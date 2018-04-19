Confira os filmes em cartaz na semana de 19 a 25 de abril

Especial

Filmes como "Os Vingadores" ajudam na popularidade Crédito: Divulgação





Os Vingadores - The Avengers





(The Avengers, EUA, 2012, 143 min). Ação. Direção: Joss Whedon. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Os heróis mais poderosos da Terra devem se unir e aprender a lutar como uma equipe para impedir que o maquiavélico Loki e seu exército alienígena escravizem a humanidade.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 18h40. (somente quarta)

Vingadores Crédito: Divulgação





Vingadores: A Era de Ultron

(Avengers: Age of Ultron, EUA, 2015, 141 min). Ação. Direção: Joss Whedon. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Quando Tony Stark e Bruce Banner tentam iniciar um pacífico programa de manutenção da paz chamado Ultron, as coisas dão muito errado e cabe aos heróis mais poderosos da Terra impedir que o vilão Ultron promulgue seu terrível plano.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h25. (somente quarta)

Manhattan Crédito: Metro Goldwyn Mayer (MGM)

Clássicos Cinemark 2018: Manhattan

(Manhattan, EUA, 1979, 96 min). Romance. Direção: Woody Allen. Com Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy.

Sinopse: A vida de um escritor de televisão divorciado que namora uma adolescente, tudo se complica quando ele se apaixona pela amante de seu melhor amigo.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente terça).

Cinemark Vila Velha, sala 4: 20h (somente terça).

Pré-Estreia

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 23h55 (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 00h01 (somente quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D/dub.): 23h59. Sala 2 (3D): 23h59.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 2 (3D): 00h01. Sala 3 (3D): 00h01. Sala 5 (3D): 00h01. Sala 6 (3D): 00h01.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 23h55.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 00h01. Sala 2 (3D): 00h01. Sala 3 (3D): 00h01. Sala 6 (3D): 00h01. Sala 8 (3D): 00h01.

Estreias

Exorcismos e Demônios Crédito: IMAGEM FILMES





Exorcismos e Demônios

(The Crucifixion, EUA, 2018, 90 min). Terror. Direção: Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth.

Sinopse: Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 15h15 (dub.), 17h20 (dub.), 19h20 (dub.), 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h15, 15h25, 17h45, 20h, 22h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h10 (dub.), 16h (dub.), 17h50 (dub.), 19h40, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h05 (somente terça), 15h25 (somente terça), 17h15 (exceto terça), 17h45 (somente terça), 19h30 (exceto terça), 22h (exceto terça).

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 20h30.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 12h10 (dub.), 14h30 (dub.), 16h50 (dub.), 19h10 (dub.), 21h40.

7 Dias em Entebbe Crédito: Diamond Films

7 Dias em Entebbe





(7 Days In Entebbe, Reino Unido, 2018, 107 min). Suspense. Direção: José Padilha. Com Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan.

Sinopse: Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel-Aviv à Paris foi sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns para ser negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decidiu organizar uma operação de resgate atacar o campo de pouso e soltar os reféns.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h20 (somente sábado, domingo, segunda), 16h40, 18h55, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 4: 15h10 (somente terça), 15h50 (exceto terça), 20h50 (exceto terça).

Baseado em fatos reais Crédito: PARIS FILMES

Baseado Em Fatos Reais





(D'après une Histoire Vraie, França, 2018, 100 min). Drama. Direção: Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez.

Sinopse: Uma escritora passa por um período difícil após o lançamento de seu último livro, quando se envolve com um admirador obsessivo.

Cine Jardins, sala 1: 15h, 21h15.

De encontro com a vida Crédito: Alpha Filmes Ltda

De Encontro com a Vida

(Mein Blind Date mit dem Leben, Alemanha, 2018, 111 min). Comédia. Direção: Marc Rothemund. Com Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe.

Sinopse: Um jovem ambicioso luta para realizar seu sonho de se tornar funcionário de um hotel de luxo em Munique, apesar de ser um deficiente visual.

Cine Jardins, sala 1: 19h10.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h10, 21h20.

Quase memória Crédito: PANDORA FILMES

Quase Memória

(Brasil, 2018, 95 min). Comédia. Direção: Ruy Guerra. Com João Miguel, Charles Fricks, Tony Ramos.

