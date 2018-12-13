Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 13 a 19 de dezembro

Especial

Um Corpo que Cai Crédito: Columbia Pictures do Brasil

Clássicos 2018 - Um Corpo Que Cai

(Vertigo, EUA, 1958, 129 min). Suspense/ drama. Direção: Alfred Hitchcock. Com James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes.

Sinopse: Em São Francisco, o detetive aposentado John 'Scottie' Ferguson sofre de um terrível medo de alturas. Certo dia, encontra com um antigo conhecido, dos tempos de faculdade, que pede que ele siga sua esposa, Madeleine Elster. John aceita a tarefa e fica encarregado da mulher, seguindo-a por toda a cidade. Ela demonstra uma estranha atração por lugares altos, levando o detetive a enfrentar seus piores medos. Ele começa a acreditar que a mulher é louca, com possíveis tendências suicidas, quando algo estranho acontece nesta missão. Cinemark Vitória, sala 7 (somente terça): 20h.

Pré-Estreia

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério do Italiano Crédito: DOWNTOWN FILMES

Detetives do Prédio Azul 2  O Mistério do Italiano

(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.

Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h15, 19h10, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1: 16h45.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 15h10 (exceto sexta, sábado e domingo), 17h, 18h50. Sala 4: 13h20, 15h20, 17h30, 19h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 14h10, 16h20, 18h20, 20h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h, 16h, 18h, 20h.

Cine Unimed, sala 4: 16h20, 18h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h40, 15h50, 18h10, 20h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h20, 17h10.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h, 17h.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h20, 15h35. Sala 4: 12h30, 14h45, 17h05, 19h30, 21h45. Sala 7: 17h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 17h (somente sábado e domingo), 19h.





Estreias

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 16h20 (3D/dub.), 19h (3D/dub.), 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h35, 17h25, 20h15.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 14h50, 17h40, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h35, 17h25, 20h15. Sala 2 (3D/dub.): 14h50, 17h40, 20h30. Sala 4 (dub.): 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 15h, 18h, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 16h15, 18h45, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h (dub.), 15h45, 18h30 (dub.), 21h15. Sala 2 (3D): 13h30, 16h15 (dub.), 19h, 21h45 (dub.).

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h20, 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D): 15h20 (dub.) (exceto quinta e sexta)), 18h10 (dub.), 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 18h (dub.), 21h. Sala 3: 14h, 17h, 20h. Sala 4: 15h30 (dub.), 18h30. Sala 7 (dub.): 17h30, 20h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h50, 18h40, 21h30. Sala 2: 21h30.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 16h, 19h, 21h45. Sala 4 (3D/dub.): 15h, 17h45, 20h30. Sala 5 (dub.): 15h30, 18h15, 21h.

Cinemark Vitória, sala 2: 17h15 (dub.), 20h20. Sala 3 (3D): 17h50, 21h. Sala 5 (3D/dub.): 16h, 19h10. Sala 6 (3D): 12h10 (dub.), 15h20 (dub.), 18h30, 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 21h20. Sala 3 (dub.): 18h50, 21h30.

Chá com as Damas Crédito: Supo Mungam Films

Chá com as Damas

(Tea with the Dames, Reino Unido, 2018, 84 min). Documentário. Direção: Roger Michell. Com Maggie Smith, Judi Dench, Eileen Atkins.

Sinopse: Juntas no mesmo ramo por décadas, as consagradas atrizes Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright e Maggie Smith deixam de lado os holofotes por alguns instantes para realizarem conversas intimistas, sinceras e reflexivas a respeito de suas carreiras, vidas pessoais e as influências de suas carreiras para a consolidação de uma amizade entre as quatro.

Cine Jardins, sala 1: 19h20.

Colette Crédito: Diamond Films

Colette

(EUA, Reino Unido, 2018, 111 min). Drama. Direção: Wash Westmoreland. Com Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson.

Sinopse: Colette é uma romancista francesa que sofre com o seu casamento abusivo e com o seu parceiro que tenta ganhar créditos em cima de suas obras de maneira ilegal. Para superá-lo, ela emerge como uma grande escritora no seu país e, consequentemente, como uma candidata para o Prêmio Nobel em Literatura.

Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h15.

Em Cartaz

Filme "Infiltrado na Klan" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.

Sinopse: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

Cine Jardins, sala 2: 18h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20.

Festival ainda terá "A Mata Negra", de Rodrigo Aragão Crédito: Divulgação/Fábulas Negras

A Mata Negra

(Brasil, 2018, 98min). Terror. Direção: Rodrigo Aragão. Com Carol Aragão, Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro.

Sinopse: Numa floresta do interior do Brasil, uma garota vê sua vida  e a de todos ao seu redor  mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja Magia Sombria, além de outorgar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a terra.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

O chamado do Mal Crédito: Divulgação

O Chamado do Mal

(Malicious, EUA, 2017, 92 min). Terror/suspense. Direção: Michael Winnick. Com Josh Stewart, Delroy Lindo, Bojana Novakovic.

Sinopse: Um professor universitário e sua esposa, que estão prestes a ter um bebê, serão os responsáveis por um ato com consequências horrendas: eles liberam, involuntariamente, uma entidade maligna com pretenções perigosas.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 17h15, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 22h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h40.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 15h.

