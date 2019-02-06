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Confira o primeiro episódio da websérie "Caçadores de Castelo"

Dividida em quatro episódios, a série "Caçadores de Castelo" mergulha em construções medievais na Europa

Publicado em 

06 fev 2019 às 18:37

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 18:37


Já pensou em teletransportar-se para um ambiente medieval, repleto de detalhes históricos acumulados ao longo dos séculos, com arquitetura, decoração e equipamentos dignos de filme ou dos livros de História? Essa é a intenção da websérie “Caçadores de Castelos”, do Gazeta Online, apresentada pelo casal Romulo Felippe e Svetlana Bertolo. O primeiro episódio já está disponível.
A primeira visita a ser compartilhada no Gazeta Online é ao Castelo de Beseno, na região do Trento, na Itália. Por lá, é possível que o visitante prove uma armadura, além de conhecer técnicas de combate medieval típicas dos séculos 14, 15 e 16. O jornalista lembra que é um grande atrativo para quem está acostumado a chegar em museus e não poder tocar nos objetos.
“É comum que a gente chegue a um museu e não possa tocar nas coisas. Quando soube que poderia vestir a armadura e tudo mais, nem pensei duas vezes”, conta o jornalista, também autor do livro de fantasia medieval “Monge Guerreiro”.

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