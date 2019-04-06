Comédia "Ele Ainda Está Aqui" com o ator Emilio Dantas chega a Vitória

Três irmãos que vivem realidades completamente diferentes, cada um em um canto do mundo, se conhecem após a morte do pai para dividir a herança. A partir daí se desenvolve a peça “Ele Ainda Está Aqui”, estrelada por Emilio Dantas, Thelmo Fernandes e Omar Menezes e que será apresentada nos dias 13 e 14 de abril no Teatro Universitário, em Vitória, abrindo o Circuito Banestes de Teatro.

Com texto e direção do também ator Silvio Guindane, o espetáculo promete divertir e emocionar o público com as histórias dos filhos e a relação deles com o pai ausente. Emilio Dantas, que vive o brasileiro José, foi convidado por Silvio, seu amigo de longa data, para participar do projeto. Os dois trabalharam juntos atuando no filme “Em Nome da Lei”, do diretor Sérgio Rezende.

TRAMA

É o personagem de Emilio que dá o pontapé na reunião com o português Miguel (Thelmo) e o angolano Francisco (Omar) ao convidá-los para um jantar para resolver de forma amigável o inventário do falecido.

“São três irmãos do mesmo pai, que se conhecem no dia do velório para fazer a partilha. Eu tenho seis irmãos, todos criados com muito amor, mas com mentalidades diferentes. Para viver esse personagem tirei um pouquinho do que vivi com eles”, conta Emilio em entrevista ao C2.

Ao contrário da vida real do ator, os três irmãos do espetáculo não possuem laços afetivos. Miguel, Francisco e José foram criados pelas mães e sem contato com o pai, Almeno Albuquerque da Silva, bon vivant, rico empresário que rodou o mundo, mas se manteve distante da(s) família(s).

“Acho que são as novas configurações familiares, resultado da geração dos pais dos anos 1990 e 2000 com a coisa do divórcio mais presente. Isso faz com que uma família vire várias famílias ao mesmo tempo”, reflete.

José (Emilio) é um empresário à beira da falência. Miguel (Thelmo) quer logo se mudar de Portugal para assumir os negócios do pai no Brasil, já o angolano Francisco (Omar) sofre de uma doença psíquica e faz os irmãos refletirem para além do dinheiro, levando em conta sentimentos e a história familiar.

“Acho que o dinheiro é uma das questões das peças. Meu personagem teve contato com o pai e acha que o certo deveria ser dividir em três partes iguais. Mas o Miguel, por exemplo, que não conviveu com o pai, acha que tem que ser ressarcido por essa ausência. E o Francisco, pela sua condição, não é possível saber o que se passa na mente dele”, diz Emilio.

A proposta da peça é fazer um intercâmbio da língua portuguesa, já que os personagens são de Brasil, Portugal e Angola. “Ele Ainda Está Aqui” já passou por Angola e em maio desembarca em Portugal.

“Esse era o principal mote do espetáculo, fazer esse intercâmbio. É a velha coisa... Como a peça é uma comédia, tem muita piada, então temos que adaptar pra realidade de cada país. Faço uma piada com a música ‘Jeniffer’ e lá em Angola tive que buscar outra cantora para piada funcionar. A recepção em Angola foi maravilhosa, fizemos peça para pessoas que nunca tinham ido ao teatro, espetáculos com entrada gratuita, fizemos bate-papo no teatro... foi uma troca muito rica”, completa Emilio.

SERVIÇO

Ele Ainda Está Aqui

Quando: 13 de abril às 20h, e 14 de abril, às 18h.

Onde: Teatro Universitário da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: R$ 40 (meia – setor A); R$35 (meia – setor B); R$ 25 (meia – mezanino). Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no site tudus.com.br