quarta (4)

Começa venda de ingressos para Backstreet Boys no Brasil

As entradas têm preços que variam de R$ 145 a R$ 770 e ficam disponíveis no site da Ingresso Rápido

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 11:14 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @backstreetboys

A venda de ingressos para os três shows dos Backstreet Boys no Brasil começa nesta quarta (4), às 10h. A boy band passará em 2020 por Uberlândia (11/3, na Arena Sabiazinho), pelo Rio de Janeiro (13/3, na Jeunesse Arena) e por São Paulo (15/3, no Allianz Parque).

As entradas têm preços que variam de R$ 145 a R$ 770 e ficam disponíveis no site da Ingresso Rápido. Clientes do cartão Elo tiveram pré-venda exclusiva nos dias 2 e 3 de setembro.

Formado por Brian, Kevin, Nick, A.J. e Howie D., o grupo lançou em janeiro o álbum “DNA” e iniciou uma turnê mundial em maio deste ano na Europa. Agora, a boy band confirmou uma série de apresentações da DNA World na América Latina, onde passarão ainda por países como México, Colômbia, Chile, Argentina e Uruguai (veja abaixo todas as datas).

“O nosso novo álbum ‘DNA’ é realmente o futuro para onde vamos. Porque muita gente tem essas lembranças e essa nostalgia dos anos 90, mas este novo trabalho marca um novo tempo”, disse Brian em entrevista à agência espanhola EFE antes do lançamento.

“Estamos em um bom momento de nossas vidas. Somos pais, nos sentimos felizes com o que somos e isso foi levado ao disco, canção por canção.”

Os donos de hits “I Want It That Way” e “As Long as You Love Me” comemoraram 25 anos de carreira em 2018. Em 2015, eles trouxeram ao país a turnê do disco “In a World Like This” (2013). Nick Carter esteve em setembro do ano passado no Brasil para um show solo.

DNA World Tour – Backstreet Boys | América Latina 2020

21/2 – Cidade do México (México) | Palacio de los Deportes

24/2 – Monterrey (México) | Arena Monterrey

26/2 – Guadalajara (México) | Arena VFG

28/2 – San José (Costa Rica) | Parque Viva – Anfiteatro Coca Cola

1º/3 – Bogotá (Colômbia) | Movistar Arena

4/3 – Santiago (Chile) | Bicentenário La Florida

7/3 – Buenos Aires (Argentina) | Campo Argentino de Polo

8/3 – Montevidéu (Uruguai) | Antel Arena

11/3 – Uberlândia | Arena Sabiazinho

13/3 – Rio de Janeiro | Jeunesse Arena

15/3 – São Paulo | Allianz Parque

BACKSTREET BOYS NO BRASIL

UBERLÂNDIA

Quando: 11 de março de 2020

Onde: Arena Sabiazinho

Quanto: R$ 190 a R$ 670

RIO DE JANEIRO

Quando: 13 de março de 2020

Onde: Jeunesse Arena

Quanto: R$ 145 a R$ 740

SÃO PAULO

Quando: 15 de março de 2020

Onde: Allianz Parque

Quanto: R$ 145 a R$ 770

