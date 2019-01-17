Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 17 a 23 de janeiro

Estreias

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies. Confira a Crítica do Filme Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 14h25 (3D), 16h30, 18h35 (3D).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h20, 16h25 (3D), 18h30, 20h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 12h40, 14h45. Sala 2 (3D/dub.): 13h20, 15h30, 17h40, 19h50.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h30, 16h, 18h30, 21h.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 12h30 (exceto sábado), 15h, 17h30, 20h. Sala 6 (3D/dub.): 11h10 (somente sábado e domingo), 13h40, 16h15, 18h50, 21h15. Sala 8 (dub.): 13h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h10, 15h30 (3D), 17h50 (3D), 20h10 (3D).

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 18h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h, 18h10.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h, 19h15.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 15h, 19h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30. Sala 2 (dub.): 14h30. Sala 3 (dub.): 13h, 15h (3D), 17h, 19h (3D), 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h, 17h10, 19h20.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h20, 16h, 18h20, 20h50. Sala 2 (3D/dub.): 11h50, 14h20. Sala 8 (3D/dub.): 12h30, 15h, 17h30, 20h.

Vidro Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vidro

(Glass, EUA, 2019, 130 min). Suspense. Direção: M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy.

Sinopse: Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h25, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h50, 19h20 (dub.), 21h50.

Cinemark Vitória, sala 5: 14h55, 20h30. Sala 8: 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 7 (dub.): 18h, 20h40.

Cine Unimed, sala 4: 18h30 (dub.), 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h30, 19h. Sala 4 (dub.): 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 17h10, 20h10. Sala 8 (dub.): 22h30.

Amigos para Sempre Crédito: California Filmes

Amigos para Sempre

(The Upside, EUA, 2019, 118 min). Drama. Direção: Neil Burger. Com Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman.

Sinopse: Philip é um homem rico que fica tetraplégico, após sofrer um acidente. A situação o deixa desgostoso com a vida, já que está sempre rodeado de enfermeiros e pessoas para ajudá-lo. Até que um dia, durante a seleção de um assistente, ele simpatiza com Dell, um jovem com registro criminal que não tem a menor experiência na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, reencontra o prazer pela vida.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h30, 21h25.

Em Cartaz

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Divulgação

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha. Confira a Crítica do Filme Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h, 16h10, 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 16h10, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h10, 18h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 12h30, 14h50, 17h10, 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h45, 16h15, 19h, 21h45.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 12h15 (dub.), 17h50. Sala 7 (dub.): 11h20 (somente sábado e domingo), 14h, 16h40, 19h20, 22h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h25, 15h50, 18h20, 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h, 20h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h30, 17h50, 20h10.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 16h50, 19h, 21h10.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30. Sala 2 (dub.): 15h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 12h15, 15h10, 18h10, 21h. Sala 6 (dub.): 11h20 (somente sábado e domingo), 14h, 16h40, 19h30, 22h10.

Máquinas Mortais Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Máquinas Mortais

(Mortal Engines, EUA, Nova Zelândia, 2018, 128 min). Ficção científica/ aventura. Direção: Christian Rivers. Com Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving.

Sinopse: Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e para sobreviver as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom (Robert Sheehan) é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 22h.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D): 22h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 15h30.

A Esposa Crédito: PANDORA FILMES

A Esposa

(The Wife, Suécia, EUA, 2018, 101 min). Drama. Direção: Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons.

Sinopse: Joan Castleman é casada com um homem controlador e que não sabe como cuidar de si mesmo ou de outra pessoa. Ele é um escritor e está prestes a receber um Prêmio Nobel de literatura. Joan, que passou 40 anos ignorando seus talentos literários para valorizar a carreira do marido, decide abandoná-lo.

Cine Jardins, sala 1: 17h15, 19h15, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h.

O Confeiteiro Crédito: IMOVISION

O Confeiteiro

(The Cakemaker, Alemanha, Israel, 2018, 105 min). Drama. Direção: Ofir Raul Graizer. Com Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller.

Sinopse: Thomas é um alemão dono de uma confeitaria que viaja para Jerusalém em busca da esposa e filho de Oren, seu amante morto. Ao chegar lá ele começa a trabalhar para a viúva de seu amante, que não tem ideia de que eles compartilham uma tristeza sem nome sobre o mesmo homem.

Cine Jardins, sala 2: 16h45.

04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20, 16h30, 18h40.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h, 18h20. Sala 4 (dub.): 16h20, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h10, 15h25, 17h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h30, 15h, 17h30, 20h.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 12h (somente quinta), 13h05 (exceto quinta), 14h40 (somente quinta), 15h40 (exceto quinta), 18h15 (exceto quinta), 20h50 (exceto quinta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h15, 15h40, 18h05, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 17h.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 14h30, 16H45 (3D), 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h20.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h, 14h40, 17h20, 20h20.

Dragon Ball - Super Broly Crédito: Fox

Dragon Ball Super - Broly

(Japão, 2019, 100 min). Animação/ aventura. Direção: Tatsuya Nagamine. Wendel Bezerra, Alfredo Rollo, Dado Monteiro.

Sinopse: Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h25, 16h25.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 22h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 11h (somente sábado e domingo), 13h25.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h50.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h20.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 13h.





Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinesercla Linhares, sala 1: 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 16h20, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h55, 22h.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 16h30, 18h45, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h05, 16h30, 19h10, 21h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h, 17h, 19h. Sala 5: 14h, 16h10, 18h25, 20h35.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 20h.

Cine Unimed, sala 1: 18h45.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h.

Cine Via Sul, sala 1: 21h15.

Multiplex Serra, sala 1: 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h25, 16h50, 19h20, 21h50.

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério do Italiano Crédito: DOWNTOWN FILMES

Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério do Italiano

(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.

Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h.

Cinemark Vitória, sala 4: 11h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 15h50.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h10.

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho. Confira a Crítica do Filme Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 14h15, 17h15, 20h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 15h50 (dub.), 19h (dub.), 22h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 21h. Sala 7 (dub.): 15h05.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 20h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h20.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 18h40, 21h45.

Filme "Infiltrado na Klan" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.

Sinopse: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Confira a Crítica do Filme

Cine Jardins, sala 2: 21h10 (exceto quinta).

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. Confira a Crítica do Filme Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cine Jardins, sala 2: 18h45.