Confira a lista de opções de lazer no fim de semana pelo Estado

O ano de 2018 chegou pocando de alegria e com muita festa e lazer, para quem estiver curtindo em terras capixabas. Confira uma lista cheia de opções que passeiam pelo esporte e festas que acontecem no Espírito Santo neste fim de semana.
Vitória
Praia de Camburi
Sábado (13/01)
18 às 22h - Copa Vitória de Beach Soccer
Domingo (14/01)
18 às 22h - Copa Vitória de Beach Soccer
Vila Velha
Férias na Rua
Domingo (14/01)
Horário: 15h às 20h
Local: Rua Luiza Grinalda (Rua do Convento da Penha), Prainha Vila Velha.
Arena Verão
Praia da Costa - Av. Champagnat
Sábado (13/01)
11h às 12h Fitdance
17h às 18h Zumba kids
18h às 19h Fitdance
18h às 20h Corrida infantil
19h Trio Jatobá
20h15 Edson Mineiro & Goiano
Domingo (14/01)
7h às 9h Corrida e circuito adulto
9h às 10 Zumba
17h às 18h Recreação infantil
18h às 19h Fitdance
Terra Vermelha - Praça dos Desbravadores
Sábado (13/01)
17h30 Zumba
19h Banda AmaradZaia
20h Trio Capixaba
21h Salve Luiz
Guarapari
Projeto Fitness
Data: Todos os dias até 13 de fevereiro.
Horário: 9h às 12h e 17h às 20h.
Local: Praia do Morro (Entre os quiosques 20 e 21).
Serra
Jacaraípe
Sábado (13/01)
14h às 15h30 - Oficina de Futebol de Areia (masculino e feminino)
15h30 às 17h - Circuito infantil e recreação infantil (masculino e feminino) com
participação máxima de 30 pessoas
Domingo (14/01)
7h30 às 9h - Zumba com professora Aline (PROEF)
9h às 10h30 - Vôlei adaptado para a 3ª idade com professor Marcelo (PROEF)Passeio ciclístico de verão: Caminhos do Mar
Largada: 8h, Praia de Jacaraípe (Praça Encontro das Águas). Retorno: Lagoa Juara
Chegada: Praça Encontro das Águas
10h - Roda de Capoeira - Praça Encontro das Águas
14h às 15h30 - Oficina de Futebol de Areia (masculino e feminino)
15h30 às 17h - Circuito infantil e recreação infantil (masculino e feminino)
15h30 às 17h - Circuito funcional com o personal Thiago Duque 3 Rex Centro de
Treinamento
Anchieta
SEDE
13/01 (Sábado)
22h Roda de Samba com Grupo Sambleck (Praça Central)
BALNEÁRIO DE IRIRI (Praia Costa Azul)
13/01(Sábado)
22h Pop Rock e MPB com Marcos Rauta e Banda
BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
13/01 (Sábado)
20h Enedino MPB
22h Grupo Samba Bom
BALNEÁRIO DE UBÚ (Praia da Sereia)
13/01 (Sábado)
22h Pop Rock e MPB com Paulinha Ferreira e Banda
PRAIA DO COQUEIRO
14/01 (Domingo)
14h Roda de Samba com Grupo Silvio Filho
Piúma
Sábado (13/01)
Praça Dona Carmem
20h às 22h Wemerson Araújo.
22h às 1h Banda KS10.
Praia do Portinho
11h às 13h Edson Teixeira.
Trio Elétrico
18h às 22h Banda MC 6.
Domingo (14/01)
16h às 20h Trio Elétrico com Tatau (Ex-Araketu).
São Mateus
Guriri
Sábado (13/01)
16h às 17h30: Show Palco: Banda Ex-CORDE
18h às 19h30: Puxada Trio Banda SOS Juventude
20h às 21h30: Palco: Banda Sentinelas
22h às 23h30: Show banda Nacional Naldo José
Domingo (14/01)
19h às 23h30: Jesus no Litoral - Shows com bandas evangélicas e católicas
Aracruz
ARENA ESPORTIVA - Verão Aracruz 2018
Sábado (13/01)
15h beach soccer
Domingo (14/01)
07h yoga
08h circuito funcional
09h beach soccer
14h dancinha verão 2018
15h beach soccer