Confira 5 curiosidades sobre o St Patrick's Day

inclusive aqui na Grande Vitória tem eventos sobre o tema - ou planejam ir até a Irlanda nesta data. Comemorado principalmente nos países que têm a língua inglesa, o St. Patrick's Day este ano será neste sábado, 17 de março. De uns anos para cá, este dia festivo tem tomado o gosto dos brasileiros e muitos enchem os PUBs do país -- ou planejam ir até a Irlanda nesta data.

Para ajudar você a entender melhor o feriado, confira 5 curiosidades desse dia, segundo a Minds Travel:

1) São Patrício não era Irlandês

Isso mesmo! São Patrício nasceu na Inglaterra e era de família abastada. Foi raptado e vendido como escravo na Irlanda. Conseguiu fugir e se tornou Bispo. Em um sonho teve a anunciação que deveria retornar a Irlanda e evangelizar os Celtas pagãos. Dia 17 de Março de 461 faleceu e é por isso que o dia oficial de St. Patrick é nesta data. Apesar da Irlanda e muitos países ficarem em festa por uma semana ou mais.

São Patrício Crédito: Divulgação

2) O trevo de 3 folhas tem uma simbologia católica

Apesar da festa de St. Patrick ser caracterizada pela cerveja verde, o aumento do consumo da cerveja Guiness, e as pessoas usarem a cor verde e branca, o símbolo que mais aparece, o trevo, significa o Pai, Filho e Espírito Santo. E foi usado por São Patrício na evangelização dos Celtas pagãos.

Trevo Crédito: Pixabay

3) Tudo fica verde na Irlanda e fora dela também

Há algumas razões para a cor verde ser a prioritária no St. Patrick`s Day: A Irlanda é conhecida como a Ilha da Esmeralda e tem nas suas paisagens muito verdes. Isso porque como o tempo no país é bem chuvoso faz com que a vegetação se beneficie. Outro motivo foi a ação dos "soldados rebeldes da Irlanda" que em 1798, durante a Rebelião Irlandesa, se vestiram completamente de verde para chamar a atenção da Opinião Pública sobre o conflito.

Paisagem na Irlanda Crédito: Pixabay

4) A Ferradura da Sorte

Se você ganhar uma ferradura da sorte saiba que deve pendurá-la no formato da letra U. É uma tática para a sorte não "escorrer" e é um ótimo presente para se comemorar o St. Patrick`s Day!

Ferradura Crédito: Pixabay

5) Beber na rua? Só no St. Patrick's Day

Apesar de a Irlanda ser conhecida como um local com um número expressivo de PUBs e com cervejas diferentes, beber na rua rende uma bela multa! O único dia liberado pelas autoridades do país é na festança de St. Patrick! Logo, fique atento (a) se for viajar para o país.

St Patrick's Day Crédito: Pixabay