Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 19 de julho a 25 de julho

Pré-Estreia

"Missão: Impossível - Efeito Fallout" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Missão Impossível - Efeito Fallout

(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 21h (somente quarta). Sala 6 (dub.): 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/ dub.): 22h (somente quarta). Sala 3 (3D/ dub.): 20h30 (somente quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 21h25 (somente quarta). Sala 4: 19h (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 18h10. Sala 6 (3D): 21h30.

Estreias

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Cine Unimed, sala 4: 17h15, 19h15, 21h15.

Cine Ritz Perim, sala 1: 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h30, 18h.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 15h25, 19h20, 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h40, 16h, 18h, 20h10, 22h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h30, 17h20, 19h10, 21h.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h20, 15h25, 17h40, 19h55, 22h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h10, 19h20, 21h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 19h, 21h.

Egon Schiele - Morte e a Donzela Crédito: Cineart Filmes

Egon Schiele - Morte e a Donzela

(Egon Schiele, Áustria, Luxemburgo, 2018, 109 min). Biografia. Direção: Dieter Berner. Com Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner.

Sinopse: Egon Schiele foi um dos artistas mais provocativos de Viena no início do século XX. O jovem talentoso e sedutor condiziu sua vida e obra de acordo com as mulheres que o cercavam: Gerti, sua irmã mais nova e primeira musa, e Wally, paixão de sua vida, imortalizada na famosa pintura "Morte e a Donzela". Causador de escândalos sociais, ele atraiu a atenção de artistas ousados como Gustav Klimt.

Cine Jardins, sala 1: 17h10, 21h15.

O Orgulho Crédito: PANDORA FILMES

O Orgulho

(Le Brio, França, Bélgica, 2018, 97 min). Comédia. Direção: Yvan Attal. Com Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha.

Sinopse: Neïla Salah, moradora do subúrbio de Paris, quer ser advogada e desde o primeiro dia de aula na universidade entra em confronto com Pierre Mazard, veterano professor conhecido por seus ataques de explosão, preconceitos e arrogância. Filmado pelos alunos fazendo comentários extremamente grosseiros e racistas, ele é desafiado a preparar Neïla para vencer um concurso acadêmico de retórica em troca de uma segunda chance de seus superiores. As diferenças são muitas, assim como é enorme a quantidade de ensinamentos que um pode oferecer ao outro - caso consigam se entender.

Cine Jardins, sala 1: 19h20.

Em Cartaz

"Desobediência" mostra subversão ao conservadorismo do judaísmo Crédito: Sony/Divulgação

Desobediência

(Disobedience, EUA, 2017, 114 min). Drama. Direção: Sebastián Lelio. Com Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola.

Sinopse: A fotógrafa Ronit retorna para a cidade natal pela primeira vez em muitos anos em virtude da morte do pai, um respeitado rabino. Seu afastamento foi bastante abrupto e o reaparecimento é visto com desconfiança na comunidade, mas ela acaba acolhida por um amigo de infância, para sua surpresa atualmente casado sua paixão de juventude, Esti.

Cine Jardins, sala 2: 19h, 21h15.

Uma Casa à Beira-mar Crédito: Imovision

Uma Casa à Beira-Mar

(La Villa, França, 2017, 107 min). Drama. Direção: Robert Guédiguian. Com Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.

Sinopse: Três irmãos se reúnem ao redor do leito de morte de seu pai, que era um dos pilares de toda a família, e agora precisam pensar no que será do pequeno paraíso que ele construiu, em torno de um modesto restaurante à beira-mar.

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Todo Dia Crédito: Paris Filmes

Todo Dia

(Every Day, EUA, 2017, 98 min). Drama/ fantasia. Direção: Michael Sucsy. Com Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague.

Sinopse: A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon.

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto quarta, sábado e domingo): 16h10 (dub.), 21h30. Sala 1 (somente quarta): 15h35 (dub.), 21h25. Sala 1 (somente sábado e domingo): 17h20 (dub.), 22h20.

