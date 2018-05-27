Confira as fotos da abertura do Festival Santa Jazz 2018

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Evento foi aberto nesta sexta-feira (25), mesmo com a chuva, em Santa Teresa

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 01:22

Redação de A Gazeta

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Publicado em 

27 mai 2018 às 01:22

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