

Cinemark Vitória, sala 6: 13h15 (dub.), 15h45 (dub.), 18h15 (dub.) (exceto sexta, domingo e terça), 18h15 (somente sexta, domingo e terça), 20h50.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Uma Questão Pessoal Crédito: Supo Mungam Films

Uma Questão Pessoal

(Una Questione Privata, Itália, 2018, 85 min). Drama de guerra. Direção: Paolo Taviani, Vittorio Taviani. Com Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè.

Sinopse: Milton é um jovem membro da Resistência Italiana que decide cruzar a região de Langhe, durante a Segunda Guerra Mundial, para investigar o paradeiro de uma antiga namorada, Fulvia. Ao descobrir que ela possivelmente se envolveu com seu melhor amigo, Giorgio, Milton se vê envolvido com marcas do passado e tenta reencontrá-lo a fim de resolver suas questões.

Cine Jardins, sala 2: 15h10 (exceto sábado e domingo), 19h.

O Retorno do Herói Crédito: Divulgação

O Retorno do Herói

(Le Retour du Héros, França, Bélgica, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Laurent Tirard. Com Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant.

Sinopse: Em 1809, na França, o capitão Neuville (Jean Dujardin) é chamado para batalha, deixando a futura noiva com o coração partido. Vendo a tristeza da moça, sua irmã decide escrever cartas em seu nome para animá-la. Porém, tudo vai por água abaixo quando Neuville reaparece.

Cine Jardins, sala 1: 19h10 (exceto terça).

Sem Data, Sem Assinatura Crédito: IMOVISION

Sem Data, Sem Assinatura

(Bedoune Tarikh, Bedoune Emza, Irã, 2018, 104 min). Drama. Direção: Vahid Jalilvand. Com Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei, Zakieh Behbahani.

Sinopse: Dr. Nariman, médico forense, se envolve em um acidente de carro com um motociclista. Na ocasião, o filho de 8 anos do homem se fere e Nariman se oferece para levá-lo a um hospital próximo, mas logo tem sua oferta recusada pelo pai. O problema é que, na manhã seguinte, o médico descobre que além da criança ter morrido, a morte foi considerada suspeita pela autópsia, o que indica um mistério a mais na situação.

Cine Jardins, sala 1: 15h (exceto sábado e domingo), 21h.

Em Cartaz

Cães de Aluguel Crédito: Flashstar

Cães de Aluguel

(Reservoir Dogs, EUA, 1993, 99 min). Policial. Direção: Quentin Tarantino. Com Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen.

Sinopse: Joe Cabot, um experiente criminoso, reuniu seis bandidos para um grande roubo de diamantes, mas estes seis homens não sabem nada um sobre os outros e cada um utiliza uma cor como codinome. Porém durante o assalto algo saiu errado, pois diversos policiais esperavam no local. Mr. White levou Mr. Orange, que na fuga levou um tiro na barriga e morrerá se não tiver logo atendimento médico, para o armazém onde tinha sido combinado que todos se encontrassem. Logo depois chegou Mr. Pink, que está certo que um deles é um policial disfarçado e eles precisam descobrir quem os traiu. Em um clima de acusações mútuas a situação fica cada vez mais insustentável.

Cine Jardins, sala 2: 20h50.

Um Sonho de Domingo Crédito: UM SONHO DE DOMINGO

Um Sonho de Domingo

(Un Dimanche à la Campagne, França, 1984, 90 min). Drama. Direção: Bertrand Tavernier. Com Louis Ducreux, Michel Aumont, Sabine Azéma.

Sinopse: Verão de 1912. Desde a morte da mulher, Monsieur Ladmiral, velho pintor sem talento, vive com sua empregada doméstica, Mercedes. Mas o tradicional domingo caseiro é perturbado pela chegada de sua filha Irène, alegre e dinâmica. Quando Irène vai embora, ele descobre que ela é tudo aquilo que ele desejava ser.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

FIlme "O Predador" Crédito: Kimberley French/Fox Films

O Predador

(The Predator, EUA, 2018, 107 min). Ação/ficção científica. Direção: Shane Black. Com Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key.