Arranha-céu: Coragem Sem Limite Crédito: Universal Pictures

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(Skyscraper, EUA, 2018, 103 min). Ação. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han.

Sinopse: Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/ dub.): 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h40, 18h55.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/ dub.): 20h40. Sala 3 (dub.): 17h20.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 19h, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 16h40, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 11h30 (somente sábado e domingo), 14h, 16h30, 19h10, 21h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 21h10. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h40, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 21h10.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 17h30, 19h30, 21h30. Sala 2 (dub.): 16h.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Unimed, sala 2 (3D/ dub.): 16h40, 18h45.

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/ dub.): 14h30 (somente quinta, sexta, sábado e domingo),16h45, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/ dub.): 14h20, 19h. Sala 4 (dub.): 15h20, 20h. Sala 7 (dub.): 16h, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/ dub.): 14h30, 16h30, 18h30. Sala 5 (dub.): 14h05, 16h05.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h, 16h20. Sala 2 (3D/ dub.): 12h40, 15h, 17h15, 19h40, 22h (exceto quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/ dub.): 17h, 21h25 (exceto quarta). Sala 3 (dub.): 14h15, 18h40.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 15h15, 19h15.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 11h (somente sábado e domingo), 13h10, 15h30, 17h50, 20h10. Sala 6 (3D/dub.): 12h, 14h20, 16h40 (exceto quarta), 16h50 (somente quarta), 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 15h10, 17h, 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h10, 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h, 17h, 19h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h30, 16h30, 18h35. Sala 3 (3D/dub.): 16h35.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h45, 19h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 13h30, 15h30. Sala 4 (dub.): 13h, 15h, 17h (3D), 19h, 21h.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 13h30, 15h10.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h40, 19h30.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 19h.

Cena do filme "Homem-Formiga e Vespa" Crédito: Disney/Divulgação

Homem Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.

Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.

Cine Unimed, sala 2 (3D/ dub.): 20h50.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 14h (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 16h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20, 15h55, 18h30, 21h (exceto quarta). Sala 4 (dub.): 13h, 17h25. Sala 5 (dub.): 15h30, 20h10.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/ dub.): 16h25, 21h. Sala 4 (dub.): 13h55, 18h35.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/ dub.): 18h30, 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h20, 19h (exceto quarta).

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 21h15.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h (dub.), 15h45 (3D/dub.), 18h20 (3D/dub.), 20h50 (exceto quarta). Sala 6 (3D): 21h20 (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h. Sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h30.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 21h20.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 21h.

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cine Unimed, sala 3 (3D/ dub.): 13h30 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 16h, 18h30.

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/ dub.): 13h30 (somente quninta, sexta, sábado e domingo), 16h, 18h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/ dub.): 16h25, 21h05. Sala 7 (dub.): 13h25, 18h05.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/ dub.): 14h, 18h40. Sala 4 (dub.): 16h10, 20h50. Sala 5 (dub.): 18h05.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/ dub.): 12h, 14h40, 17h40, 20h30 (exceto quarta). Sala 5 (dub.): 13h, 15h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/ dub.): 14h35, 19h. Sala 3 (dub.): 16h15, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 12h50, 16h, 18h50, 21h40. Sala 5 (3D/dub.): 11h50, 14h40, 17h30, 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (3D/dub.): 16h40, 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h, 19h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 14h30, 16h50, 19h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h15. Sala 3 (dub.): 14h10, 18h25.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h, 18h40.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 13h30, 20h30. Sala 3 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 17h20.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h30.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 13h45 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 16h30. Sala 3 (3D/ dub.): 21h.

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/ dub.): 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h. Sala 6 (dub.): 13h05, 15h45, 18h15 (somente quarta), 18h25 (exceto quarta), 21h10 (exceto quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 11h45, 14h30, 19h35. Sala 1 (dub.) (somente quarta): 12h30. Sala 1 (dub.) (exceto quarta, sábado e domingo): 13h30, 18h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 21h10.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 18h.