Sinopse: Carlos é um jornalista que, em um dia qualquer, recebe um pacote diferente. Através da letra e do embrulho, ele logo nota que o remetente é seu próprio pai, Ernesto, que morreu há alguns anos. Espantado, Carlos fica em dúvida se deve ou não abrir o pacote. Enquanto isso, relembra divertidas memórias que teve ao lado do pai.

Cine Jardins, sala 1: 17h15.

Uma Temporada na frança Crédito: IMOVISION

Uma Temporada na França





(Une Saison en France, França, 2018, 100 min). Drama. Direção: Mahamat-Saleh Haroun. Com Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys.

Sinopse: Abbas, um professor africano do ensino médio, tomou a difícil decisão de deixar seu país para ficar longe da guerra civil que assolava a África Central. Junto com seus dois filhos, partiu para a França buscando um recomeço e lá pediu asilo político. Depois de dois anos de espera, o pedido foi rejeitado pelo governo. Agora, prestes a ser expulso do país, ele precisa lutar com todas as suas forças por seus direitos.

Cine Jardins, sala 2: 16h55, 21h15 (exceto sexta).

Em Cartaz

A Primeira Noite de Um Homem Crédito: Cine Jardins/exibição

A Primeira Noite de Um Homem





(The Graduate, EUA, 1968, 106 min). Romace. Direção: Mike Nichols. Com Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross.

Sinopse: Após se formar na faculdade, Benjamin Braddock retorna para casa. Indeciso quanto ao seu futuro, ele acaba sendo seduzido pela Sra. Robinson, uma amiga de seus pais. A relação se complica ainda mais quando o rapaz se vê forçado pelos pais a ter um encontro com a filha dela, Elaine.

Cine Jardins, sala 2: 19h15.

Rampage Crédito: WARNER BROS.

Rampage: Destruição Total





(Rampage, EUA, 2018, 107 min). Aventura. Direção: Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman.

Sinopse: Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h25 (3D), 16h30, 18h35 (3D), 20h40 (3D).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h30, 16h35, 18h40, 20h45. Sala 4 (dub.): 16h20, 20h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 14h (dub.) (somente sábado, domingo, segunda), 16h25 (dub.), 18h40 (dub.), 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h (somente sábado e domingo), 18h20, 20h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h20, 18h40, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 12h20 (somente sábado e domingo), 14h40, 17h, 19h40, 22h30 (exceto quarta). Sala 3 (3D/dub.): 14h, 18h40.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16h50 (dub.), 19h, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h30 (somente terça), 13h15 (exceto terça), 17h40 (somente terça), 18h20 (exceto terça). Sala 6 (3D): 12h15 (dub.) (exceto quarta), 13h30 (dub.) (somente quarta), 14h50 (dub.) (exceto quarta), 16h (dub.) (somente quarta), 17h25 (dub.) (exceto qua), 18h30 (somente quarta), 20h (exceto terça e quarta), 20h05 (somente terça), 21h (somente quarta).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h, 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D): 17h10 (dub.), 19h15 (dub.), 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 20h30. Sala 4 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 15h50 (exceto terça e quarta). Sala 6 (3D/dub.): 19h. Sala 8: 12h20 (dub.) (somente quarta), 12h30 (dub.) (somente segunda e terça), 12h30 (3D/dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 15h (3D/dub.) (exceto segunda terça e quarta), 15h20 (dub.) (somente segunda, terça e quarta), 17h40 (dub.) (somente quarta), 18h (somente segunda e terça), 18h20 (3D/dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 20h20 (somente quarta), 20h40 (somente segunda e terça), 21h (3D) (exceto segunda terça e quarta).

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 17h10, 21h20

Deixe a Luz do Sol Entrar Crédito: IMOVISION

Deixe a Luz do Sol Entrar





(Un Beau Soleil Intérieur, França, Bélgica, 2018, 95 min). Romance. Direção: Claire Denis. Com Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle.

Sinopse: Artista plástica parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada que está à procura do amor de sua vida na romântica capital da França e passa por poucas e boas entre encontros, casos, transas, brigas e desilusões. Amar e ser amada é complexo.

Cine Jardins, sala 2: 15h.

Covil de Ladrões Crédito: Diamond Films

Covil dos Ladrões





(Den Of Thieves, EUA, 2018, 84 min). Suspense. Direção: Christian Gudegast. Com Gerard Butler, Pablo Schreiber, Curtis 50 Cent Jackson.

