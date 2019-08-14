Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 15 a 21 de agosto

Especial

FCI - Festival de Cinema Italiano

Cine Jardins, sala 1:

(Quinta) “Michelangelo”, às 14h; “O Melhor da Juventude 1”, às 17h; “Euforia”, às 21h.

(Sexta) “Caravaggio”, às 14h; “O Melhor da Juventude 2”, às 17h; “Noite Magica”, às 21h.

(Sábado) “Dafne”, às 14h; “Michelangelo”, às 16h20; “Lucia Cheia de Graça”, às 18h40; “Silvio e os outros”, às 21h.

(Domingo) “Lucia Cheia de Graça”, às 14h; “Caravaggio”, às 16h20; “Bangla”, às 18h40; “Euforia”, às 21h.

(Segunda) “Entre Tempos?”, às 14h; “Bangla”, às 16h; “Silvio e os outros”, às 18h; “Desafio do Campeão”, às 21h.

(Terça) “Euforia”, às 14h; “Lucia Cheia de Graça”, às 16h20; “Noite magica”, às 18h40; “Dafne”, às 21h.

(Quarta) “Bangla”, às 14h; “Silvio e os outros”, às 16h; “Desafio do Campeão”, às 19h; “Entre Tempos?”, às 21h.

BTS - Bring The Soul: The Movie

(Coréia Do Sul, 2019, 104 min). Documentário. Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga.

Sinopse: Após o último dia da turnê "Love Yourself" na Europa, os integrantes do boygroup BTS contam histórias pessoais, permitindo que os fãs conheçam o grupo em sua intimidade. Os sete cantores compartilham momentos icônicos da turnê com apresentações ao vivo e bastidores, revelando tudo o que está por trás de suas grandes produções.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 17h30 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 8 (somente sábado e domingo): 18h05.

Madonna + The Breakfast Club

(EUA, 2019, 105 min). Documentário. Direção: Guy Guido. Com Jamie Auld, Denisa Juhos, Oscar Pavlo.

Sinopse: Os detalhes sobre a carreira de Madonna, desde seu início como líder da banda The Breakfast Club e "material girl" até o lançamento de "Like a Virgin" em 1984, seu segundo álbum solo. Cenas reais de arquivo se misturam a recriações de momentos importantes da vida da artista, que se tornou Rainha do Pop.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente sexta).

Pré-Estreia

Espero Tua (Re)Volta

(Brasil, 2019, cor, 93 min). Documentário. Direção: Eliza Capai.

Sinopse: Sob o ponto de vista de três ex-secundaristas - Marcela Jesus,Nayara Souza e Lucas Penteado – que participaram da ocupação de mais de 200 escolas em São Paulo em 2015, o longa reflete sobre a recente e intensa história brasileira a partir das lutas estudantis. Eles protestavam contra a reorganização escolar anunciada pelo governo paulista, por uma escola pública de qualidade. O documentário aborda também os

eventos de 2013,o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e a vitória de Jair Bolsonaro na eleição para Presidente da República em 2018.

Cine Metrópolis: 15h (somente sábado).

Estreias

Era Uma Vez em... Hollywood

(Once Upon A Time...in Hollywood, EUA, 2019, 161 min). Drama. Direção: Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Sinopse: Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h, 19h. Sala 3: 15h (dub.), 18h10 (dub.), 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h40 (dub.), 17h05, 20h30. Sala 8: 21h20.

Cinemark Vitória, sala 5: 14h45, 18h10, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h40, 16h50, 20h. Sala 3: 14h30, 17h40, 20h50. Sala 7: 14h10 (dub.), 17h20, 20h30.

Eu sou Brasileiro

(Brasil, 2019, 85 min). Drama. Direção: Alessandro Barros. Com Daniel Rocha, Fernanda Vasconcellos, Letícia Spiller.

