Como novo DVD na área, banda Maneva faz show em Vila Velha

Em clima de verão e com mensagens de amor, o Maneva volta ao Espírito Santo para fazer um novo show. Dessa vez, os capixabas vão curtir a nova turnê da banda, que marca o lançamento do DVD Maneva Acústico na Casa do Lago, novo trabalho do grupo. A apresentação rola nesta sexta-feira (21), dentro na programação do Espírito Roots, na Prainha, em Vila Velha evento que aconteceria em outubro, mas foi adiado devido às fortes chuvas que atingiram o Estado na época.
A banda vai dividir o palco com Mestrinho, que vai embalar a noite com muito forró pé-de-serra. Solveris, Zemaholics e Flyp também são atrações do Espírito Roots.
O nosso novo DVD representa bem o início da nossa carreira. Nossos primeiros palcos foram as praias e os campings. No começo, mostrávamos nossas músicas apenas com um violão, explica o vocalista Tales de Polli, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.
Segundo Tales, apesar de mostrar um amadurecimento de 13 anos de carreira, o novo projeto demonstra simplicidade, o que, de acordo com ele, simboliza a essência do Maneva. O local de gravação do novo DVD, a Casa do Lago, na Estância Alto da Serra, em São Paulo, foi justamente para aproximar as pessoas da natureza.
Esse lugar é próximo da nossa casa e tem um lago lindo, uma vegetação maravilhosa que compuseram o cenário. As pessoas ficaram sentadas na grama mesmo, bem próximo do palco. Isso remete àquelas noites que cantávamos entre amigos, comenta.
No mesmo espírito do DVD, o show em Vila Velha promete ter uma atmosfera diferente. No dia da gravação vibramos muito amor. Aquela noite foi emocionante. Percebemos que os comentários depois foram de que o clima era de que estávamos em família, muito unidos, conta o vocalista.
FAIXAS
Maneva Acústico na Casa do Lago conta, ao todo, com 19 músicas. Além de sucessos como Saudades do Tempo, O Destino Não Quis e Seja Para Mim, o projeto traz faixas inéditas, inclusive com participações especiais. Corre Pro Meu Mar, Mil Promessas e Sem Jeito contam com os músicos Gabriel Elias, Vitin e Rael, respectivamente. São pessoas que admiramos e são nossos amigos. Tentamos escolher as canções que combinassem com eles. Todos participaram de músicas novas, quase que feitas sob medida, brinca Tales.
Questionado se teria uma canção como preferida dessa nova leva, Tales confessa que depende do dia. Música para mim é momento. Posso dizer que estou muito feliz com esse resultado, declara.
Todas as faixas, mesmo as já conhecidas, foram adaptadas para o novo DVD. Instrumentos que a banda nunca tinha utilizado passaram a fazer parte do repertório, como cavaquinho, acordeon, flauta e bandolim. Para dar um toque especial, luzes refletidas no palco, que dançam conforme as batidas das músicas, tornam o show ainda mais bonito e envolvente.
SUCESSO
Depois de romper barreiras, Tales explica que o reggae sofre hoje bem menos discriminação do que já sofreu ao longo dos anos. A galera já começou a deixar esse preconceito de lado, mas é claro que queremos que no futuro seja praticamente zero. Mas essa realidade já mudou, afirma.
Além de reunir um público fiel durante as turnês, o Maneva também faz sucesso na internet. No YouTube são 775 mil inscritos e mais de 500 milhões de visualizações. No Facebook, a banda atingiu a marca de 1,4 milhões de fãs e, no Instagram, a página oficial tem mais de 351 mil seguidores. Já no Spotify, a banda acaba de conquistar 1 milhão de seguidores.
SERVIÇO
Espírito Roots
Atrações: Maneva (lançamento do DVD), Mestrinho, Solveris, Zemaholics e Flyp.
Quando: sexta-feira (21), a partir das 21 horas.
Onde: Nook Beach Clube, Rua Inhoa, s/n, Prainha, Vila Velha.
Ingressos: front stage R$ 50 (2º lote/meia). À venda no site www.eventbrite.com.br e nas lojas Local Surf, Snap, Md Store, Skate Máfia, Savaii, Green Store e Jardim Secreto.
Informações: (27) 3025-9800.