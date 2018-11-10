Confira a agenda cultural do fim de semana de 9 a 11 de novembro no ES

SEXTA
SHOW
Belo
O pagodeiro Belo desembarca em Vitória para show no Embrazado, bar na Praia do Canto, às 21h. Abertura com Pagode Retrô. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (meia); R$ 180 (inteira).
Carlos Papel convida Orquestra Pop&Jazz
Projeto Cena Musical. Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
TEATRO
Vestido de Noiva
Peça dos alunos de Artes Cênicas da Universidade Vila Velha. Às 20h. Teatro Municipal Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Ingressos espontâneos. Informações: (27) 3388-4217.
FESTIVAL
6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Ópera O Diletante, com João Guilherme Ripper, com a Oses. Às 20h. Teatro Carlos Gomes. Praça Costa Pereira, 132, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
CONCERTO
Camerata Sesi
Homenagem a Mendelssohn. Às 20h. Teatro Sesi Jardim da Penha. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
BALADA
Wanted Pub
Toca o berrante, aê! com Leonardo Valentim e Thiago Teté. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
Stone Pub
Meshupa. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (lista/ após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Iconic: Moviehead x Junkiebox. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Festa Anos 80 com Replay. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (após 23h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Correria Music Bar
1º Forró A Fantasia, com Bárbara Greco, Trio Clandestino e DJ Biju + DJ Azul (RJ). Às 22h. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Fluente
Born To Dar. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Vitrine Music Bar
Vitrine Sertaneja, com Pedro & Lucas, Dione e Thiago e DJ Márcio Santos. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Woods Vitória
Manoel Jr., Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo, Rômulo Aranttes, Breno & Bernardo e Samba da Getúlio. Às 18h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Terraço Rosário Bar
1º Aniversário do Grupo Primeira Classe, com Primeira Classe, Samba Junior, Grupo Pele Morena, DJ Jean, Grupo DBem Com A Vida, Puro Estilo e SambaHD. Às 22h. Entrada: R$ 20. Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Informações: (27) 99689-9200.
Hangar Club
#SóDelas, com DJs Paolla B, Monia Lombardi, Nat Caversan, Álice e Jéssica Christé. Às 23h. Entrada: R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3022-6887.
FESTA
Prosa e Rango
Victória Helena e Marcos & Willian. Às 21h. Sábado. Sarau, às 15h; Trop Classic Rock, com No Mercy, Beto Pinheiro e Rock in Rollo, às 17h; Camila Gabriel, às 23h30. Praça David Gomes, Centro, Ibatiba. Aberto ao público.
PARA OUVIR
Luciano Urbanus
Autoral. Às 20h. Vista Vitória Churrasquinho. Av. Leopoldina, 892, Paul, Vila Velha. Couvert voluntário. Informações: (27) 99778-8092.
Salsa Brezinski & Agência de Viagem
Blues. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
Japonêgo Band
Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Renato Vervloet
Às 20h30. Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Barro Vermelho, Vitória. Couvert: R$ 15.
Micheli Montalvão
Samba de raiz. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
Jeferson Passamani & Igo Viegas
Variado. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
SÁBADO
TEATRO
Ícaro and The Black Stars
Espetáculo musical com Ícaro Silva em homenagem à musica negra. Às 21h, no Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 30 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira) Informações: (27) 3335-2953.
SHOW
Amado Batista
O cantor Amado Batista traz seu show com mais de 40 anos de sucessos para o Estado. Às 22h, no Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES-010, km 4, Jardim Limoeiro. Ingressos: R$ 180 (all-inclusive). Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto no valor inteiro do ingresso.
Guilherme Lemos
Abertura com a banda Totem. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Edivan Freitas
Show de Pré-Lançamento do disco Dança da Fala, projeto Cena Musical. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Ópera O Diletante, com João Guilherme Ripper, com a Oses. Às 20h. Teatro Carlos Gomes. Praça Costa Pereira, 132, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
CONCERTO
Concert Jazz
Com Vale Música Jazz Band e a cantora indiana Nomma. Às 20h. Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Wanted Pub
Noite do Chapéu com Willer Primavera e Pedro & Lucas. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
Stone Pub
Cover Night, com Caras Estranhos. Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Flash. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Xá da Índia, especial Tim Maia. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (após 23h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Fluente
Yukê?!. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Claudio Ponttes e Jhenny. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Woods Vitória
Clayton & Romário, Matheus & Gabriel e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Barrerito Chopperia
Thayane & Thyago Oliver e Richard Viana. Às 18h. Couvert: R$ 15. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Terraço Rosário Bar
Pagode do Terraço, com Garotos da Praia, Samba Júnior e DJ Victor Hugo. Às 22h. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Informações: (27) 99689-9200.
Hangar Club
Baile da Ilha, com Nikão, Rogê e Matuê. Às 22h. Entrada: R$ 40 (pista/ 2º lote); R$ 60 (camarote/ 2º lote). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3022-6887.
TORO Club
Transmission, com Thito Fabres, Paolla B e SORC. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 30 (1º lote); R$ 40 (2º lote).
Barrerito Botequim
Roda de samba com Samba da Getúlio. Às 12h. Av. Getúlio Vargas, 27, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Embrazado
SambaRei, Rafael Manhães, Marcus Rauta e DJ V-Track. Às 18h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20.
FESTA
SambAzul
Festa para arrecadar fundos para a AMAES. Às 13h. Cerimonial Morellato. Rua Milton Castro Mattos, 452, Jabour, Vitória. Entrada: R$ 80. Informações: (27) 3327-1836.
Dia de Rock 2018
The Crew, God Damn, Hard Rock Duets, Carbono 14, Usados e Seminovos, Sheep e Parafina. Às 17h. Itamaraty Hall. Rua Gil Martins de Oliveira, 315, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 70 (pista/ meia/ 1º lote); R$ 140 (pista/ inteira/ 1º lote).
PARA OUVIR
Banda 522
Samba de raiz, homenagem a Paulinho da Viola. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
Brasil Pandeiro
Samba. Às 12h30. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitoria. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956. Às 19h. Empório Boêmio. Rua Saul de Navarro, 368, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3022-2810.
Duo Wuo
Às 20h30. Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Barro Vermelho, Vitória. Couvert: R$ 15.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Banda Ar3
Variado. Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3065-1091.
Gabriel Felipe
Às 14h. Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Barro Vermelho, Vitória. Couvert: R$ 15.
DOMINGO
TEATRO
Ícaro and The Black Stars
Espetáculo musical com Ícaro Silva em homenagem à musica negra. Às 18h, no Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 30 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira) Informações: (27) 3335-2953.
SHOW
Banda Melim
Diogo, Rodrigo e Gabi são irmãos e formam a banda Melim, que se apresenta às 20h, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia) a R$ 140 (premium/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.
FESTIVAL
6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Ópera O Diletante, com João Guilherme Ripper, com a Oses. Às 20h. Teatro Carlos Gomes. Praça Costa Pereira, 132, Centro, Vitória. Entrada gratuita.