Sinopse: Léo passou a sua vida inteira tentando se tornar um jogador de futebol famoso e bem sucedido, mas a rotina suburbana nunca aliviou o seu lado. No entanto, mesmo com todos os problemas, ele faz o mesmo que todo bom brasileiro: não desiste e continua tentando. Na intenção de dar a volta por cima, Léo vai para o tudo ou nada e arrisca uma última grande chance.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

Nada a Perder 2

(Brasil, 2019, 96 min). Drama. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

Sinopse: Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho: a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia, localizado em São Paulo.

Cine Unimed, sala 4: 16h, 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 19h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h20, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 13h50, 15h55, 18h, 20h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 16h, 18h30, 21h. Sala 5: 15h, 17h40, 20h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h, 17h30, 20h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto segunda): 14h, 16h40, 19h20.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 14h, 16h30, 19h.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h, 15h30, 18h, 20h30. Sala 6: 14h, 16h30, 19h, 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h, 17h, 19h, 21h. Sala 2 (dub.) (exceto sábado e domingo): 9h, 14h, 17h40, 20h.

Em Cartaz

Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro

(Scary Stories to Tell in the Dark, EUA, 2019, 111 min). Terror. Direção: André Øvredal. Com Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush.

Sinopse: A cidade de Mill Valley é assombrada há décadas pelos mistérios envolvendo o casarão da família Bellows. Em 1968, a jovem Sarah, uma garota problemática que mantinha um relacionamento ruim com os pais, foi ao porão para escrever um livro repleto de histórias macabras. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes descobre o livro e passa a investigar o passado de Sarah. No entanto, as histórias do livro começam a se tornar reais.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h30, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h40 (dub.), 22h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 18h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h10 (dub.), 20h40.

Rafiki

(África Do Sul, Quênia, França, 2019, 82 min). Drama. Direção: Wanuri Kahiu. Com Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu.

Sinopse: Kena e Ziki são grandes amigas e, embora suas famílias sejam rivais políticas, as duas continuaram juntas ao longo dos anos, apoiando uma a outra na batalha pela conquistas de seus sonhos. A relação de amizade transforma-se em um romance que passa a afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem. As jovens terão que escolher entre experienciar o amor que partilham, ou se distanciar em função de uma vida segura.

Cine Metrópolis: 16h (somente quarta), 16h40 (somente terça), 17h30 (somente quinta e sexta), 18h10 (somente domingo), 20h30 (somente segunda).

Meu Amigo Enzo

(The Art of Racing in the Rain, EUA, 2019). Drama. Direção: Simon Curtis. Com Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Martin Donovan.

Sinopse: Denny Swift é um piloto de corridas arrojado, com um talento especial para dirigir sob chuva. Um dia, ao ir para o trabalho, encontra um filhote de cachorro que decide adotar. Ele ganha o nome de Enzo, em homenagem ao criador da Ferrari, e passa a acompanhá-lo em todo lugar que vá, ganhando um apreço especial pela adrenalina das corridas, seja ao assisti-las ao vivo ou pela televisão. Com o passar dos anos, a amizade entre Denny e Enzo sofre profundas mudanças quando o piloto conhece, e se apaixona, por Eve.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h20, 18h45.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h10, 16h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h30, 16h50.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 15h20.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 13h40.

Rainhas do Crime

(The Kitchen, EUA, 2019, 102 min). Drama. Direção: Andrea Berloff. Com Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss.

Sinopse: Nova York, janeiro de 1978. Kathy, Ruby e Claire são casadas com mafiosos irlandeses, que comandam os negócios em Hell's Kitchen. Quando eles são presos pela polícia, o trio fica a mercê de Little Jackie, o novo chefão local, que se recusa a lhes dar o dinheiro necessário para seu sustento. Com isso, Kathy, Ruby e Claire decidem unir forças para criar sua própria "família", oferecendo apoio e proteção a pequenos comerciantes locais. Com o tempo, o poder das mulheres cresce ao ponto não só de incomodar Little Jackie, mas também chamar a atenção da máfia italiana.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 18h40.

Vermelho Sol

(Rojo, Argentina, Brasil, França, Alemanha, Holanda, 2019, 109 min). Drama. Direção: Benjamín Naishtat. Com Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro.