A Vida em Si Crédito: Divulgação

A Vida em Si

(Life Itself, EUA, 2018, 118 min). Romance. Direção: Dan Fogelman. Com Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening.

Sinopse: O relacionamento amoroso vivido por um casal, é contado através de diferentes décadas e continentes, desde as ruas de Nova York até Espanha e como diferentes pessoas acabam se conectando a ela através de um evento marcante.

Cinemark Vitória, sala 5: 13h10.

Encantado Crédito: Divulgação

Encantado

(Charming, EUA, Canadá, 2018, 85 min). Animação/ comédia. Direção: Ross Venokur. Com Larissa Manoela, Leonardo Cidade, Demi Lovato.

Sinopse: Quando criança, o príncipe Felipe Encantado foi alvo da bruxa Morgana, que aplicou nele um feitiço que faz com que todas as mulheres por ele se apaixonem assim que o veem. Com isso, ele não apenas salva como se torna noivo de três princesas em apuros: Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h05, 16h50. Sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h30, 14h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h10, 16h, 17h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h25.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h, 16h10.

Robin Hood 2018 Crédito: Divulgação/Lions Gate

Robin Hood: A Origem

(Robin Hood, EUA, 2018, 116 min). Aventura. Direção: Otto Bathurst. Com Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan.

Sinopse: A origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos, no mais completo caos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h, 19h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h35.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h35, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 15h20. Sala 2: 21h20. Sala 7: 13h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h10.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h.

Cinemark Vitória, sala 1: 18h15. Sala 5: 22h20. Sala 7 (dub.): 15h. Sala 1 (dub.): 21h.

As Viúvas Crédito: Fox Film do Brasil

As Viúvas

(Widows, Reino Unido, EUA, 2018, 129 min). Drama. Direção: Steve McQueen. Com Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki.

Sinopse: Quatro viúvas entram para o mundo do crime após os seus maridos morrerem durante uma das maiores tentativas de assalto da atualidade. Eles tomam para a si a responsabilidade de honrar a memória dos amados terminando o que eles não conseguiram completar.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto terça): 12h.

Cadáver Crédito: SONY PICTURES

Cadáver

(The Possession of Hannah Grace, EUA, 2018, 85 min). Terror. Direção: Diederik Van Rooijen. Com Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon.

Sinopse: Megan Reed é uma policial reformada que tem lutado contra os vícios. Ela está prestando serviços comunitários em um hospital, como um pagamento para o tratamento que a deixou sóbria. Tudo, entretanto, torna a história muito mais macabra depois que um cadáver misterioso é encontrado no local.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 19h05.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h50.

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro Crédito: Galeria Distribuidora

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro

(Brasil, 2018). Comédia/ terror. Direção: Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto.

Sinopse: Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos. Trata-se do espírito de uma mulher de cabelos claros que morreu de modo desconhecido e que assombra os banheiros das escolas de todo o país: a loura do banheiro.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (exceto sábado e domingo): 13h50.

Cine Unimed, sala 4: 20h20.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h55.

O Quebra-cabeça Crédito: SONY PICTURES

O Quebra-Cabeça

(Puzzle, EUA, 2018, 103 min). Drama. Direção: Marc Turtletaub. Com Kelly Macdonald, David Denman, Irrfan Khan.

Sinopse: Agnes é uma mãe suburbana na casa dos 40 anos que tem todo o seu tempo consumido e dedicado ao cuidado dos homens da sua família. Quando ela descobre o dom de montar quebra-cabeças, seu mundo muda completamente e, escondida dos parentes, ela passa a se preparar para uma competição fazendo dupla com um excêntrico especialista no assunto.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 18h20.

De Repente uma Família Crédito: PARAMOUNT PICTURES

De Repente Uma Família

(Instant Family, EUA, 2018). Comédia. Comédia. Direção: Sean Anders. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner.

Sinopse: O jovem casal Pete e Ellie decide adotar uma criança, e busca uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam as suas vidas por completo.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h05.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 16h15.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h.

Sequestro Relâmpago Crédito: Pagu Pictures

Sequestro Relâmpago

(Brasil, 2018, 79 min). Drama. Direção: Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha.

Sinopse: Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anso que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram o primeiro caixa eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (somente quarta, quinta e sexta): 19h10.

"Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" Crédito: Warner/Divulgação

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

(Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald, Reino Unido, EUA, 2018, 134 min). Fantasia/ aventura. Direção: David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler.

Sinopse: Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da MACUSA e reúne seguidores, dividindo o mundo entre bruxos sangue puro e trouxas.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 14h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 19h20.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 21h25. Sala 6 (exceto quarta, quinta e sexta): 19h10.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 21h15.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 11h (somente sábado e domingo), 20h50 (exceto terça). Sala 8: 19h (somente sábado e domingo), 21h30 (exceto sábado e domingo), 22h (somente sábado e domingo).

O Grinch Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch

(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Cine Jardins, sala 1 (exceto quinta e sexta): 15h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 15h25.

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 16h45.

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h, 18h40.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto terça): 20h.

O Espetáculo infanto-juvenil "Tudo por Um Pop Star" é inspirado no no best-seller de Thalita Rebouças e estará em cartaz no Teatro Carlos Gomes, neste sábado e domingo Crédito: Divulgação

Tudo Por Um PopStar

(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h45.

Venom Crédito: Sony

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

A animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50.

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família

(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.