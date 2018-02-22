Confira os filmes em cartaz na semana de 22 a 28 de fevereiro

Estreias

A grande jogada Crédito: Diamond Films

A Grande Jogada

(Mollys Game, EUA, China, 2018, 140 min). Drama. Direção: Aaron Sorkin. Com Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner.

Sinopse: Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos devido a uma fatalidade que resultou em um grave acidente, a esquiadora Molly Bloom decide tirar um ano de folga dos estudos e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles. Lá conhece Dean Keith, um produtor de cinema que decide contratá-la como assistente. Logo Molly passa a coordenar jogos de cartas clandestinos, organizados por Dean, que conta com clientes muito ricos e famosos. Fascinada com o ambiente e a possibilidade de enriquecer facilmente, Molly começa a prestar atenção a todos os detalhes para que ela própria possa organizar jogos do tipo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h10, 21h.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h10, 19h10, 22h15.

EU, TONYA Crédito: California Filmes

Eu, Tonya

(I, Tonya, EUA, 2017, 120 min). Biografia. Direção: Craig Gillespie. Com Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan.

Sinopse: Desde muito pequena exibindo talento para patinação artística no gelo, Tonya Harding cresce se destacando no esporte e aguentando maus-tratos e humilhações por parte da agressiva mãe. Entre altos e baixos na carreira e idas e vindas num relacionamento abusivo com Jeff Gillooly, a atleta acaba envolvida num plano bizarro durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Baseado em fatos reais.

Cine Jardins, sala 2: 18h55 (exceto seg).

Em Cartaz

Lady Bird Crédito: Divulgação

Lady Bird: A Hora de Voar

(Lady Bird, EUA, 2017, 94 min). Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.

Sinopse: Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe. Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a progenitora.

Cine Jardins, sala 2: 17h10, 21h15.

pantera negra Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

Sinopse: A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h15, 20h45. Sala 3 (3D/dub): 15h20, 18h, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub): 15h20, 18h, 20h30. Sala 4 (dub): 15h40, 18h10, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 13h (somente sáb, dom), 15h (somente qui), 15h35 (exceto qui, sáb, dom), 15h45 (somente sáb, dom), 17h45 (somente qui), 18h20 (exceto qui, sáb, dom), 18h30 (somente sáb e dom), 20h30 (somente qui), 21h05 (exceto qui, sáb, dom), 21h15 (somente sáb e dom). Sala 3: 15h15, 18h, 20h45. Sala 3: 14h (somente qui), 17h30 (dub) (somente sáb, dom), 20h15 (dub) (exceto qui, sáb, dom), 20h15 (somente sáb, dom), 21h05 (somente qui).

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h (dub), 21h20 (dub), 18h40. Sala 2 (3D): 13h50 (dub), 19h10 (dub), 16h30, 21h50.

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D): 15h40 (dub) (somente sáb, dom), 18h20 (dub), 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 15h40 (somente sáb, dom), 18h20, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h20. Sala 3 (3D/dub): 16h20, 19h, 21h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h30, 19h, 21h40.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 15h30, 18h, 20h30. Sala 3 (dub): 14h (3D) (somente sáb, dom), 16h30, 19h (3D), 21h30. Sala 4 (dub): 16h, 18h30, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 21h. Sala 3 (3D/dub): 19h, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub): 12h (somente sáb, dom), 15h, 18h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 4: 18h15, 21h15. Sala 5 (3D/dub): 11h30 (somente sáb, dom), 14h30, 17h30, 20h30. Sala 6 (3D): 13h, 16h, 19h, 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 17h40 (dub) (somente sáb, dom), 18h (dub) (exceto sáb, dom), 20h40 (somente sáb, dom), 21h (exceto sáb, dom). Sala 2 (3D): 13h50 (dub) (somente sáb, dom), 14h30 (dub) (exceto sáb, dom), 17h05 (somente sáb, dom), 17h30 (exceto sáb, dom), 20h (somente sáb, dom), 20h30 (exceto sáb, dom). Sala 3 (dub): 16h20, 19h20. Cinemark Vila Velha, sala 8: 18h20 (somente sáb, dom), 18h30 (exceto sáb, dom), 21h40.

tres anuncios para um crime Crédito: Fox Film do Brasil

Três Anúncios Para Um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Reino Unido, EUA, 2017, 116 min). Drama. Direção: Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Sinopse: Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Cine Jardins, sala 1: 19h, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h40 (somente sáb, dom), 16h10, 18h40, 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h20, 19h10.

