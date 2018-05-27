Confira as fotos da abertura do Festival Santa Jazz 2018

O Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa teve início na última sexta-feira (25). Mesmo com a chuva e a greve dos caminhoneiros, o evento recebeu duas mil pessoas, segundo a organização. Confira as fotos.
Publicado em 27 de Maio de 2018 às 01:22
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