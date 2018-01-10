Confira os filmes e horários dos cinemas do ES de 11 a 17 de janeiro

Estreia

Filme acompanha recorte na vida de Winston Churchill Crédito: Universal/Divulgação

O Destino de uma Nação

(Darkest Hour, Reino Unido, 2017, 125 min). Drama Histórico. Direção: Joe Wright. Com Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn. Winston Churchill (Gary Oldman) está prestes a encarar um de seus maiores desafios: tomar posse do cargo de Primeiro Mnistro da Grã-Bretanha. Paralelamente, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista que pode significar o fim de anos de conflito.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20, 16h, 18h40, 21h20

Cinemark Vitória, sala 8: 15h35, 18h25, 21h15

O Estrangeiro, filme Crédito: Divulgação

O Estrangeiro

(The Foreigner, China e Reino Unido, 2017, 113 min). Ação, Crime. Direção: Martin Campbell. Com Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady. Quan (Jackie Chan) é dono de um típico restaurantes chinês em Londres, capital da Inglaterra. Após um misterioso ataque de um grupo de terroristas irlandeses ao seu estabelecimento, ele tem sua vida e família devastadas. Sem muito apoio da polícia local, ele vai buscar vingança com suas próprias mãos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h55, 21h25, 13h25 (dub)

Cine Unimed Cachoeiro, sala 4: 20h40

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h10 (dub), 21h30

O Jovem Karl Marx, filme Crédito: Divulgação

O Jovem Karl Marx

(Le jeune Karl Marx,França, Alemanha, Bélgica, 2017, 118 min). Biografia. Direção: Raoul Peck. Com August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps. Aos 26 anos, Karl Marx (August Diehl) embarca para o exílio junto com sua esposa, Jenny (Vicky Krieps). Na Paris de 1844, ele conhece Friedrich Engels (Stefan Konarske), filho de um industrialista que investigou o nascimento da classe trabalhadora britânica. Dândi, Engels oferece ao jovem Marx a peça que faltava para completar a sua nova visão de mundo. Entre a censura e a repressão, os tumultos e as repressões políticas, eles liderarão o movimento operário em meio a era moderna.

Shopping Jardins, sala 1: 19h00

Assim é a Vida, Filme Crédito: Divulgação

Assim é a Vida

(Le sens de la fête, França, 2017, 117 min). Comédia. Direção: Eric Toledano, Olivier Nakache. Com Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara. Max (Jean-Pierre Bacri), um organizador de eventos por trinta anos, está prestes a realizar um grande casamento, mas acredita que tudo irá correr como o planejado. A equipe da festa, que será em um imponente castelo do século XVII, já foi selecionada por ele: garçons, cozinheiros, fotógrafo e músicos. Mas o que ele não imaginava era que, em uma noite repleta de emoções, algumas coisas sairiam do controle.

Shopping Jardins, sala 2: 18h50.

Em Cartaz

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant. Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (3D/dub): 16h25, 18h30. Sala 4 (dub): 14h15, 18h20.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub): 16h25. Sala 1 (dub): 14h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 13h20, 15h40, 18h, 20h20.

Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 16h00, 18h20.

Shopping Jardins, sala 2 (dub): 15h, 16h55.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub): 13h, 15h10, 17h20, 19h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 15h, 17h, 19h10.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 15h15, 20h20.

Cinemark Vitória, sala 8 (3D/dub): 13h15.

Cine São Matheus, sala 1 (3D/dub): 15h, 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub): 14h30, 19h.

Multiplex Serra, sala 4 (dub): 15h, 17h, 19h. Sala 5 (dub): 14h30, 16h30, 18h30.

Jumanji: Bem-Vindo à Selva Crédito: Divulgação

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, EUA, 2017, 119 min). Ação. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart. Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (3D/ dub): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50. Sala 03 (dub): 16h30, 21h

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/ dub): 18h30, 20h45. Sala 2 (dub): 14h10, 20h40

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub/3D): 14h, 16h30, 19h, 21h30

Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (3D/dub): 16h00, 18h30, 21h

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D/dub): 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40. Sala 4 (dub): 14h30, 16h50

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 19h20, 21h40

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub): 12h30, 15h05, 17h50, 20h30. Sala 6 (3D): 13h30 (dub), 16h10 (dub), 18h50, 21h30

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h40 (3D), 19h, 21h20 (3D)

Multiplex Serra, sala 3 (dub): 14h45, 17h, 19h15, 21h30. Sala 5 (dub): 20h30.

