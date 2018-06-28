Confira os filmes em cartaz no ES de 28 de junho a 04 de julho

Pré-Estreia

Homem-Formiga e a Vespa Crédito: Divulgação

Homem Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/Comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.

Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.) (somente quarta): 00h01. Sala 5 (3D) (somente quarta): 00h01. Sala 6 (3D) (somente quarta): 00h01.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D) (somente quarta): 00h01. Sala 2 (3D) (somente quarta): 00h01. Sala 8 (3D/dub.) (somente quarta): 00h01.

Estreias

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/Aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h, 19h10, 21h30. Sala 3 (3D/dub.): 16h20, 19h.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Sala 4 (dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h (somente sábado e domingo), 18h30, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h30, 19h. Sala 2 (dub.): 16h30, 21h30.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h20, 19h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 13h50, 16h10, 18h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 16h45, 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 3: 14h20 (dub.), 16h50, 19h20 (dub.).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 16h40 (somente sábado e domingo), 19h, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 12h, 14h45, 17h30, 20h20. Sala 4 (dub.): 16h20, 19h10. Sala 6 (3D/dub.): 13h, 15h45, 18h30, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 15h10, 17h45. Sala 2 (dub.): 18h20, 21h. Sala 4 (dub.): 18h, 20h40. Sala 7 (dub.): 13h25, 16h, 18h40, 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h, 16h, 19h. Sala 2 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 15h, 18h, 21h. Sala 3 (3D/dub.): 14h, 17h, 20h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 13h, 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (3D/dub.): 15h, 17h30, 20h. Sala 5 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h, 15h45, 18h30, 21h20. Sala 2 (3D/dub.): 12h, 14h45, 17h30, 20h20. Sala 3 (dub.): 16h30, 19h20.

Sicário: Dia do Soldado Crédito: SONY PICTURES

Sicário: Dia do Soldado

(Sicario: Day of the Soldado, EUA, 2018, 122 min). Ação. Direção: Stefano Sollima. Com Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner.

Sinopse: Depois de Scicario - Terra de Ninguém, acompanhe o misterioso Alejandro Gillick e o oficial da CIA, Matt Graver, trabalhando juntos em uma audaciosa ação secreta. Na missão que envolve a filha de um chefão das drogas, Isabelle, Alejandro acaba se vendo em uma encruzilhada moral e suas escolhas podem acabar desencadeando uma sangrenta guerra de cartéis.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h10, 21h40.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h05, 14h50, 17h40, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h05, 15h45, 18h25, 21h05.

A Morte de Stalin Crédito: PARIS FILMES

A Morte de Stalin

(Death of Stalin, EUA, França, Reino Unido, 2018, 108 min). Comédia dramática. Direção: Armando Iannucci. Com Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor.

Sinopse: União Soviética, 1953. Após a inesperada morte do ícone Josef Stalin, o alto escalão do comitê do Partido Comunista se vê em momentos caóticos para decidir quem será o sucessor do líder soviético e quais rumos a nação seguirá a partir de então, uma enorme disputa que envolve até os complexos herdeiros do político.

Cine Jardins, sala 1: 16h50. Sala 2: 18h50 (exceto segunda, terça e quarta).

Dovlatov Crédito: IMOVISION

Dovlatov

(Rússia, Polônia, Sérvia, 2018, 126 min). Biografia. Direção: Alexey German Jr. Com Artur Beschastny, Milan Maric, Danila Kozlovsky.

Sinopse: Mais um aniversário da Revolução Russa está sendo comemorado em 1971, mas o país não apresenta progresso político, econômico ou cultural. Os manuscritos do judeu Sergei Dovlatov são rejeitados regularmente pela mídia oficial por ter uma visão indesejada na União Soviética. Outros censurados passam por problemas similares, como seu amigo escritor Joseph Brodsky, que foi exilado à força pelo governo.

Cine Jardins, sala 2: 14h45 (exceto quinta, sábado e domingo), 21h (somente quinta, sexta, sábado e domingo).

Anna Karenina: A História de Vronsky Crédito: CPC-UMES Filmes

Anna Karenina - A História de Vronsky

(Anna Karenina: Istoriya Vronskogo, Rússia, 2018, 138 min). Drama. Direção: Karen Shakhnazarov. Com Elizaveta Boyarskaya, Max Matveev, Vitaliy Kishchenko.

Sinopse: Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergey Karenin, chefe de hospital, descobre que um dos oficiais feridos sob sua supervisão é o conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, Anna Karenina. Agora, ele procura maiores informações sobre o amante da mãe e que razão a levou a desistir da vida.

Cine Jardins, sala 1: 14h20, 18h50.

O Renascimento do Parto 2 Crédito: VITRINE FILMES

O Renascimento do Parto 2

(Brasil, 2018, 91 min). Documentário. Direção: Eduardo Chauvet.

Sinopse: O Brasil é o país com o maior número de cesáreas no mundo. O documentário busca elucidar os mitos e torno do parto normal e divulgar os cuidados para a realização dele.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (somente sexta, sábado e domingo): 14h.

Em Cartaz

Hereditário Crédito: Diamond Films

Hereditário

(Hereditary, EUA, 2018, 126 min). Terror. Direção: Ari Aster. Com Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff.

Sinopse: Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse um sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h10, 20h55.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 7: 11h10 (somente sábado e domingo), 14h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 21h30. Sala 7: 16h10.

O Amante Duplo Crédito: California Filmes

O Amante Duplo

(L'Amant Double, França, Bélgica, 2018, 107 min). Suspense/Drama. Direção: François Ozon. Com Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset.

