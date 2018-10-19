Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 18 a 24 de outubro

Especial

Pets A Vida Secreta dos Bichos Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Festival Kids Cinemark: Pets - A Vida Secreta dos Bichos

(The Secret Life of Pets, EUA, 2016, 87 min). Animação/Comédia. Direção: Yarrow Cheney, Chris Renaud.

Cinemark Vítória, sala 1 (dub.) (somente domingo): 11h55.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.) (somente sábado e domingo): 11h50.

Estreias

"O Primeiro Homem" conta a história dos fracassos da Nasa na corrida espacial Crédito: Daniel McFadden

O Primeiro Homem

(First Man, EUA, 2018, 142 min). Drama/ biografia. Direção: Damien Chazelle. Com Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke.

Sinopse: A vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong e sua jornada para se tornar o primeiro homem a andar na Lua. Os sacrifícios e custos de Neil e toda uma nação durante uma das mais perigosas missões na história das viagens espaciais.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h15, 17h55, 20h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h30 (dub.), 19h10, 21h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h10, 18h, 20h50.

Cinemark Vitória, sala 6: 13h50, 17h, 20h10. Sala 2: 14h20 (dub.), 17h30 (dub.), 20h30.

A Justiceira Crédito: Diamond Films

A Justiceira

(Peppermint, EUA, 2018, 95 min). Ação. Direção: Pierre Morel. Com Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz.

Sinopse: Quando o marido e a filha são mortos a tiros diante de um parque de diversões, Riley acorda de um coma e passa os anos seguintes aprendendo a se tornar uma máquina de matar. No quinto aniversário da morte de sua família, ela tem como alvo todos os responsáveis: a gangue que cometeu o crime, os advogados que os libertaram e os policiais corruptos que permitiram que tudo acontecesse.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 16h30 (dub.), 18h40, 20h55 (dub.).

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto quarta): 19h15. Sala 2: 21h (somente sábado e domingo), 21h05 (exceto sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 15h20 (somente sábado e domingo), 15h50 (exceto sábado e domingo), 20h (somente sábado e domingo), 20h40 (exceto sábado e domingo).

Legalize Já - A Amizade Nunca Morre Crédito: IMAGEM FILMES

Legalize Já - Amizade Nunca Morre

(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio.

Sinopse: Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele literalmente esbarra em Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, formam a banda Planet Hemp.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 14h30, 16h40, 19h, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h20. Sala 7: 14h30.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h15, 15h30, 17h50, 20h20.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h30 (somente sábado e domingo), 14h45, 17h10, 19h30, 22h10.

A Casa do Medo incidente em Ghostland Crédito: PARIS FILMES

A Casa do Medo: Incidente em Ghostland

(Ghostland, França, Canadá, 2018, 91 min). Terror. Direção: Pascal Laugier. Com Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones.

Sinopse: Pauline acaba de herdar uma casa de sua tia e então decide morar lá com suas duas filhas, Beth e Vera. Mas, logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores e Pauline faz de tudo para proteger as crianças. Dezesseis anos depois, as meninas, agora já crescidas, voltam para a casa e se deparam com coisas estranhas.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h20 (dub.), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 22h. Sala 5 (dub.): 19h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h20.

Cinemark Vitória, sala 7: 12h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 14h50 (dub.), 17h35 (dub.), 19h55, 22h15.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 13h30, 16h05, 18h30, 20h50.

Estás Me Matando Susana Crédito: Allen Fraser

Estás Me Matando Susana





(Me Estás Matando, Susana, México, Canadá, 2018, 100 min). Romance. Direção: Roberto Sneider. Com Gael García Bernal, Verónica Echegui, Ashley Hinshaw.

Sinopse: Eligio acorda em uma manhã e descobre que sua esposa Susana o deixou sem dizer uma palavra sobre seus motivos ou paradeiro. Ele decide embarcar em uma viagem da Cidade do México até uma universidade de Iowa, nos Estados Unidos, para lutar pela mulher que ama. Ao chegar, ela parece ter seguido em frente com sua vida, mas Eligio resolve usar seu charme para conquistá-la enquanto enfrenta as dificuldades de um lugar estrangeiro.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

Amigos Alienígenas Crédito: PLAYARTE PICTURES

Amigos Alienígenas





(Luis and the Aliens, Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca, 2018, 85 min). Direção: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack. Com Chloë Lee Constantin, Flemming Stein, Tim Grobe.

Sinopse: A vida de Louis, um menino de doze anos, muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade, por isso ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 17h45 (somente sábado e domingo).

