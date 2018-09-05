Confira a primeira imagem oficial do filme da Capitã Marvel

Capitã Marvel Crédito: Entertainment Weekly

Foram divulgadas as primeiras imagens oficiais do visual da Capitã Marvel na revista "Entertainment Weekly".

O filme mostrará a origem da heroína interpretada por Brie Larson e será situado nos anos 1990. A obra mostrará como ela ganhou seus poderes e sua relação com Nick Fury (Samuel L. Jackson) e o Mar-Vell, interpretado por Jude Law.

O longa será dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck ("Se Enlouquecer não se Apaixone") e tem no elenco Ben Mendelsohn, Clark Gregg, retornando como Coulson e Lee Pace, reprisando seu papel como Ronan.