Sinopse: Chloé é uma mulher reprimida sexualmente que, constantemente, sente dores na altura do estômago. Acreditando que seu problema seja psicológico, ela busca a ajuda de Paul, um psicólogo. Só que, com o andar as sessões de terapia, eles acabam se apaixonando. Diante da situação, Paul encerra a terapia e indica uma colega para tratar a esposa. Entretanto, ela resolve se consultar com outro psicólogo, o irmão gêmeo de Paul, que ela nunca tinha ouvido falar até então.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

50 são os novos 30 Crédito: Cineart Filmes

50 São Os Novos 30

(Marie-Francine, França, 2018, 95 min). Comédia. Direção: Valérie Lemercier. Com Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent.

Sinopse: Aos 50 anos, Marie-Francine está muito velha para o seu emprego e para o marido, que a troca por uma mulher mais nova. Ela volta a morar na casa dos pais, que a tratam de forma infantilizada, e começa a trabalhar em uma pequena loja de cigarros eletrônicos, onde finalmente conhecerá Miguel. Sem admitir, ele está na mesma situação que ela. Com a paixão emergente, eles precisam abrigar o novo amor sem que nenhum dos dois tenha uma casa própria.

Cine Jardins, sala 2: 17h (exceto quinta).

Sexy Por Acidente Crédito: PARIS FILMES

Sexy por Acidente

(I Feel Pretty, EUA, China, 2018, 110 min). Comédia. Direção: Abby Kohn, Marc Silverstein. Com: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel.

Sinopse: Renee, uma mulher comum, luta diariamente com sua insegurança. Depois de cair de bicicleta e bater a cabeça, ela de repente acorda acreditando ser a mulher maiz capaz e bonita do mundo. E com isso Renee começa a viver a vida mais confiante e sem medo das falhas.

Cinemark Vitória, sala 1: 12h55 (dub.), 18h10, 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h50 (dub.), 16h15, 18h35 (dub.), 20h55.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h10 (dub.), 15h (dub.), 17h40 (dub.), 20h30 .

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/Ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h40, 19h10. Sala 3 (3D/dub.): 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 15h40, 18h10, 20h40. Sala 3 (dub.): 15h45, 18h15, 20h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 18h45, 21h15.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h10 (somente sábado e domingo), 18h45, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30. Sala 2 (dub.): 19h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h40, 18h10, 20h40. Sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h45 (dub.), 16h15, 18h45 (dub.), 21h15.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 13h10 (dub.), 16h (dub.), 18h50 (exceto quarta), 18h55 (somente quarta), 21h50 (exceto quarta). Sala 7: 19h25, 22h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h10 (dub.) (exceto quinta), 14h, 15h50 (dub.) (exceto quinta), 16h30 (dub.) (somente quinta), 18h30 (dub.) (exceto quinta), 19h (dub.) (somente quinta), 21h10 (dub.) (exceto quinta), 21h30 (dub.) (somente quinta).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h30, 16h20, 19h20, 22h15. Sala 5 (3D/dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 15h20, 18h20, 21h20.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 3 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 12h, 14h50, 17h45, 20h50. Sala 7: 19h (exceto sábado e domingo), 19h30 (somente sábado e domingo), 22h10. Sala 8 (3D/dub.) (exceto quarta): 12h40, 15h30, 18h20, 21h40. Sala 8 (3D/dub.) (somente quarta): 15h20, 18h, 21h.

Talvez Uma História de Amor Crédito: WARNER BROS.

Talvez Uma História de Amor

(Brasil, 2018, 105 min). Romance. Direção: Rodrigo Bernardo. Com Mateus Solano, Thaila Ayala, Bianca Comparato.

Sinopse: Quando chega em casa, depois de mais um dia corriqueiro no trabalho, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve um recado perturbador. É uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento dos dois. Virgílio, contudo, não faz a menor ideia de quem é Clara. Perturbado devido ao seu jeito metódico e controlador, ele não se lembra de ter se relacionado com ninguém, mas todos ao seu redor pareciam saber do relacionamento dos dois, perguntando como ele está se sentindo com o término. Agora, ele precisa encontrar essa mulher misteriosa.

Cine Unimed, sala 4: 19h15, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h.

Do Jeito que Elas Querem Crédito: PARIS FILMES

Do Jeito que Elas Querem

(Book Club, EUA, 2018, 97 min). Comédia. Direção: Bill Holderman. Com Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen.

Sinopse: Nos arredores da Califórnia, quatro amigas de longa data estão na casa dos 60 anos e decidem ler no clube do livro mensal o romance Cinquenta Tons de Cinza. Esse não é o tipo de livro que elas leem normalmente, o que faz com que a vida dessas mulheres bem-sucedidas e inteligentes mude completamente.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h55.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 11h20 (somente sábado e domingo), 14h20.

21/06/2018 - Sandra Bullock no filme 'Oito Mulheres e Um Segredo' Crédito: Divulgação

Oito Mulheres E Um Segredo

(Oceans 8, EUA, 2018, 110 min). Ação/Comédia. Direção: Gary Ross. Com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway. Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h05, 18h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h (dub.), 19h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 15h30. Sala 4: 13h30, 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h. Sala 4: 16h20, 18h40 (exceto sábado e domingo), 19h (somente sábado e domingo). Sala 7 (dub.): 11h (somente sábado e domingo), 13h30.

Gnomeu e Julieta 2: O MISTÉRIO DO JARDIM Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

(Sherlock Gnomes, EUA, 2018, 87 min). Comédia. Direção: John Stevenson. Com Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt.

Sinopse: Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra, preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos. No entanto, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Eles recorrem ao gênio da investigação Sherlock Gnomes que, junto de seu fiel companheiro Watson, embarca numa aventura para solucionar o mistério.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h15.

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h20.

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h30.