Em Cartaz

O novo "Papillon" Crédito: Reprodução/Divulgação

Papillon





(EUA, 2018, 117 min). Drama. Direção: Michael Noer. Charlie Hunnam, Rami Malek, Eve Hewson.

Sinopse: Henri Charrière, chamado de Papillon, pequeno bandido do subúrbio de Paris da década de 30, é condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu. Enviado para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, ele conhece Louis Dega, homem que Papillon promete ajudar em troca de auxílio para escapar da prisão.

Cine Jardins, sala 1: 21h05.

Nós Que Nos Amávamos Tanto Crédito: Vintage Films

Nós que Nos Amávamos Tanto





(C'eravamo tanto amati, Itália, 1974, 115 min). Comédia dramática. Direção: Ettore Scola. Com Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli.

Sinopse: Três italianos, Gianni, Nicola (Stefano Satta Flores) e Antonio se tornam muito amigos durante o ano de 1944 enquanto combatem os nazistas. Cheio de ilusões, eles se estabelecem depois da guerra. Os três amigos idealistas precisam lidar com a inevitável desilusões da vida no pós-guerra da Itália.

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce Uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação





Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, EUA, 2018, 136 min). Drama. Direção: Bradley Cooper. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Sinopse: A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h40 (dub.), 19h15, 21h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 15h40 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h20 (dub.), 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h (somente sábado e domingo), 15h45, 18h30, 21h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 18h50, 21h20. Sala 2 (dub.): 18h50, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 3: 15h20, 18h20, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 19h15 (dub.), 22h20.

Goosebumps 2 Crédito: SONY PICTURES

Goosebumps 2: Halloween Assombrado

(Goosebumps 2: Haunted Halloween, EUA, 2018, 83 min). Comédia/terror. Direção: Ari Sandel. Com Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris.

Sinopse: Wardenclyffe, Estados Unidos, às vésperas do Halloween. Sonny e Sam são grandes amigos, que encontram um livro incompleto guardado dentro de um baú, em uma casa abandonada. Ao abri-lo, eles despertam o boneco Slappy (Avery Lee Jones), que surge inesperadamente. Criação do autor R.L. Stine, ele usa os jovens e ainda a irmã de Sonny, Sarah, para criar sua própria família de monstros.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 17h15, 19h.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 17h15, 19h, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h (exceto segunda, terça e quarta), 14h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 17h20, 21h45.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 17h, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h05 (somente sábado e domingo), 15h, 17h.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 14h10 (somente sábado e domingo), 14h30 (exceto sábado e domingo), 16h25 (somente sábado e domingo), 16h45 (exceto sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 12h15 (somente sábado e domingo), 14h30, 16h50.

Tudo Por Um PopStar Crédito: DOWNTOWN FILMES

Tudo Por Um PopStar





(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Cinesercla Linhares, sala 1: 15h10, 16h55, 18h45, 20h35.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 15h10, 16h55, 18h45, 20h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h50 (exceto segunda, terça e quarta), 15h40, 17h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h15 (somente sábado e domingo), 15h30, 17h40, 20h.

Cine Unimed, sala 1: 16h40, 18h30, 20h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h20 (somente sábado e domingo), 15h20, 17h20, 19h20.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h40, 16h, 18h30, 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 12h (somente sábado e domingo), 13h45 (exceto sábado e domingo), 14h10 (somente sábado e domingo), 16h30, 18h45, 21h15. Sala 7: 13h15 (somente sábado e domingo), 18h15 (exceto sábado e domingo).

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 17h50, 19h40, 21h30.

A Vida em Família Crédito: Pagu Pictures

A Vida em Família





(La Vita in Comunem, Itália, 2018, 110 min). Comédia. Direção: Edoardo Winspeare. Com Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco.

Sinopse: Na aldeia esquecida por Deus de Desperata, no sul da Itália, o prefeito Filippo Pisanelli tem plena certeza de que está na profissão errada. Para aliviar sua depressão, ele usa seu amor pela poesia para dar aulas acaloradas a presos, sendo esta a única coisa que o faz manter-se no posto. Porém, um encontro dele e de outros companheiros com a arte mudará suas vidas completamente.

Cine Jardins, sala 1: 17h.

Uma Noite de 12 Anos Crédito: VITRINE FILMES

Uma Noite de 12 Anos





(La Noche de 12 Años, Uruguai, Espanha, Argentina, 2018 122 min). Drama. Direção: Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort.

