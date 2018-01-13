Confira a lista de opções de lazer no fim de semana pelo Estado

De São Mateus a Piúma, o verão está bombando em terras capixabas
Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 14:51

Na Praia da Costa, a Arena de Verão conta com programação gratuita Crédito: Claudiano Gomes/Prefeitura de Vila Velha
O ano de 2018 chegou pocando de alegria e com muita festa e lazer, para quem estiver curtindo em terras capixabas. Confira uma lista cheia de opções que passeiam pelo esporte e festas que acontecem no Espírito Santo neste fim de semana.
Vitória
Praia de Camburi
Sábado (13/01)
18 às 22h - Copa Vitória de Beach Soccer
Domingo (14/01)
18 às 22h - Copa Vitória de Beach Soccer
Vila Velha
Férias na Rua
Domingo (14/01)
Horário: 15h às 20h
Local: Rua Luiza Grinalda (Rua do Convento da Penha), Prainha  Vila Velha.
Arena Verão
Praia da Costa - Av. Champagnat
Sábado (13/01)
11h às 12h  Fitdance
17h às 18h  Zumba kids
18h às 19h  Fitdance
18h às 20h  Corrida infantil
19h  Trio Jatobá
20h15  Edson Mineiro & Goiano
Domingo (14/01)
7h às 9h  Corrida e circuito adulto
9h às 10  Zumba
17h às 18h  Recreação infantil
18h às 19h  Fitdance
Terra Vermelha - Praça dos Desbravadores
Sábado (13/01)
17h30  Zumba
19h  Banda AmaradZaia
20h  Trio Capixaba
21h  Salve Luiz
Guarapari
Projeto Fitness
Data: Todos os dias até 13 de fevereiro.
Horário: 9h às 12h e 17h às 20h.
Local: Praia do Morro (Entre os quiosques 20 e 21).
Serra
Jacaraípe
Sábado (13/01)
14h às 15h30 - Oficina de Futebol de Areia (masculino e feminino)
15h30 às 17h - Circuito infantil e recreação infantil (masculino e feminino) com
participação máxima de 30 pessoas
Domingo (14/01)
7h30 às 9h - Zumba  com professora Aline (PROEF)
9h às 10h30 - Vôlei adaptado para a 3ª idade  com professor Marcelo (PROEF)Passeio ciclístico de verão: Caminhos do Mar
Largada: 8h, Praia de Jacaraípe (Praça Encontro das Águas). Retorno: Lagoa Juara
Chegada: Praça Encontro das Águas
10h - Roda de Capoeira - Praça Encontro das Águas
14h às 15h30 - Oficina de Futebol de Areia (masculino e feminino)
15h30 às 17h - Circuito infantil e recreação infantil (masculino e feminino)
15h30 às 17h - Circuito funcional com o personal Thiago Duque  3 Rex Centro de
Treinamento
Anchieta
SEDE
13/01 (Sábado)
22h Roda de Samba com Grupo Sambleck (Praça Central)
BALNEÁRIO DE IRIRI (Praia Costa Azul)
13/01(Sábado)
22h Pop Rock e MPB com Marcos Rauta e Banda
BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
13/01 (Sábado)
20h Enedino MPB
22h Grupo Samba Bom
BALNEÁRIO DE UBÚ (Praia da Sereia)
13/01 (Sábado)
22h Pop Rock e MPB com Paulinha Ferreira e Banda
PRAIA DO COQUEIRO
14/01 (Domingo)
14h Roda de Samba com Grupo Silvio Filho
Piúma
Sábado (13/01)
Praça Dona Carmem
20h às 22h  Wemerson Araújo.
22h às 1h  Banda KS10.
Praia do Portinho
11h às 13h  Edson Teixeira.
Trio Elétrico
18h às 22h  Banda MC 6.
Domingo (14/01)
16h às 20h  Trio Elétrico com Tatau (Ex-Araketu).
São Mateus
Guriri
Sábado (13/01)
16h às 17h30: Show Palco: Banda Ex-CORDE
18h às 19h30: Puxada Trio Banda SOS Juventude
20h às 21h30: Palco: Banda Sentinelas
22h às 23h30: Show banda Nacional Naldo José
Domingo (14/01)
19h às 23h30: Jesus no Litoral - Shows com bandas evangélicas e católicas
Aracruz
ARENA ESPORTIVA - Verão Aracruz 2018
Sábado (13/01)
15h  beach soccer
Domingo (14/01)
07h  yoga
08h  circuito funcional
09h  beach soccer
14h  dancinha verão 2018
15h  beach soccer