Sinopse: Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h30, 18h35, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 16h50, 20h50. Sala 4 (dub.): 14h40, 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D): 18h40 (dub.), 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 14h50 (dub.), 21h30. Sala 4: 16h10 (exceto terça, quarta e quinta), 20h35 (exceto sexta, sábado e domingo).

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h, 21h15.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 17h, 19h20, 21h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 15h20 (dub.), 19h20 (dub.), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 16h20. Sala 8: 15h50 (exceto segunda, terça e quarta), 17h35 (somente terça), 20h35 (somente quinta sábado e domingo), 21h15 (somente sexta), 22h25 (somente segunda, terça e quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h50, 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h, 21h10.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 21h.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 19h30, 21h30.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 19h.

Hotel Artemis Crédito: Diamond Films

Hotel Ártemis

(EUA, Reino Unido, 2018, 95 min). Ação/suspense. Direção: Drew Pearce. Com Jodie Foster, Sterling K. Brown, Dave Bautista.

Sinopse: Num futuro próximo, no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos mais sinistros da cidade recebem cuidados especiais. A enfermeira, que controla o lugar, acaba descobrindo que um de seus pacientes está lá para cometer um assassinato.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h20 (somente segunda), 16h30 (somente quarta), 16h40 (somente quinta e sexta),

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears Crédito: Cinemark Brasil S.A.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears

(Boonie Bears: The Big Shrink, China, 2018, 90 min). Animação. Direção: Leon Ding. Com Bingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan.

Sinopse: Quando os Irmãos Boonie Bears acidentalmente ficam gigantes após experimentarem uma invenção própria, eles iniciam uma grande aventura para que possam voltar ao tamanho normal. Enquanto buscam um antídoto para o tamanho desproporcional, os ursos também lutam contra os problemas de poluição que estão acabando com o ecossistema e impedindo que os animais possam viver em paz.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 14h (exceto sábado e domingo), 14h35 (somente sábado e domingo), 18h45 (exceto sábado e domingo), 19h20 (somente sábado e domingo).

O Homem que Parou o Tempo Crédito: Elo Company

O Homem que Parou o Tempo

(Brasil, 2018, 61 min). Ficção científica. Direção: Hilnando SM. Com Gabriel Pardal, Pedro Lemin, Iuri Saraiva.

Sinopse: Após dedicar anos de sua vida ao estudo de física quântica, relatividade e fenômenos atemporais, João decide, finalmente, botar seu ousado plano em prática: conseguir parar o tempo. Mas para realizar os experimentos que precisa, ele terá que embarcar em uma solitária viagem sem volta, que o isolará de sua família e amigos, trazendo graves consequências a seu estado mental.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

A Freira Crédito: WARNER BROS.

A Freira

(The Nun, EUA, 2018, 96 min). Terror. Direção: Corin Hardy. Com Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet.

Sinopse: Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 2: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h50, 19h, 21h10.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h50, 19h, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 19h05 (dub.), 21h15. Sala 4: 18h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 19h20, 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo), 15h30, 17h40, 20h, 22h15. Sala 3 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h10, 16h20, 18h45, 21h, 23h15 (somente sexta e sábado).

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h (dub.), 16h, 18h (dub.), 20h, 21h50 (dub.).

Cinemark Vitória, sala 2: 16h10 (dub.) (exceto sábado e domingo), 16h50 (dub.) (somente sábado e domingo), 21h20 (exceto sábado e domingo), 21h30. Sala 5: 13h (dub.), 15h20, 17h40 (dub.), 20h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h.

Multiplex Araújo, sala 3 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sala 4 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h, 18h, 20h, 21h45.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 21h.

Alfa Crédito: SONY PICTURES

Alfa

(Alpha, EUA, 2018, 96 min). Aventura/drama. Direção: Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Natassia Malthe.

Sinopse: Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, o jovem de uma tribo precisa sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma relação de amizade.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h45, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h45, 20h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 14h05 (somente quarta), 14h20 (somente quinta e sexta), 20h45 (somente terça), 21h (somente quinta e sexta), 21h40 (somente segunda), 21h50 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 16h.

