Começa venda de ingressos para Backstreet Boys no Brasil

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 11:14
- Atualizado há 6 anos
A venda de ingressos para os três shows dos Backstreet Boys no Brasil começa nesta quarta (4), às 10h. A boy band passará em 2020 por Uberlândia (11/3, na Arena Sabiazinho), pelo Rio de Janeiro (13/3, na Jeunesse Arena) e por São Paulo (15/3, no Allianz Parque).
As entradas têm preços que variam de R$ 145 a R$ 770 e ficam disponíveis no site da Ingresso Rápido. Clientes do cartão Elo tiveram pré-venda exclusiva nos dias 2 e 3 de setembro.
Formado por Brian, Kevin, Nick, A.J. e Howie D., o grupo lançou em janeiro o álbum “DNA” e iniciou uma turnê mundial em maio deste ano na Europa. Agora, a boy band confirmou uma série de apresentações da DNA World na América Latina, onde passarão ainda por países como México, Colômbia, Chile, Argentina e Uruguai (veja abaixo todas as datas).
“O nosso novo álbum ‘DNA’ é realmente o futuro para onde vamos. Porque muita gente tem essas lembranças e essa nostalgia dos anos 90, mas este novo trabalho marca um novo tempo”, disse Brian em entrevista à agência espanhola EFE antes do lançamento.
“Estamos em um bom momento de nossas vidas. Somos pais, nos sentimos felizes com o que somos e isso foi levado ao disco, canção por canção.”
Os donos de hits “I Want It That Way” e “As Long as You Love Me” comemoraram 25 anos de carreira em 2018. Em 2015, eles trouxeram ao país a turnê do disco “In a World Like This” (2013). Nick Carter esteve em setembro do ano passado no Brasil para um show solo.
DNA World Tour – Backstreet Boys | América Latina 2020
21/2 – Cidade do México (México) | Palacio de los Deportes
24/2 – Monterrey (México) | Arena Monterrey
26/2 – Guadalajara (México) | Arena VFG
28/2 – San José (Costa Rica) | Parque Viva – Anfiteatro Coca Cola
1º/3 – Bogotá (Colômbia) | Movistar Arena
4/3 – Santiago (Chile) | Bicentenário La Florida
7/3 – Buenos Aires (Argentina) | Campo Argentino de Polo
8/3 – Montevidéu (Uruguai) | Antel Arena
11/3 – Uberlândia | Arena Sabiazinho
13/3 – Rio de Janeiro | Jeunesse Arena
15/3 – São Paulo | Allianz Parque
BACKSTREET BOYS NO BRASIL
UBERLÂNDIA
Quando: 11 de março de 2020
Onde: Arena Sabiazinho
Quanto: R$ 190 a R$ 670
RIO DE JANEIRO
Quando: 13 de março de 2020
Onde: Jeunesse Arena
Quanto: R$ 145 a R$ 740
SÃO PAULO
Quando: 15 de março de 2020
Onde: Allianz Parque
Quanto: R$ 145 a R$ 770
