Começa a venda de ingressos do Carnaval de Vitória 2019

Imagens capturadas por drone no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende

Os ingressos para o Carnaval de Vitória 2019 começam a ser vendidos nesta quinta-feira (22). Serão disponibilizados convites para arquibancada, mesas e comercialização de camarotes por valores que partem de R$ 11. As vendas para arquibancada acontecem apenas pela internet, já para mesas e camarote existe a opção de adquirir presencialmente.

No ano que vem, o carnaval capixaba será realizado nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Quem quiser assistir aos desfiles da quinta-feira (21), na arquibancada, só precisa desembolsar R$ 11. Nos dias seguintes, os valores aumentam para R$ 22, na sexta-feira, e R$ 36,50, no sábado. Os valores se referem a preço de meia-entrada.

Mas, quem quiser curtir os três dias de folia não terá que arcar com tanto. A organização vai disponibilizar um pacote que sai mais em conta, saindo por R$ 55 (meia/1º lote) os ingressos para todos os dias.

Para as mesas, que acomodam quatro pessoas, os preços começam em R$ 1 mil e, camarote, com capacidade para 30 pessoas, R$ 7 mil. As vendas das mesas e camarotes acontecem por meio do blueticket.com.br e presencialmente no Mercado São Sebastião, em Vitória.

CAMAROTE RODA DE BOTECO

Quem prefere curtir a folia de camarote, sem ter que precisar alugar o espaço, tem novidade. Em comemoração aos 15 anos do Roda de Boteco, o Carnaval de Vitória terá um camarote especial com o selo do evento em 2019.

Localizado no setor A, o espaço terá rodas de samba nos intervalos, bebidas exclusivas, petiscos e espaços de massagem e maquiagem. Para essa opção, o valor do ingresso sai por R$ 264 para o sábado (23), dia que também contará com menu open bar no espaço, e R$ 275 para a sexta e sábado (22 e 23). O preço é válido para o 1º lote de entradas.

SERVIÇO

Carnaval de Vitória 2019

Quando: de 21 a 23 de fevereiro de 2019

Onde: Sambão do Povo, em Mario Cypreste, Vitória

Ingressos:

ARQUIBANCADA

blueticket.com.br e nas redes credenciadas do site na Grande Vitória. As vendas para a arquibancada acontecem por meio doe nas redes credenciadas do site na Grande Vitória.

QUINTA-FEIRA (21)

R$ 22 (primeiro lote, inteira)

R$ 34 (segundo lote, inteira)

R$ 44 (terceiro lote, inteira)

R$ 110 (combo para todos os dias)

SEXTA-FEIRA (22)

R$ 44 (primeiro lote, inteira)

R$ 55 (segundo lote, inteira)

R$ 66 (terceiro lote, inteira)

R$ 110 (combo para todos os dias)

SÁBADO (23)

R$ 77 (primeiro lote, inteira)

R$ 88 (segundo lote, inteira)

R$ 110 (terceiro lote, inteira)

R$ 110 (combo para todos os dias)

MESAS E CAMAROTES

As vendas das mesas e camarotes acontecem exclusivamente no Mercado São Sebastião, em Vitória.

MESAS

Comportam até quatro pessoas; ficam nos setores C e F. O valor dá direito à entrada de até quatro pessoas por dia de evento durante todos os dias.

R$ 1 mil (primeiro lote)

R$ 1,2 mil (segundo lote)

R$ 1,4 mil (terceiro lote)

CAMAROTES

Comportam até 30 pessoas e ficam no setor K. Só há 30 camarotes disponíveis no total. Cada camarote dá direito à entrada de até 30 pessoas por dia de evento durante todos os dias.

R$ 7 mil (valor único)

CAMAROTE RODA DE BOTECO

blueticket.com.br As vendas desses ingressos são feitas por meio do

SEXTA-FEIRA (22)

R$ 99 (primeiro lote, meia-entrada)

SÁBADO (23)

R$ 264 (primeiro lote)

R$ 297 (segundo lote)

R$ 330 (terceiro lote)

R$ 363 (quarto lote)

PASSAPORTE (DÁ DIREITO A TODOS OS DIAS DE EVENTO)

R$ 275 (primeiro lote)

R$ 308 (segundo lote)

R$ 341 (terceiro lote)

R$ 374 (quarto lote)