Crô em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô em Família

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinesercla Linhares, sala 2: 15h, 18h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 15h, 18h40.

Cine Unimed, sala 4: 18h30, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 17h05. Sala 3: 15h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 16h45, 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 17h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 15h55 (somente quarta), 16h (exceto quarta), 18h10, 20h25 (exceto quarta). Sala 8 (somente segunda e quarta): 15h10, 17h30.

Benzinho Crédito: VITRINE FILMES

Benzinho

(Brasil, 2018, 95 min). Drama. Direção: Gustavo Pizzi. Com Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves.

Sinopse: O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos pois, além de ajudar a problemática irmã, lidar com as instabilidades do marido e se desdobrar para dar atenção ao seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para tal.

Cine Jardins, sala 1: 17h10 (exceto terça).

Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas Crédito: WARNER BROS.

Os Jovens Titãs Em Ação! Nos Cinemas

(Teen Titans GO! To The Movies, EUA, 2018, 84 min). Animação/comédia. Direção: Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres.

Sinopse: Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano são os Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando filmes, eles decidem se mobilizar para também ter espaço nas telonas. O líder do grupo, Robin, está determinado a ser visto como um astro e com ideias malucas e até uma canção eles partem em busca de um diretor de Hollywood, mas acabam enganados por um supervilão.

Cine Jardins, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 16h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 17h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h20, 16h10.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 13h30 (exceto segunda, terça e quarta), 14h55 (somente terça), 18h30 (somente quinta, sábado e domingo), 20h10 (somente segunda e quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 15h30 (somente sábado e domingo), 17h20.

Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação

O Candidato Honesto 2

(Brasil, 2018, 104 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (exceto sábado, domingo e segunda): 14h50. Sala 4 (somente terça, quarta e quinta): 16h15.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h30, 19h.

Cinemark Vitória, sala 3: 14h45, 19h30, 22h. Sala 7: 13h50 (somente segunda e terça), 16h30 (somente terça).

Deus não está morto 3 Crédito: California Filmes

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(Gods Not Dead: A Light in Darkness, EUA, 2018, 105 min). Drama. Direção: Michael Mason. Com David A.R. White, John Corbett, Jennifer Taylor.

Sinopse: A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave. Após a tragédia, a igreja corre o risco de ser retirada do campus, cravando uma batalha contra a universidade vizinha Hadleigh University. Com isso, surge um conflito entre a igreja e a comunidade que envolve a estudante Keaton, membro do ministério da igreja, e Thomas Ellsworth, amigo de longa data do Pastor Dave.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h20.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h.

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h15.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Fátima: O Último Mistério Crédito: Andrés Garrigó

Fátima, O Último Mistério

(Fátima, el Último Misterio, Espanha, 2018, 80 min). Documentário. Direção: Andrés Garrigó. Com Eva Higueras, Fran Calvo, Cristina González del Valle.

Sinopse: Mónica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita montar o filme e as imagens que ela encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre. Teria Nossa Senhora de Fátima marcado a história do mundo e o que sua mensagem pode dizer sobre o futuro da humanidade?

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h20, 18h20.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h40.

Meu Tio e O Joelho de Porco Crédito: Elo Company

Meu Tio e o Joelho de Porco

(Brasil, 2018, 90 min). Documentário. Direção: Rafael Terpins.

Sinopse: Nesse documentário que mistura animação, relatos e material de arquivo, um menino passa a ter contato com o fantasma do tio depois que acha o diário do pai recém-falecido. A aparição leva o garoto para o cenário do punk paulistano e conta como a cena atual foi influenciada por uma irreverente banda do passado chamada "Joelho de porco", da qual ele e seus amigos faziam parte.

Cine Metrópolis, sala 1: 18h30 (somente domingo).

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn. Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 14h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 14h20.

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 14h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 14h.

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a bucólica rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio recebe a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalha a solução do misterioso caso.