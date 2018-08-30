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Música

Confira o 'Divirta-se Live Sessions'

Novo programa da Rede Gazeta quer mostrar a produção de música autoral capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 15:35

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 15:35

Confira a banda Solveris no primeiro episódio da série
Divirta-se Live Sessions, o novo programa multiplataforma da Rede Gazeta, estreia no dia 29, às 20h, no Facebook do Gazeta Online, e traz a música capixaba como protagonista  Solveris, Sunrise Blues Band, Gavi, Cainã e a Vizinhança do Espelho e Amanita Flying Machine são as bandas que participam da primeira temporada do programa.
Idealizado e dirigido pelo editor TV Gazeta Antonio Cezar Martins Filho e apresentado por Rafael Braz, editor do C2, o programa integra o movimento Somos Capixabas, parte da comemoração do aniversário de 90 anos da Rede Gazeta.
Esse é um projeto antigo. Eu fazia o Sonzêra na internet, no esquema de live sessions, e foram mais de 60 artistas tocando durante quase três anos. Com o movimento Somos Capixabas, achei que tinha tudo a ver para fomentar a música capixaba, diz Antonio. A ideia logo foi comprada por câmeras, sonoplastas e até por funcionários do parque gráfico, que ajudaram com a montagem do cenário e outras questões técnicas. Aí montamos o programa juntos, completa Antonio.
Cada episódio tem duração entre 10 e 15 minutos e traz uma banda que intercala músicas com as entrevistas conduzidas por Rafael Braz. Todos foram gravados no galpão de bobinas da Rede Gazeta.
O programa tem um formato de TV, só que mais enxuto e espontâneo. Como não tenho muita experiência de televisão, fica tudo mais informal, com uma linguagem mais próxima da internet. Para mim foi legal voltar a entrevistar, uma vez que o cargo de editor não tem tanto disso. As entrevistas são focados no mercado autoral dessa novíssima música capixaba, nas dificuldades, conquistas e na representatividade deles nos cenários local e nacional, explica Rafael.

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