Sinopse: 1973, Uruguai. José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro são militantes dos Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura militar local. Eles são presos em ações distintas e encarcerados junto a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia seriam soltos.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

Cinderela e o Príncipe Secreto Crédito: IMAGEM FILMES

Cinderela e o Príncipe Secreto





(Cinderella 3D, EUA, 2018, 90 min). Animação/família. Direção: Lynne Southerland.

Sinopse: Enquanto Cinderela e seus amigos ratos se divertem no Baile Real, tudo parece perfeito, até a princesa ter uma grande surpresa: o príncipe é uma farsa! O verdadeiro representante do reino foi transformado em rato por uma bruxa malvada. Cinderela e seus amigos precisam embarcar em uma grande aventura para reverter o feitiço e restaurar a ordem no lugar.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h30, 16h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h20, 18h20, 20h30.

Amanhã Chegou Crédito: Cinemark

Amanhã Chegou





(Brasil, 2018, 90 min). Documentário. Direção: Renata Simões.

Sinopse: Durante muitas décadas, sonho e consumo material foram duas coisas que sempre andaram juntos. Por mais que esta associação de pensamento ainda seja perpetuada na sociedade atual, hoje tenta-se desmitificar a ideia de que dinheiro sempre será poder. Enquanto a escolha do consumidor leva órgãos governamentais a destruírem culturas nativas e o meio-ambiente, algumas instituições tentam fazer diferente.

Cinemark Vitória, sala 2: 19h (exceto sábado e domingo).

Venom Crédito: Sony

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 17h15, 19h. Sala 3 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40.





Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h10, 16h20 (3D), 18h30, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h45 (dub.), 17h, 19h25 (dub.), 21h50.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 14h15, 17h, 19h20, 22h15. Sala 3 (3D/dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 16h, 18h20, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h40, 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h40, 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 19h10, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 16h, 18h25, 21h. Sala 4: 19h, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h10.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h (dub.), 16h40 (dub.), 21h40 (exceto quarta). Sala 5: 13h05 (dub.), 15h40 (dub.), 18h15, 20h55.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h05, 15h40, 18h20, 21h. Sala 8 (dub.): 16h20, 19h, 21h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h30, 19h, 21h20.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 17h10 (exceto segunda, terça e quarta), 19h10, 21h15.

Cena da animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno





(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h25.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h25.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h (exceto segunda, terça e quarta), 14h45.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h30.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 15h20 (somente sábado e domingo), 17h15.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h15.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 18h40. Sala 3 (dub.): 13h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 14h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h50.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h20 (exceto segunda, terça e quarta), 17h10 (somente segunda, terça e quarta).

Cena do filme Os Invisíveis Crédito: PETER HARTWIG

Os Invisíveis





(The Invisibles, Alemanha, 2018, 110 min). Drama histórico. Direção: Claus Räfle. Com Max Mauff, Alice Dwyer, Ruby O. Fee.

Sinopse: Berlim, 1943. Com o regime nazista declarando oficialmente sua perseguição ao povo judeu, muitos deles tiveram que se tornar praticamente invisíveis. Quatro tiveram sucesso nesta tarefa: Hanni Lévy, de 17 anos e cabelos claros, Cioma Schönhaus, um falsificador de passaporte, Eugen Friede, engajado em um grupo de resistência e Ruth Arndt, que sonha em viver na América.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Cena do filme Coração de Cowboy Crédito: Divulgação

Coração de Cowboy





(Brasil, 2018, 120 min). Musical. Direção: Gui Pereira. Com Gabriel Sater, Thaila Ayala, Françoise Forton.

Sinopse: Lucca é um cantor sertanejo conhecido por suas músicas "chicletes" compostas a partir das demandas de sua empresária, Iolanda, e não pelos seus sentimentos e gostos musicais. Depois de um desentendimento na gravação de seu novo disco, Lucca foge da cidade grande e volta ao interior, onde ele procura inspirações para voltar a compor canções mais autênticas e, assim, se reconectar com seu pai. Na volta, Lucca também encontra uma antiga parceira de composições e amor de infância com quem vai tentar reatar laços.

Cine Unimed, sala 3: 18h, 20h30.

A Freira Crédito: WARNER BROS.

A Freira





(The Nun, EUA, 2018, 96 min). Terror. Direção: Corin Hardy. Com Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet.

Sinopse: Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 19h.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 21h.

Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação

O Candidato Honesto 2





(Brasil, 2018, 104 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h15 (exceto sábado e domingo).

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas





(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.