Cinemark Vitória, sala 1: 12h20 (somente sáb, dom), 15h, 17h40, 20h20 (exceto qua).

AZUL PROFUNDO Crédito: LUME FILMES

Azul Profundo

(Apnea, Grécia, 2012, 87 min). Suspense. Direção: Ari Bafalouka. Com Sotiris Pastras, Youlika Skafida, Andrianna Babali.

Sinopse: Dimitri é um nadador profissional, que está prestes a assinar um importante contrato com um patrocinador. Ele dedica a vida aos treinos, até um dia conhecer a militante ambiental Elsa, que deseja melhorar sua capacidade respiratória. Logo Dimitri passa a lhe dar aulas e não demora muito para que eles engatem o namoro. Entretanto, um ano depois eles enfrentam problemas no relacionamento devido à dedicação dela às atividades de proteção ambiental, mesmo que para tanto passe por cima de sua própria saúde.

CineSesc Glória, sala 1: 18h (apenas nos dias 24 e 27)

terra firme Crédito: Esfera Cultural

Terra Firme

(Terraferma, França, Itália, 2013, 88 min). Drama. Direção: Emanuele Crialese. Com Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio.

Sinopse: Ernesto, o patriarca da família, ainda mantém seu barco de pesca, mais por razões sentimentais do que pela renda que consegue obter através dele. Já Nino desistiu de vez da pescaria e agora se dedica a entreter turistas. Um dia, Ernesto e o neto Filippo estão no mar e, ao perceberem que um barco naufragou, ajudam algumas pessoas. O problema é que o barco estava repleto de imigrantes ilegais e ajudá-los, mesmo nestas condições, é considerado crime.

CineSesc Glória, sala 1: 18h (somente dias 21, 25 e 28).

O SEGREDO DAS ÁGUAS Crédito: California Filmes

O Segredo das Águas

(Futatsume no mado, França, Japão, Espanha, 2015, 120 min). Romance. Direção: Naomi Kawase. Com Nijirô Murakami, Jun Yoshinaga, Miyuki Matsuda.

Sinopse: A história acontece na ilha japonesa de Amami Oshima. Uma noite, Kaito descobre um cadáver flutuando no mar. Sua namorada Kyoko vai tentar ajudá-lo a entender essa misteriosa descoberta. Juntos, os jovens, de apenas 16 anos, vão tentar entender a natureza cíclica da vida, amor e morte.

CineSesc Glória, sala 1: 17h40 (somente nos dias 23, 26).

O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES Crédito: O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes

(Brasil, 2009, 82 min). Fantasia. Direção: Walbercy Ribas, Rafael Ribas. Com Vagner Fagundes, Rafael Ribas, Marcelo Xepa.

Sinopse: O Grilo Feliz segue compondo suas músicas, para alegria dos habitantes da floresta, e agora deseja gravar um CD. Porém a descoberta de fósseis de insetos gigantes faz com que ele se envolva em uma inesperada aventura, que o obriga a enfrentar um bando de perigosos louva-deuses comandados por Trambika.

CineSesc Glória, sala 1: 14h30 (somente nos dias 25 e 26).

meu amigo vampiro Crédito: PLAYARTE PICTURES

Meu Amigo Vampiro

(The Little Vampire 3D, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, 2018, 80 min). Fantasia. Direção: Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice Krige.

Sinopse: Entendiado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades. Assim ele começa uma amizade improvável com Tony, adolescente de 12 anos apaixonado por lendas vampirescas. Mas o que não imagina é que um caçador pretende capturá-lo a qualquer.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 14h10. Sala 4 (dub): 13h10.

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/dub): 17h10.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 16h20 (somente sáb, dom).

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 13h20 (somente sáb, dom).

Cine Ritz Piuma, sala 1 (3D/dub): 15h40 (somente sáb, dom), 17h20.

50 tons de liberdade, cinquenta tons de liberdade Crédito: UNIVERSAL PICTURES

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, EUA, 2018, 106 min). Erótico. Direção: James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

Sinopse: Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Sala 2 (dub): 18h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Sala 3 (dub): 14h05, 18h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 13h30 (somente sáb, dom), 15h50, 18h05, 20h50. Sala 5: 14h20 (somente sáb, dom), 16h40, 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h (dub), 19h20 (dub), 17h10, 21h30.

Cine São Mateus, sala 1 (dub): 17h, 19h10, 21h30.

Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 19h, 21h15.

Cine Unimed, sala 3 (dub): 19h, 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h45, 19h10, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 19h15, 21h15.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h. Sala 5 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h15.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 12h40 (somente sáb, dom), 15h20, 17h40, 20h, 22h20. Sala 4 (dub): 14h20, 16h40, 19h20, 21h40.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h50, 16h20, 18h50, 21h30. Sala 3: 12h10 (somente sáb, dom), 14h50, 17h20, 19h50, 22h20. Sala 8 (dub): 13h05, 15h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 14h20, 16h40, 19h20, 22h. Sala 6: 13h30 (somente sáb, dom), 15h50, 18h50, 21h30. Sala 7 (dub): 17h20, 19h50.

Cine Ritz Piuma, sala 1 (dub): 19h, 21h.





A forma da agua Crédito: Fox Film do Brasil

A Forma da Água

(Shape of Water, EUA, 2017, 123 min). Romance. Direção: Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Década de 60.

Sinopse: Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cine Jardins, sala 1: 16h45.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h45, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h40, 21h40.

Cinemark Vitória, sala 8: 18h, 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h20 (exceto sáb, dom), 15h30 (somente sáb, dom), 17h50 (exceto sáb, dom), 18h40 (somente sáb, dom), 20h40 (exceto sáb, dom), 21h10 (somente sáb, dom).

paddington.jpg Crédito:

Paddington 2

(Paddington 2, Reino Unido, França, 2018, 103 min). Comédia. Direção: Paul King. Com Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville.

Sinopse: Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo, e quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão.

Cine Jardins, sala 1: 14h50.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 14h.

Maze Runner - A Cura Mortal Crédito: Divulgação

Maze Runner - A Cura Mortal

(Maze Runner: The Death Cure, EUA, 2018, 141 min). Aventura. Direção: Wes Ball. Com Dylan OBrien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.

Sinopse: No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 20h20.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub): 18h20.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 22h20.

The Post - A Guerra Secreta Crédito: Divulgação

The Post  A Guerra Secreta

(The Post, EUA, 2017, 115 min). Drama. Direção: Steven Spielberg. Com Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson.

Sinopse: Um encobrimento que abrangeu quatro presidentes dos EUA empurrou a primeira mulher dona de um jornal do país e um editor difícil de se juntar a uma batalha sem precedentes entre a imprensa e o governo.

Cine Jardins, sala 2: 15h.

Peixonauta - O Filme Crédito: Divulgação

Peixonauta - O Filme

(Brasil, 2018, 77 min). Animação. Direção: Kiko Mistrorigo, Célia Catunda, Rodrigo Eba. Com Fábio Lucindo, Fernanda Bullara, Celso Alves. Peixonauta, Marina e Zico saem do Parque em busca do Dr. Jardim e dos primos Pedro e Juca, mas ao chegarem à cidade grande encontram tudo vazio. Após investigarem melhor, percebem que as pessoas não sumiram, mas sim encolheram. Intrigados e correndo contra o tempo, Peixonauta e seus amigos precisam desvendar a causa do fenômeno e salvar a população do desaparecimento completo.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h10 (somente sáb, dom), 14h05 (exceto sáb, dom), 15h20 (somente sáb, dom), 16h (exceto sáb, dom).

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant.

Sinopse: Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h10.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h20, 16h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 13h (somente sáb, dom), 15h10 (exceto qui), 16h30 (somente qui), 17h30 (exceto qui, sáb, dom), 18h50 (exceto qui, sáb, som).

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h (somente sáb, dom).

Cine Unimed, sala 4 (dub): 18h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h (somente sáb, dom), 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h20, 15h40.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 15h40.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 12h20 (somente sáb, dom), 15h.

Jumanji: Bem-Vindo à Selva Crédito: Divulgação

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, EUA, 2017, 119 min). Ação. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart.

Sinopse: Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 16h05.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 13h10 (somente sáb, dom), 15h40.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 18h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 20h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h10.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub): 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h15.

fala serio mãe filme nacional Crédito: DOWNTOWN FILMES

Fala Sério, Mãe

(Brasil, 2017, 79min). Comédia. Direção: Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Marcelo Laham.

Sinopse: Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h30. Sala 7: 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 12h (somente sáb, dom), 14h10, 16h20.

Extraordinário Crédito: Divulgação

Extraordinário

(Wonder, EUA, 2017, 113 min). Drama. Direção: Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay.

Sinopse: Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.