Sinopse: Em Los Angeles, uma saga de crimes coloca em interseção a vida de dois grupos: a unidade de elite do departamento de polícia local e a equipe de assaltantes de banco mais bem-sucedida do estado. Os criminosos planejam um roubo que aparentemente é impossível, num banco localizado no centro da cidade.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h.

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h10 (somente sábado e domingo), 15h.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.): 13h10.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 12h50 (exceto quarta), 16h40 (somente quarta), 18h50 (somente quarta).

Um lugar silencioso Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Um Lugar Silencioso





(A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe.

Sinopse: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h50, 18h50, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 16h50, 18h50, 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sala 5 (dub.): 20h55.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h10, 15h10, 17h20, 19h20, 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h20, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 17h50 (dub.), 19h40, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h30, 16h50, 19h15, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h (dub.), 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h, 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h30, 18h30.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 14h50 (dub.), 17h05 (dub.), 19h20, 21h30. Sala 4 (dub.): 15h30 (somente terça), 18h30 (exceto terça, quarta). Sala 6: 16h20.

Nada a perder Crédito: PARIS FILMES

Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos





(Brasil, 2018, 130 min). Biografia. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart.

Sinopse: Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Record TV. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do self made man que enfrentou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 15h40, 18h05, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h40 (somente sábado, domingo e segunda), 16h20, 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 18h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h, 16h, 19h, 22h.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 14h, 16h40, 19h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h, 16h30, 19h.

Cinemark Vitória, sala 2: 14h, 16h40, 19h40.

Cine Via Sul, sala 1: 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h30, 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 14h, 16h30.

Multiplex Serra, sala 5: 15h30, 18h, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h55, 16h45, 19h40. Sala 4 (somente quarta): 15h, 17h50. Sala 7: 13h55 (somente quarta), 15h, 17h50.

Cine Ritz Piúma, sala 1: 19h

Jogador Numero 1 Crédito: WARNER BROS.

Jogador Número 1

(Ready Player One, EUA, 2018, 140 min). Aventura. Direção: Steven Spielberg. Com Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.

Sinopse: Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h20, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h20 (dub.), 18h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h30.

Cinemark Vitória, sala 5: 15h30 (exceto quarta), 17h45 (3D/dub.) (somente quarta), 18h (3D/dub.) (exceto quarta), 20h56 (somente quarta), 21h10 (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 21h10. Sala 7: 20h30 (exceto quarta), 20h45 (somente quarta).

COM AMOR, SIMON Crédito: Fox Film do Brasil

Com Amor, Simon





(Love, Simon, EUA, 2018, 109 min). Drama. Direção: Greg Berlanti. Com Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel.

Sinopse: Aos 17 anos, Simon Spier aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: não revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.): 16h15.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h35, 18h45.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 20h40 (exceto terça e quarta), 20h50 (somente quarta).

Circulo de Fogo a Revolta Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Círculo de Fogo: A Revolta





(Pacific Rim Uprising, EUA, 2018, 111 min). Ficção científica. Direção: Steven S. DeKnight. Com John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing.

Sinopse: Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast era um promissor piloto do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o lugar que era do pai no comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão Jake e decide lhe oferecer uma segunda chance para ajudar no combate e provar seu valor.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h (somente sábado, domingo e segunda).

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h30.

Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho





(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 16h50.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h10 (somente sábado e domingo), 18h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 15h40.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.): 15h25 (somente quarta), 15h30 (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 13h40.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 15h30.

Maria Madalena Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Maria Madalena





(Mary Magdalene, Reino Unido, 2018, 130 min). Drama. Direção: Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor.

Sinopse: A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história bíblica: Maria Madalena. Em busca de uma nova maneira de viver, contrariando a sociedade, sua família tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré em sua incansável missão de propagar a fé.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 20h20.

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros





(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Cinesercla Linhares, sala 2: 14h20, 16h20, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 14h20, 18h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h10 (somente sábado, domingo e segundo), 16h30, 18h50, 21h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 19h, 21h15 (somente sábado e domingo).

Cine Unimed, sala 2: 16h (somente sábado e domingo), 18h20.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h10 (somente sábado e domingo), 14h40 (exceto terça).