Rock'n'roll

Com novidades, Segundo Vitória Rock Festival agita Vitória

Primeira etapa do festival acontece na Área de Eventos do Shopping Vitória

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 17:45

Redação de A Gazeta

Final do 1º Festival de Rock Vitória Harley-Davidson Crédito: Divulgação/RF Assessoria
Foi dada a largada para a 2ª edição do Vitória Rock Festival. Na próxima semana, dez bandas capixabas iniciam a disputa da primeira etapa do festival, realizado no estacionamento do Shopping Vitória.
Na sexta-feira, dia 20, quatro bandas autorais disputam as duas primeiras vagas da final pela categoria Original Band: Big Bat Blues Band, Auri, Tribal e Major Cético. Além delas, o músico Gustavo Macacko se apresenta como convidado com seu novo show, Espírito Rock ES, em que homenageia Alexandre Lima.
O sábado (21) é o dia das bandas cover. A partir das 16h, seis bandas sobem ao palco, nesta sequência: Hannover (Scorpions), Ozzymosis (Ozzy Osbourne), Highway (Bon Jovi), High Voltage (AC/DC), Morning Glory (Oasis) e Red Tube (Red Hot Chilli Peppers). Os grupos disputam as duas primeiras vagas da final na categoria King of Cover. Neste dia, a banda convidada é a paranaense Parasite Kiss Cover.
No total, são quatro etapas  três classificatórias (as outras duas serão em junho e em setembro) e a grande final, marcada para o mês de dezembro. As bandas participantes concorrem a duas motos Harley-Davidson Iron 883 0km (uma para cada categoria).
Banda Auri Crédito: Lucas Pontes
Responsável pela organização do festival, o empresário Diego Lobato conta que a primeira edição, no ano passado, superou as expectativas. Por isso, apostou alto para este ano. Começamos em 2017 esperando um público de 700 pessoas, e recebemos 2.500. Por isso, viemos com uma versão mais robusta agora, para valorizar, reconhecer e incentivar tanto as bandas autorais, quanto as bandas cover, ressalta.
Lobato destaca que a estrutura, com área kids e diversas atrações, contempla os públicos de todas as faixas etárias.
Unindo o indie rock a elementos da MPB, a banda Auri é uma das concorrentes entre as produções autorais. A tecladista Thaysa Pizzolato conta que o grupo vai apresentar o disco Resiliência, lançado no final do ano passado, e também outras músicas inéditas, que ainda serão gravadas neste ano.
Estamos preparando um show especial, para mostrar a fundo o nosso trabalho. A banda toda está muito animada. Sabemos da repercussão do evento passado e resolvemos abraçar essa oportunidade, conta Thaysa, que divide o palco com Everton Radaell (voz e guitarra), Danilo Galdino (guitarra e vocais), Gabriel Hand (baixo e vocais) e Bruno Miranda (bateria).
Dia 20 de abril
Categoria Original Band
Das 18h à 0h, se apresentam Big Bat Blues Band, Auri, Tribal e Major Cético.
Convidado especial
Gustavo Macacko, com lançamento de seu novo show, Espírito Rock ES  show terá renda revertida para o tratamento de Alexandre Lima.
Ingressos
R$ 15 (lote promocional), R$ 20 (1º lote/meia). Pacote para os dois dias de shows: R$ 40 (1º lote/meia), R$ 50 (2º lote/meia). Assinantes de A GAZETA têm 25% de desconto no combo para a primeira etapa do festival. Passaporte para assistir a todas as etapas e a grande final: R$ 150 (meia). À venda na loja Harley-Davidson ou pelo Blueticket.com.br.
Dia 21 de abril
Categoria King of Cover
Das 16h à 0h, shows com Hannover (Scorpions), Ozzymosis (Ozzy Osbourne), Highway (Bon Jovi), High Voltage (AC/DC), Morning Glory (Oasis), Red Tube (Red Hot Chilli Peppers).
Banda convidada
Parasite Kiss Cover (Porto Alegre-RS).
Ingressos: R$ 20 (lote promocional), R$ 30 (1º lote/meia). À venda na loja Harley-Davidson ou pelo Blueticket.com.br.
Onde: Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Informações: (27) 3357-7172.

