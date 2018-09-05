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Cinema

Confira a primeira imagem oficial do filme da Capitã Marvel

Filme solo da heroína está agendado para março do ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 16:29

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 16:29

Capitã Marvel Crédito: Entertainment Weekly
Foram divulgadas as primeiras imagens oficiais do visual da Capitã Marvel na revista "Entertainment Weekly".
O filme mostrará a origem da heroína interpretada por Brie Larson e será situado nos anos 1990. A obra mostrará como ela ganhou seus poderes e sua relação com Nick Fury (Samuel L. Jackson) e o Mar-Vell, interpretado por Jude Law.
O longa será dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck ("Se Enlouquecer não se Apaixone") e tem no elenco Ben Mendelsohn, Clark Gregg, retornando como Coulson e Lee Pace, reprisando seu papel como Ronan.
"Capitã Marvel" será o primeiro filme da Marvel com uma heroína como protagonista e sua estreia está prevista para 14 de março de 2019. Além do filme solo, a personagem terá papel fundamental fundamental em outro filme do estúdio, "Vingadores 4", que tem estreia prevista para 2 de maio de 2019.

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