Confira os filmes em cartaz na semana de 15 a 21 de fevereiro

ESTREIAS

lady bird a hora de voar Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Lady Bird: A Hora de Voar

(Lady Bird, EUA, 2017, 94 min). Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.

Sinopse: Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe. Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a progenitora.

Cine Jardins, sala 1: 19h15. Sala 2: 15h, 21h15.

pantera negra Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

Sinopse: A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h20 (dub), 18h30. Sala 2 (3D): 13h40, 19h (dub), 16h20, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 15h, 17h50, 20h40. Sala 3: 15h20, 18h10, 21h. Sala 7 (dub): 17h20, 20h10.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h15, 20h45. Sala 3 (3D/dub): 15h20, 18h, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub): 15h20, 18h, 20h30. Sala 3 (dub): 15h40, 18h10, 20h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D): 16h20 (dub), 19h (dub), 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub): 19h , 21h30. Sala 1: 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D): 15h40 (dub), 18h20 (dub), 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 15h40, 18h20, 21h.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 15h30, 18h30, 20h30. Sala 2 (dub): 14h30, 21h. Sala 3 (dub): 14h (3D), 16h30, 19h (3D), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 4: 16h (dub), 19h. Sala 5 (3D): 14h10, 17h10, 20h10. Sala 6 (3D): 12h (dub) (exceto seg, ter, qua), 15h (dub), 18h, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub): 16h30, 19h, 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub): 12h (somente sáb e dom), 15h, 18h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 16h30 (somente seg, ter, qua), 17h10 (exceto seg, ter, qua), 19h30 (somente seg, ter, qua), 20h10 (exceto seg, ter, qua). Sala 2 (3D): 12h (dub) (somente seg, ter, qua), 15h (dub), 18h, 21h. Sala 3: 18h30 (exceto seg, ter, qua), 19h (somente seg, ter, qua), 21h30 (exceto seg, ter, qua), 22h (somente seg, ter, qua). Sala 8 (dub): 16h (exceto seg, ter, qua), 18h45 (somente seg, ter, qua), 19h (exceto seg, ter, qua), 22h20 (somente seg, ter, qua).

tres anuncios para um crime Crédito: Fox Film do Brasil

Três Anúncios Para Um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Reino Unido, EUA, 2017, 116 min). Drama. Direção: Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Sinopse: Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13:30 (somente sáb e dom), 16h10, 18h40, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 8: 16h10, 18h50, 21h50.

EM CARTAZ

meu amigo vampiro Crédito: PLAYARTE PICTURES

Meu Amigo Vampiro

(The Little Vampire 3D, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, 2018, 80 min). Fantasia. Direção: Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice Krige.

Sinopse: Entendiado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades. Assim ele começa uma amizade improvável com Tony, adolescente de 12 anos apaixonado por lendas vampirescas. Mas o que não imagina é que um caçador pretende capturá-lo a qualquer.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 13h, 14h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 11h40 (somente sáb e dom), 13h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub): 16h20 (exceto seg, ter, qua), 16h50 (somente seg, ter, qua).

50 tons de liberdade, cinquenta tons de liberdade Crédito: UNIVERSAL PICTURES

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, EUA, 2018, 106 min). Erótico. Direção: James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

Sinopse: Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h (dub), 21h10. Sala 3: 15h (dub), 21h30 (dub), 17h10, 19h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 13:40 (somente sáb e dom), 16h, 18h20, 20h50. Sala 5: 16h40, 19h, 21h20.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Sala 2 (dub): 18h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50. Sala 4 (dub): 14h05, 18h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h45, 19h10, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 19h15, 21h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub): 16h30 18h50, 21h15.

Cine Unimed, sala 1: 20h40. Sala 3 (dub): 16h30, 18h50, 21h15.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 17h, 19h. Sala 4 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sala 5 (dub): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 16h40 (exceto ter), 16h50 (somente ter), 19h10 (exceto ter). Sala 2: 13h, 15h40, 18h10, 20h40. Sala 3: 14h50, 17h20, 19h50, 22h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h30, 19h, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h40, 17h20, 19h50, 22h20. Sala 4 (dub): 14h, 16h20, 18h40, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 14h40, 17h30, 20h, 22h25. Sala 5 (dub): 19h30 (exceto seg, ter, qua), 19h40 (somente seg, ter, qua). Sala 7: 13h50 (exceto seg, ter, qua), 14:05 (somente seg, ter, qua), 16h20 (somente seg, ter, qua), 16h30 (exceto seg, ter, qua), 18h40, 20h50.

Cine Ritz Piuma, sala 1 (dub): 17h30, 19h30, 21h30.

Cine São Mateus, sala 1 (dub): 17h, 19h10, 21h30.

A forma da agua Crédito: Fox Film do Brasil

A Forma da Água

(Shape of Water, EUA, 2017, 123 min). Romance. Direção: Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins.

