Como novo DVD na área, banda Maneva faz show em Vila Velha

Com 13 anos de carreira, Maneva se consolida como uma das principais bandas de reggae do país Crédito: Marina Bernardo/divulgação

Em clima de verão e com mensagens de amor, o Maneva volta ao Espírito Santo para fazer um novo show. Dessa vez, os capixabas vão curtir a nova turnê da banda, que marca o lançamento do DVD Maneva Acústico na Casa do Lago, novo trabalho do grupo. A apresentação rola nesta sexta-feira (21), dentro na programação do Espírito Roots, na Prainha, em Vila Velha  evento que aconteceria em outubro, mas foi adiado devido às fortes chuvas que atingiram o Estado na época.

A banda vai dividir o palco com Mestrinho, que vai embalar a noite com muito forró pé-de-serra. Solveris, Zemaholics e Flyp também são atrações do Espírito Roots.

O nosso novo DVD representa bem o início da nossa carreira. Nossos primeiros palcos foram as praias e os campings. No começo, mostrávamos nossas músicas apenas com um violão, explica o vocalista Tales de Polli, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

Segundo Tales, apesar de mostrar um amadurecimento de 13 anos de carreira, o novo projeto demonstra simplicidade, o que, de acordo com ele, simboliza a essência do Maneva. O local de gravação do novo DVD, a Casa do Lago, na Estância Alto da Serra, em São Paulo, foi justamente para aproximar as pessoas da natureza.

Esse lugar é próximo da nossa casa e tem um lago lindo, uma vegetação maravilhosa que compuseram o cenário. As pessoas ficaram sentadas na grama mesmo, bem próximo do palco. Isso remete àquelas noites que cantávamos entre amigos, comenta.

No mesmo espírito do DVD, o show em Vila Velha promete ter uma atmosfera diferente. No dia da gravação vibramos muito amor. Aquela noite foi emocionante. Percebemos que os comentários depois foram de que o clima era de que estávamos em família, muito unidos, conta o vocalista.

FAIXAS

Maneva Acústico na Casa do Lago conta, ao todo, com 19 músicas. Além de sucessos como Saudades do Tempo, O Destino Não Quis e Seja Para Mim, o projeto traz faixas inéditas, inclusive com participações especiais. Corre Pro Meu Mar, Mil Promessas e Sem Jeito contam com os músicos Gabriel Elias, Vitin e Rael, respectivamente. São pessoas que admiramos e são nossos amigos. Tentamos escolher as canções que combinassem com eles. Todos participaram de músicas novas, quase que feitas sob medida, brinca Tales.

Questionado se teria uma canção como preferida dessa nova leva, Tales confessa que depende do dia. Música para mim é momento. Posso dizer que estou muito feliz com esse resultado, declara.

Todas as faixas, mesmo as já conhecidas, foram adaptadas para o novo DVD. Instrumentos que a banda nunca tinha utilizado passaram a fazer parte do repertório, como cavaquinho, acordeon, flauta e bandolim. Para dar um toque especial, luzes refletidas no palco, que dançam conforme as batidas das músicas, tornam o show ainda mais bonito e envolvente.

SUCESSO

Depois de romper barreiras, Tales explica que o reggae sofre hoje bem menos discriminação do que já sofreu ao longo dos anos. A galera já começou a deixar esse preconceito de lado, mas é claro que queremos que no futuro seja praticamente zero. Mas essa realidade já mudou, afirma.

Além de reunir um público fiel durante as turnês, o Maneva também faz sucesso na internet. No YouTube são 775 mil inscritos e mais de 500 milhões de visualizações. No Facebook, a banda atingiu a marca de 1,4 milhões de fãs e, no Instagram, a página oficial tem mais de 351 mil seguidores. Já no Spotify, a banda acaba de conquistar 1 milhão de seguidores.

SERVIÇO

Espírito Roots

Atrações: Maneva (lançamento do DVD), Mestrinho, Solveris, Zemaholics e Flyp.

Quando: sexta-feira (21), a partir das 21 horas.

Onde: Nook Beach Clube, Rua Inhoa, s/n, Prainha, Vila Velha.

Ingressos: front stage  R$ 50 (2º lote/meia). À venda no site www.eventbrite.com.br e nas lojas Local Surf, Snap, Md Store, Skate Máfia, Savaii, Green Store e Jardim Secreto.