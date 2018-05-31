Confira 10 séries que devem entrar já para sua lista

É verdade que temos nossas séries preferidas e, às vezes, rola uma preguicinha de começar outras que vão tomar nosso tempo dedicado às mais mais. Esse é um dos motivos pelos quais resistimos a iniciar novas maratonas e ficamos, muitas vezes, presos aos mesmos seriados, dando atenção apenas ao que está fazendo sucesso na televisão e no streaming.

La Casa de Papel é um grande exemplo. Aposto que você, internauta, foi capaz de interromper sua rotina de séries só pela curiosidade de saber que produção era essa que todo mundo estava comentando nas redes sociais. Mas já aquele suspense super legal que seu amigo lhe indicou, ou aquela comédia que quase ninguém fala sobre, ficaram na lista eterna chamada um dia eu vou começar  e esse dia nunca chega.

SEM DESCULPA

Para lhe dar uma força a conhecer novos seriados, o Gazeta Online escolheu dez tramas que, mesmo sem bombar tanto, você deveria estar assistindo. Na seleção, estão séries da TV e do streaming premiadas, outras que até foram bem comentadas na internet, mas não chegaram a virar um fenômeno, e algumas que simplesmente são muito, muito legais e valem a pena entrar para sua maratona.

Portanto, aproveite o feriado e nosso empurrãozinho e conheça as produções que listamos abaixo. Mas não vale deixar para depois, hein?!

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime)

A série foi escrita por Amy Sherman-Palladino, criadora de Gilmore Girls. Só por esse motivo, você pode esperar diálogos ágeis e humor refinado. Na trama, ambientada na década de 1950, uma dona de casa tenta a vida como humorista de stand-up comedy após ser deixada pelo marido.

"Peaky Blinders" (Netflix)

Essa é para quem gosta de histórias de gânsgters. No centro da história, uma família envolvida com a máfia britânica nos anos 1920. Se for assistir, fique ligado na excelente trilha sonora.

"Westworld" (HBO)

Também com a segunda temporada em exibição, a série é uma ficção científica com toques de velho oeste. No elenco, nomes como Anthony Hopkins e o brasileiro Rodrigo Santoro.

"Fargo" (Netflix)

Já falamos algumas vezes dessa série antológica por aqui, mas é tão boa que não custa repetir. Inspirada no filme homônimo de 1996, dirigido pelos irmãos Coen, o drama tem três temporadas e uma quarta está prevista para 2020.

"Barry" (HBO)

Na comédia, criada e estrelada por Bill Hader, um matador de aluguel viaja a trabalho, mas quando chega a seu destino, acaba entrando para um grupo de atores de teatro. Ele, então, resolve seguir as duas profissões.

"The Handmaids Tale" (Paramount Channel)

Com oito Emmy na bagagem, a trama distópica é baseada no livro O Conto Da Aia (1985), de Margareth Atwood, e já foi renovada para uma terceira temporada.

"Atlanta" (Fox Premium)

Atualmente na segunda temporada, a série criada e protagonizada por Donald Glover venceu o Globo de Ouro em 2016 e trata de temas como o racismo e a diferença de classes com um humor ácido.

"Wild Wild Country" (Netflix)

Dividida em seis partes, a série documental destrincha a ida do guru Rajneesh para o Oregon (EUA), onde liderou uma seita cercada por polêmicas envolvendo fanatismo religioso, sexo e violência.

"Safe" (Netflix)

Um dos motivos para ver: Michael C. Hall, que estrelou Dexter anos atrás. Além do excelente ator, o suspense policial recém-lançado no streaming com oito episódios é bom por si só e vale a pena.

"Easy" (Netflix)