Corpo e Alma, filme Crédito: Divulgação

Corpo e Alma

(Telströl és lélekröl, Hunrgia, 2017, 116 min). Drama. Direção: Ildiko Enyedi. Com Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Zoltán Schneider. Uma história de amor que começou em sonho, literalmente. Numa dualidade entre o dormir e o acordar, dois jovens que não se conhecem têm sonhos exatamente iguais, e acabam se encontrando diariamente todas as noites nesse mundo paralelo de fantasia. Quando chega a hora de se encontrarem de verdade, a situação se mostra ainda mais complexa.

Shopping Jardins, sala 1: 21h15.

Filme "Viva - A Vida É Uma Festa" Crédito: Disney/Divulgação

Viva - A Vida É Uma Festa

(Coco, EUA, 2017, 105 min). Animação, Aventura, Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt e Gael García Bernal. Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar. Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (3D/dub): 14h25, 18h30, sala 4 (dub): 16h20, 20h25. Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub): 14h25, sala 2 (dub): 16h25, 18h25. Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (3D/dub): 16h30, 18h50. Shopping Jardins, sala 1 (dub): 14h50. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 12h55, 15h20, 17h30. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 15h10, 17h20. Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub): 13:50, 16h30, 19h, 21h40. Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 12h45, 17h45. Cine São Matheus, sala 1 (3D/dub): 17h. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 14h30, 19h. Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub): 15h15, 17h15.

The Square - A Arte da Discórdia Crédito: Divulgação

The Square - A Arte da Discórdia

(The Square, Suécia, Alemanha, Dinamarca, França, 2017, 182 min). Comédia Dramática. Direção: Ruben Östlund. Com : Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. Um gerente de museu está usando de todas as armas possíveis para promover o sucesso de uma nova instalação. Entre as tentativas para isso, ele decide contratar uma empresa de relações públicas para fazer barulho em torno do assunto na mídia em geral. Mas, inesperadamente, isso acaba gerando diversas consequências infelizes e um grande embaraço.

Shopping Jardins, sala 2: 20h55.

Ingrid Guimarães e Larissa Manoela em cena de "Fala Sério, Mãe" Crédito: Globo filmes/Divulgação

Fala Sério, Mãe

(Brasil, 2017, 79min). Comédia. Direção: Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Marcelo Laham. Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar.

Cinesercla Shopping Monteserrat, sala 5: 14h35, 16h35, 18h35, 20h35

Cinesercla Linhares, sala 1: 16h20  20h30

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h15, 15h15, 17h15, 19h15, 21h15

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 19h40, 21h30

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h10, 19h10

Cinemark Vitória, sala 7: 12h15, 14h20, 16h35, 18h40, 20h50

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 21h20

Cine Via Sul, sala 1: 19h15

Multiplex Serra, sala 1: 15h30, 17h30, 19h30, 21h15

Star Wars: Último Jedi Crédito: Divulgação

Star Wars - Os Últimos Jedi

(Star Wars: The Last Jedi, EUA, 2017, 150 min). Ficção científica. Direção: Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac. Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, a jovem Rey busca entender o balanço da Força a partir dos ensinamentos do mestre jedi. Paralelamente, a Primeira Ordem de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Resistência.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h25

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h20.

Extraordinário Crédito: Divulgação

Extraordinário

(Wonder, EUA, 2017, 113 min). Drama. Direção: Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Cinesercla Shopping Monteserrat, sala 3 (dub): 14h15, 18h45

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h20

Kinoplex Praia de Costa, sala 5 (dub): 13h40, 16h10, 18h40, 21h10

Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 16h10, 18h40

Shopping Jardins, sala 1: 16h45

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 21h40

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h, 21h20

Cinemark Vitória, sala 4: 11h20 (dub/sab e dom), 14h(dub), 16h40(dub), 19h20, 22h

Cine São Matheus, sala 1 (dub): 21h30

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 21h15

Multiplex Serra, sala 2 (dub): 14h30, 16h45, 19h00, 21h15.

A Liga da Justiça Crédito: Divulgação

A Liga da Justiça

(Justice League, EUA, 2017, 121 min). Ação. Direção: Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot. Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e The Flash -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta.

Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (3D/ dub): 21h

Hugh Jackman em "O Rei do Show" Crédito: Fox/Divulgação

O Rei do Show

(The Greatest Showman, EUA, 2017, 105 min). Comédia musical. Direção: Michael Gracey. Com Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron. A história de P.T. Barnum, showman empreendedor conhecido como "Príncipe das falcatruas". Entre suas criações estão um museu de curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou o O Maior Espetáculo da Terra.