Sinopse: Década de 60. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h40, 19h10, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h10 (somente sáb e dom), 18h30, 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h30, 18h45, 21h.

Cine Jardins, sala 1: 17h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 7: 12h50, 15h50, 18h40, 21h30.

paddington.jpg Crédito: Divulgação

Paddington 2

(Paddington 2, Reino Unido, França, 2018, 103 min). Comédia. Direção: Paul King. Com Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville.

Sinopse: Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversário de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo, e quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 13h30 (exceto seg, ter, qua), 16h10 (somente seg, ter, qua).

Todo o dinheiro do mundo Crédito: Diamond Films

Todo o Dinheiro do Mundo

(All The Money In The World, EUA, 2017, 133 min). Suspense. Direção: Ridley Scott. Com Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg.

Sinospe: Itália, 1973. John Paul Getty III é o neto do magnata do petróleo J. Paul Getty. O sequestro do rapaz coloca a sua mãe, Gail Harris, em uma corrida desesperada para tentar convencer o bilionário ex-sogro a pagar o resgate, de US$ 3 milhões.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 22h30 (somente seg, ter, qua). Sala 8: 22h (exceto seg, ter, qua).

Maze Runner - A Cura Mortal Crédito: Divulgação

Maze Runner - A Cura Mortal

(Maze Runner: The Death Cure, EUA, 2018, 141 min). Aventura. Direção: Wes Ball. Com Dylan OBrien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.

Sinopse: No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 15h40.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h50.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h.

Cinemark Vitória, sala 4: 22h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub): 18h20.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (3D): 15h30 (dub), 18h20 (dub), 21h30 (somente seg, ter, qua), 21h40 (exceto seg, ter, qua).

The Post - A Guerra Secreta Crédito: Divulgação

The Post  A Guerra Secreta

(The Post, EUA, 2017, 115 min). Drama. Direção: Steven Spielberg. Com Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson.

Sinopse: Um encobrimento que abrangeu quatro presidentes dos EUA empurrou a primeira mulher dona de um jornal do país e um editor difícil de se juntar a uma batalha sem precedentes entre a imprensa e o governo.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h30.

Peixonauta - O Filme Crédito: Divulgação

Peixonauta - O Filme

(Brasil, 2018, 77 min). Animação. Direção: Kiko Mistrorigo, Célia Catunda, Rodrigo Eba. Com Fábio Lucindo, Fernanda Bullara, Celso Alves.

Sinopse: Peixonauta, Marina e Zico saem do Parque em busca do Dr. Jardim e dos primos Pedro e Juca, mas ao chegarem à cidade grande encontram tudo vazio. Após investigarem melhor, percebem que as pessoas não sumiram, mas sim encolheram. Intrigados e correndo contra o tempo, Peixonauta e seus amigos precisam desvendar a causa do fenômeno e salvar a população do desaparecimento completo.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 14h.

Lou, filme Crédito: Divulgação

Lou

(Lou Andreas-Salomé, Alemanha, Suiça, 2016, 113 min). Biografia. Direção: Cordula Kablitz-Post. Com Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries.

Sinopse: A escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé decide reescrever suas memórias aos 72 anos. Ela relembra sua juventude em meio à comunidade alemã de São Petersburgo. Desde criança, sonhava em ser intelectual e estava determinada a nunca se casar ou ter filhos. Além de trabalhar com nomes famosos, ela escreve sobre os relacionamentos conturbados com Nietzsche e Freud, além da paixão por Rilke e conflitos entre autonomia e intimidade, junto com o desejo de viver sua liberdade.

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant.

Sinopse: Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h10.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h20.

Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h (somente sáb e dom), 19h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 17h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 16h.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 13h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 15h40.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 17h05 (somente seg, ter, qua).

Cine Ritz Piuma, sala 1 (dub): 15h30.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 15h (somente sáb, dom).

Jumanji: Bem-Vindo à Selva Crédito: Divulgação

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, EUA, 2017, 119 min). Ação. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart.

Sinopse: Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 14h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h30.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 20h50.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h40 (exceto ter).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub): 21h35.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 14h30 (somente seg, ter, qua), 17h05 (exceto seg, ter, qua), 21h50 (somente seg, ter, qua), 22h10 (exceto seg, ter, qua).

fala serio mãe filme nacional Crédito: DOWNTOWN FILMES

Fala Sério, Mãe

(Brasil, 2017, 79min). Comédia. Direção: Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Marcelo Laham.

Sinopse: Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h (exceto seg, ter, qua), 14h20 (somente seg, ter, qua), 15h10 (exceto seg, ter, qua). Sala 8: 14h10 (somente seg, ter, qua).

Extraordinário Crédito: Divulgação

Extraordinário

(Wonder, EUA, 2017, 113 min). Drama. Direção: Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay.

Sinopse: Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h20.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 18h30.