Sinopse: Claudio é um advogado de meia idade que vive uma vida calma e confortável com sua esposa em uma pequena cidade da Argentina da década de 1970. Quando um detetive particular aparece na sua cidade determinado em localizar um estranho com quem ele brigou meses atrás em um restaurante, seu mundo é virado de cabeça para baixo.

Cine Metrópolis: 16h (somente segunda), 18h (somente sábado).

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw

(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, EUA, 2019, 136 min). Ação. Direção: David Leitch. Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

Sinopse: Desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h35, 18h10, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h35, 18h10, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 16h30, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h (dub.), 21h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h45, 19h. Sala 3 (3D/dub.): 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h10 (exceto segunda). Sala 3 (3D/dub.): 21h10 (exceto segunda).

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 13h20, 16h20, 19h40. Sala 5: 14h30 (dub.), 17h35 (dub.) (exceto sábádo e domingo), 20h20 (somente sábado e domingo), 20h40 (exceto sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h05, 16h05, 19h05, 22h05. Sala 8: 13h55 (somente sexta), 15h (somente sábado e domingo), 15h05 (exceto sexta, sábado e domingo), 17h (somente sexta), 18h05 (exceto sexta, sábado e domingo), 20h35 (somente sábado e domingo), 21h05 (exceto sexta, sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 15h20 (dub.), 18h20 (dub.), 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30.

Lucky

(EUA, 2017, 88 min). Drama. Direção: John Carroll Lynch. Com Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston.

Sinopse: Depois de fumar por muito mais tempo que todos os seus conterrâneos, o velho ateu Lucky, de 90 anos, está no fim de seus dias, apenas esperando a morte. Vivendo em uma cidade no deserto, ele inicia sua última atividade antes de partir: se autoexplorar para enfim encontrar iluminação.

Cine Jardins, sala 2: 21h20.

Jornada da Vida

(YAO, França, Senegal, 2019, 104 min). Drama. Direção: Philippe Godeau. Com Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara.

Sinopse: Um ator francês de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover o seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, um garotinho que efetuou uma longa viagem sozinho para vê-lo. Comovido com a história do menino, decide acompanhá-lo de volta à sua casa, e no percurso, confronta-se às suas próprias raízes.

Cine Jardins, sala 2: 19h30.

No Coração do Mundo

(Brasil, 2019, 120 min). Drama. Direção: Gabriel Martins, Maurilio Martins. Com Kelly Crifer, Leo Pyrata, Grace Passô. Contagem, Minas Gerais.

Sinopse: Dentro da comunidade local, Marcos se vira diariamente com os pequenos crimes que comete. Quando reencontra Selma, uma antiga amiga, ele se convence da possibilidade de executar um assalto bem-sucedido. Mas o plano só pode ser colocado em prática com a ajuda de uma terceira pessoa, e Ana, namorada de Marcos, hesita em participar.

Cine Metrópolis: 15h (somente quinta), 16h (somente domingo), 18h30 (somente segunda).

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h30.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h, 16h15 (3D), 18h30, 20h50 (3D).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Sala 3 (dub.): 15h50, 18h10, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h45, 19h30. Sala 2 (3D/dub.): 15h30, 18h15, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h25, 18h50, 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h (exceto segunda). Sala 3 (3D/dub.): 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h, 15h50, 18h45, 21h30. Sala 4 (dub.): 13h30, 16h40, 19h25, 22h10. Sala 7 (dub.): 12h15 (somente sábado e domingo), 15h, 18h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h50, 16h45, 19h30, 22h15. Sala 3 (dub.): 14h30, 17h15 (3D), 20h. Sala 7 (dub.): 16h15, 19h (somente sábado e domingo), 21h15 (exceto sábado e domingo), 21h45 (somente sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h30, 18h, 20h30. Sala 5: 16h10 (dub.), 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h30, 19h.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 17h30.

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo).

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cine Unimed, sala 3: 16h15.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h05.

Cine Jardins, sala 2 (somente sábado e domingo): 16h40.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h20 (somente sábado e domingo).

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h10 (somente sábado e domingo).

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h45.