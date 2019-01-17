Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 17 a 23 de janeiro

Estreias
Como Treinar Seu Dragão 3
(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.
Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies. Confira a Crítica do Filme
Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 14h25 (3D), 16h30, 18h35 (3D).
Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h20, 16h25 (3D), 18h30, 20h35.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 12h40, 14h45. Sala 2 (3D/dub.): 13h20, 15h30, 17h40, 19h50.
Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h30, 16h, 18h30, 21h.
Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 12h30 (exceto sábado), 15h, 17h30, 20h. Sala 6 (3D/dub.): 11h10 (somente sábado e domingo), 13h40, 16h15, 18h50, 21h15. Sala 8 (dub.): 13h.
Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h10, 15h30 (3D), 17h50 (3D), 20h10 (3D).
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 18h30.
Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h, 18h10.
Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h.
Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h, 19h15.
Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 15h, 19h.
Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30. Sala 2 (dub.): 14h30. Sala 3 (dub.): 13h, 15h (3D), 17h, 19h (3D), 21h.
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h, 17h10, 19h20.
Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h20, 16h, 18h20, 20h50. Sala 2 (3D/dub.): 11h50, 14h20. Sala 8 (3D/dub.): 12h30, 15h, 17h30, 20h.
Vidro
(Glass, EUA, 2019, 130 min). Suspense. Direção: M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy.
Sinopse: Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.
Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h25, 20h50.
Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h50, 19h20 (dub.), 21h50.
Cinemark Vitória, sala 5: 14h55, 20h30. Sala 8: 18h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 7 (dub.): 18h, 20h40.
Cine Unimed, sala 4: 18h30 (dub.), 21h.
Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h30, 19h. Sala 4 (dub.): 21h15.
Cinemark Vila Velha, sala 2: 17h10, 20h10. Sala 8 (dub.): 22h30.
Amigos para Sempre
(The Upside, EUA, 2019, 118 min). Drama. Direção: Neil Burger. Com Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman.
Sinopse: Philip é um homem rico que fica tetraplégico, após sofrer um acidente. A situação o deixa desgostoso com a vida, já que está sempre rodeado de enfermeiros e pessoas para ajudá-lo. Até que um dia, durante a seleção de um assistente, ele simpatiza com Dell, um jovem com registro criminal que não tem a menor experiência na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, reencontra o prazer pela vida.
Cinemark Vitória, sala 8: 15h30, 21h25.
Em Cartaz
Homem-Aranha no Aranhaverso
(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.
Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha. Confira a Crítica do Filme
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h, 16h10, 18h20.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 16h10, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h10, 18h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 12h30, 14h50, 17h10, 19h30.
Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h45, 16h15, 19h, 21h45.
Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 12h15 (dub.), 17h50. Sala 7 (dub.): 11h20 (somente sábado e domingo), 14h, 16h40, 19h20, 22h.
Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h25, 15h50, 18h20, 20h50.
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h, 20h40.
Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h30, 17h50, 20h10.
Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 16h50, 19h, 21h10.
Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15.
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30. Sala 2 (dub.): 15h.
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 12h15, 15h10, 18h10, 21h. Sala 6 (dub.): 11h20 (somente sábado e domingo), 14h, 16h40, 19h30, 22h10.
Máquinas Mortais
(Mortal Engines, EUA, Nova Zelândia, 2018, 128 min). Ficção científica/ aventura. Direção: Christian Rivers. Com Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving.
Sinopse: Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e para sobreviver as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom (Robert Sheehan) é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.
Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h.
Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 22h.
Cinemark Vitória, sala 3 (3D): 22h30.
Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h50.
Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 15h30.
A Esposa
(The Wife, Suécia, EUA, 2018, 101 min). Drama. Direção: Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons.
Sinopse: Joan Castleman é casada com um homem controlador e que não sabe como cuidar de si mesmo ou de outra pessoa. Ele é um escritor e está prestes a receber um Prêmio Nobel de literatura. Joan, que passou 40 anos ignorando seus talentos literários para valorizar a carreira do marido, decide abandoná-lo.
Cine Jardins, sala 1: 17h15, 19h15, 21h15.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h.
O Confeiteiro
(The Cakemaker, Alemanha, Israel, 2018, 105 min). Drama. Direção: Ofir Raul Graizer. Com Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller.
Sinopse: Thomas é um alemão dono de uma confeitaria que viaja para Jerusalém em busca da esposa e filho de Oren, seu amante morto. Ao chegar lá ele começa a trabalhar para a viúva de seu amante, que não tem ideia de que eles compartilham uma tristeza sem nome sobre o mesmo homem.
Cine Jardins, sala 2: 16h45.
Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet
(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.
Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.
Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20, 16h30, 18h40.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h, 18h20. Sala 4 (dub.): 16h20, 20h40.
Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h10, 15h25, 17h40.
Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h30, 15h, 17h30, 20h.
Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 12h (somente quinta), 13h05 (exceto quinta), 14h40 (somente quinta), 15h40 (exceto quinta), 18h15 (exceto quinta), 20h50 (exceto quinta).
Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h15, 15h40, 18h05, 20h30.
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20.
Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h20.
Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h.
Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h.
Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 17h.
Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 14h30, 16H45 (3D), 19h.
Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h20.
Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h, 14h40, 17h20, 20h20.
Dragon Ball Super - Broly
(Japão, 2019, 100 min). Animação/ aventura. Direção: Tatsuya Nagamine. Wendel Bezerra, Alfredo Rollo, Dado Monteiro.
Sinopse: Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.
Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h25, 16h25.
Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 22h30.
Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 11h (somente sábado e domingo), 13h25.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h50.
Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h30.
Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h.
Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 21h10.
Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h20.
Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 13h.
Minha Vida em Marte
(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.
Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.
Cinesercla Linhares, sala 1: 20h50.
Cinesercla Montserrat, sala 5: 16h20, 21h.
Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h55, 22h.
Cinépolis Moxuara, sala 4: 16h30, 18h45, 21h15.
Cinemark Vitória, sala 4: 14h05, 16h30, 19h10, 21h45.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h, 17h, 19h. Sala 5: 14h, 16h10, 18h25, 20h35.
Cine Ritz Perim Center, sala 1: 20h.
Cine Unimed, sala 1: 18h45.
Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h.
Cine Via Sul, sala 1: 21h15.
Multiplex Serra, sala 1: 21h30.
Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h30.
Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h25, 16h50, 19h20, 21h50.
Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério do Italiano
(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.
Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.
Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h.
Cinemark Vitória, sala 4: 11h50.
Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h.
Cine Ritz Perim Center, sala 1: 15h50.
Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h10.
Aquaman
(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.
Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho. Confira a Crítica do Filme
Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 20h40.
Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h20.
Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.
Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 14h15, 17h15, 20h30.
Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 15h50 (dub.), 19h (dub.), 22h10.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 21h. Sala 7 (dub.): 15h05.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 20h40.
Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h20.
Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 21h.
Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 21h30.
Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 18h40, 21h45.
Infiltrado na Klan
(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.
Sinopse: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Confira a Crítica do Filme
Cine Jardins, sala 2: 21h10 (exceto quinta).
Bohemian Rhapsody
(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.
Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. Confira a Crítica do Filme
Cine Jardins, sala 2: 18h45.