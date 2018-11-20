Começa a venda de ingressos do Carnaval de Vitória 2019

Os ingressos para o Carnaval de Vitória 2019 começam a ser vendidos nesta quinta-feira (22). Serão disponibilizados convites para arquibancada, mesas e comercialização de camarotes por valores que partem de R$ 11. As vendas para arquibancada acontecem apenas pela internet, já para mesas e camarote existe a opção de adquirir presencialmente.
No ano que vem, o carnaval capixaba será realizado nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Quem quiser assistir aos desfiles da quinta-feira (21), na arquibancada, só precisa desembolsar R$ 11. Nos dias seguintes, os valores aumentam para R$ 22, na sexta-feira, e R$ 36,50, no sábado. Os valores se referem a preço de meia-entrada.
Mas, quem quiser curtir os três dias de folia não terá que arcar com tanto. A organização vai disponibilizar um pacote que sai mais em conta, saindo por R$ 55 (meia/1º lote) os ingressos para todos os dias.
Para as mesas, que acomodam quatro pessoas, os preços começam em R$ 1 mil e, camarote, com capacidade para 30 pessoas, R$ 7 mil. As vendas das mesas e camarotes acontecem por meio do blueticket.com.br e presencialmente no Mercado São Sebastião, em Vitória.
CAMAROTE RODA DE BOTECO
Quem prefere curtir a folia de camarote, sem ter que precisar alugar o espaço, tem novidade. Em comemoração aos 15 anos do Roda de Boteco, o Carnaval de Vitória terá um camarote especial com o selo do evento em 2019.
Localizado no setor A, o espaço terá rodas de samba nos intervalos, bebidas exclusivas, petiscos e espaços de massagem e maquiagem. Para essa opção, o valor do ingresso sai por R$ 264 para o sábado (23), dia que também contará com menu open bar no espaço, e R$ 275 para a sexta e sábado (22 e 23). O preço é válido para o 1º lote de entradas.
SERVIÇO
Carnaval de Vitória 2019
Quando: de 21 a 23 de fevereiro de 2019
Onde: Sambão do Povo, em Mario Cypreste, Vitória
Ingressos:
ARQUIBANCADA
As vendas para a arquibancada acontecem por meio do blueticket.com.br e nas redes credenciadas do site na Grande Vitória.
QUINTA-FEIRA (21)
R$ 22 (primeiro lote, inteira)
R$ 34 (segundo lote, inteira)
R$ 44 (terceiro lote, inteira)
R$ 110 (combo para todos os dias)
SEXTA-FEIRA (22)
R$ 44 (primeiro lote, inteira)
R$ 55 (segundo lote, inteira)
R$ 66 (terceiro lote, inteira)
R$ 110 (combo para todos os dias)
SÁBADO (23)
R$ 77 (primeiro lote, inteira)
R$ 88 (segundo lote, inteira)
R$ 110 (terceiro lote, inteira)
R$ 110 (combo para todos os dias)
MESAS E CAMAROTES
As vendas das mesas e camarotes acontecem exclusivamente no Mercado São Sebastião, em Vitória.
MESAS
Comportam até quatro pessoas; ficam nos setores C e F. O valor dá direito à entrada de até quatro pessoas por dia de evento durante todos os dias.
R$ 1 mil (primeiro lote)
R$ 1,2 mil (segundo lote)
R$ 1,4 mil (terceiro lote)
CAMAROTES
Comportam até 30 pessoas e ficam no setor K. Só há 30 camarotes disponíveis no total. Cada camarote dá direito à entrada de até 30 pessoas por dia de evento durante todos os dias.
R$ 7 mil (valor único)
CAMAROTE RODA DE BOTECO
As vendas desses ingressos são feitas por meio do blueticket.com.br
SEXTA-FEIRA (22)
R$ 99 (primeiro lote, meia-entrada)
SÁBADO (23)
R$ 264 (primeiro lote)
R$ 297 (segundo lote)
R$ 330 (terceiro lote)
R$ 363 (quarto lote)
PASSAPORTE (DÁ DIREITO A TODOS OS DIAS DE EVENTO)
R$ 275 (primeiro lote)
R$ 308 (segundo lote)
R$ 341 (terceiro lote)
R$ 374 (quarto lote)