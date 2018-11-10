Confira a agenda cultural do fim de semana de 9 a 11 de novembro no ES

SEXTA

SHOW

Belo

O pagodeiro Belo desembarca em Vitória para show no Embrazado, bar na Praia do Canto, às 21h. Abertura com Pagode Retrô. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (meia); R$ 180 (inteira).

O cantor Belo Crédito: Destemida Comunicação/Divulgação

Carlos Papel convida Orquestra Pop&Jazz

Projeto Cena Musical. Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

TEATRO

Vestido de Noiva

Peça dos alunos de Artes Cênicas da Universidade Vila Velha. Às 20h. Teatro Municipal Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Ingressos espontâneos. Informações: (27) 3388-4217.

FESTIVAL

6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Ópera O Diletante, com João Guilherme Ripper, com a Oses. Às 20h. Teatro Carlos Gomes. Praça Costa Pereira, 132, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

CONCERTO

Camerata Sesi

Homenagem a Mendelssohn. Às 20h. Teatro Sesi Jardim da Penha. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

Orquestra Camerata Sesi Crédito: Thiago Guimarães / Divulgação

BALADA

Wanted Pub

Toca o berrante, aê! com Leonardo Valentim e Thiago Teté. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.

Stone Pub

Meshupa. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (lista/ após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Iconic: Moviehead x Junkiebox. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Festa Anos 80 com Replay. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (após 23h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Correria Music Bar

1º Forró A Fantasia, com Bárbara Greco, Trio Clandestino e DJ Biju + DJ Azul (RJ). Às 22h. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Fluente

Born To Dar. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Vitrine Music Bar

Vitrine Sertaneja, com Pedro & Lucas, Dione e Thiago e DJ Márcio Santos. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Woods Vitória

Manoel Jr., Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo, Rômulo Aranttes, Breno & Bernardo e Samba da Getúlio. Às 18h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Terraço Rosário Bar

1º Aniversário do Grupo Primeira Classe, com Primeira Classe, Samba Junior, Grupo Pele Morena, DJ Jean, Grupo DBem Com A Vida, Puro Estilo e SambaHD. Às 22h. Entrada: R$ 20. Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Informações: (27) 99689-9200.

Hangar Club

#SóDelas, com DJs Paolla B, Monia Lombardi, Nat Caversan, Álice e Jéssica Christé. Às 23h. Entrada: R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3022-6887.

FESTA

Prosa e Rango

Victória Helena e Marcos & Willian. Às 21h. Sábado. Sarau, às 15h; Trop Classic Rock, com No Mercy, Beto Pinheiro e Rock in Rollo, às 17h; Camila Gabriel, às 23h30. Praça David Gomes, Centro, Ibatiba. Aberto ao público.

PARA OUVIR

Luciano Urbanus

Autoral. Às 20h. Vista Vitória Churrasquinho. Av. Leopoldina, 892, Paul, Vila Velha. Couvert voluntário. Informações: (27) 99778-8092.

Salsa Brezinski & Agência de Viagem

Blues. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.

Japonêgo Band

Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

Renato Vervloet

Às 20h30. Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Barro Vermelho, Vitória. Couvert: R$ 15.

Micheli Montalvão

Samba de raiz. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.

Jeferson Passamani & Igo Viegas

Variado. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

SÁBADO

TEATRO

Ícaro and The Black Stars

Espetáculo musical com Ícaro Silva em homenagem à musica negra. Às 21h, no Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 30 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira) Informações: (27) 3335-2953.

SHOW

Amado Batista

O cantor Amado Batista traz seu show com mais de 40 anos de sucessos para o Estado. Às 22h, no Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES-010, km 4, Jardim Limoeiro. Ingressos: R$ 180 (all-inclusive). Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto no valor inteiro do ingresso.

Amado Batista faz show na Serra Crédito: Divulgação/Power Produções Artísticas

Guilherme Lemos

Abertura com a banda Totem. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Edivan Freitas

Show de Pré-Lançamento do disco Dança da Fala, projeto Cena Musical. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Ópera O Diletante, com João Guilherme Ripper, com a Oses. Às 20h. Teatro Carlos Gomes. Praça Costa Pereira, 132, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

CONCERTO

Concert Jazz

Com Vale Música Jazz Band e a cantora indiana Nomma. Às 20h. Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.

BALADA

Wanted Pub

Noite do Chapéu com Willer Primavera e Pedro & Lucas. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.

Stone Pub

Cover Night, com Caras Estranhos. Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Flash. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Xá da Índia, especial Tim Maia. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (após 23h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Xá da Índia Crédito: Stefany Pollak/Divulgação

Fluente

Yukê?!. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Claudio Ponttes e Jhenny. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Woods Vitória

Clayton & Romário, Matheus & Gabriel e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.

Barrerito Chopperia

Thayane & Thyago Oliver e Richard Viana. Às 18h. Couvert: R$ 15. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Terraço Rosário Bar

Pagode do Terraço, com Garotos da Praia, Samba Júnior e DJ Victor Hugo. Às 22h. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Informações: (27) 99689-9200.

Hangar Club

Baile da Ilha, com Nikão, Rogê e Matuê. Às 22h. Entrada: R$ 40 (pista/ 2º lote); R$ 60 (camarote/ 2º lote). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3022-6887.

TORO Club

Transmission, com Thito Fabres, Paolla B e SORC. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 30 (1º lote); R$ 40 (2º lote).

Barrerito Botequim

Roda de samba com Samba da Getúlio. Às 12h. Av. Getúlio Vargas, 27, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Embrazado

SambaRei, Rafael Manhães, Marcus Rauta e DJ V-Track. Às 18h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20.

FESTA

SambAzul

Festa para arrecadar fundos para a AMAES. Às 13h. Cerimonial Morellato. Rua Milton Castro Mattos, 452, Jabour, Vitória. Entrada: R$ 80. Informações: (27) 3327-1836.

Dia de Rock 2018

The Crew, God Damn, Hard Rock Duets, Carbono 14, Usados e Seminovos, Sheep e Parafina. Às 17h. Itamaraty Hall. Rua Gil Martins de Oliveira, 315, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 70 (pista/ meia/ 1º lote); R$ 140 (pista/ inteira/ 1º lote).

PARA OUVIR

Banda 522

Samba de raiz, homenagem a Paulinho da Viola. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.

Banda 522 Crédito: Dominique Lima/Divulgação

Brasil Pandeiro

Samba. Às 12h30. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitoria. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956. Às 19h. Empório Boêmio. Rua Saul de Navarro, 368, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3022-2810.

Duo Wuo

Às 20h30. Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Barro Vermelho, Vitória. Couvert: R$ 15.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20.

Banda Ar3

Variado. Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3065-1091.

Gabriel Felipe

Às 14h. Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Barro Vermelho, Vitória. Couvert: R$ 15.

DOMINGO

TEATRO

Ícaro and The Black Stars

Espetáculo musical com Ícaro Silva em homenagem à musica negra. Às 18h, no Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 30 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira) Informações: (27) 3335-2953.

Luci Salutes, Ícaro Silva e Hananza levam afrofuturismo para os palcos Crédito: Chico Cerchiaro

SHOW

Banda Melim

Diogo, Rodrigo e Gabi são irmãos e formam a banda Melim, que se apresenta às 20h, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia) a R$ 140 (premium/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.

FESTIVAL

6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo