Home
>
Cultura
>
Com Maisa antipática, filme "Ela Disse, Ele Disse" tem pouco a dizer

Com Maisa antipática, filme "Ela Disse, Ele Disse" tem pouco a dizer

'Ela Disse, Ele Disse' acompanha a chegada de dois novos alunos a um colégio e tem a capixaba Giulia Ayumi no elenco

SÉRGIO RIZZO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 08:35

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Maisa Silva em cena do filme "Ele Disse, Ela Disse", de Thalita Rebouças Crédito: Mariana Vianna

Espectadores veteranos talvez se lembrem da comédia romântica "Ele Disse, Ela Disse" (1991), em que Kevin Bacon e Elizabeth Perkins interpretam jornalistas que pensam bem diferente --um conservador, a outra liberal. Apesar disso, eles se apaixonam, mas cada um enxerga à sua maneira o que lhes ocorreu.

Recomendado para você

Evento acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha; saiba mais detalhes

Zeca Pagodinho é atração confirmada do festival Movimento Cidade 2026

De churrascarias brasileiras a vilas tradicionais, a capital sul-coreana revela diferentes experiências em cada região

Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade

Cinco vendedores cheios de carisma e bom atendimento disputam a preferência do público; votação segue aberta até 22 de dezembro

Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"

Embora os títulos sejam semelhantes, esse ponto de partida guarda apenas ligeira relação com "Ela Disse, Ele Disse" --que, aliás, pouco tem a dizer a espectadores veteranos.

O terreno também é o da comédia romântica, mas os personagens são adolescentes e o público-alvo está em faixa etária restrita cujo pré-requisito é considerar que vale a pena ir ao cinema para ver Maisa Silva.

A ex-estrela de "Carrossel" já esteve em cartaz neste ano com "Cinderela Pop", baseado em best-seller de Paula Pimenta, em que fazia a protagonista. Desta vez, ainda que seja o principal nome do elenco, seu papel é secundário e, por boa parte da história, antipático.

Leia mais

Imagem - Luto no congo: Mestre Djalma morre aos 99 anos em Vila Velha

Luto no congo: Mestre Djalma morre aos 99 anos em Vila Velha

Caixa Cultural cancela peça sobre gay soropositivo

Imagem - Piovani rebate Paula Lavigne: 'Não é a coisa favorita da minha vida'

Piovani rebate Paula Lavigne: 'Não é a coisa favorita da minha vida'

Maísa faz Júlia, aluna popular, mas de poucas luzes, em um colégio conduzido com mão de ferro pela diretora (Maria Clara Gueiros), cuja autoridade é suavemente desafiada por uma professora (Bianca Andrade). O ficante de Júlia é um encrenqueiro que todos temem (Matheus Lustosa), líder da pequena gangue que pratica bullying na escola.

> Capixaba faz filme com Maisa e Fernanda Gentil após novela na Globo

As atenções, no entanto, se voltam para dois novos alunos: ela, sensível, inteligente e retraída (Duda Matte); ele, expansivo e sedutor (Marcus Bessa). O raio do amor cai sobre eles.

Baseado em livro de Thalita Rebouças (que assina o roteiro com Tati Adão), a estreia no cinema da diretora Claudia Castro procura capturar o público jovem com uma narrativa ágil que recorre a músicas para fazer a costura da trama --e que termina com um número musical. Sim, de Maisa.

"ELA DISSE, ELE DISSE"

  • Avaliação: regular
  • Brasil, 2019.
  • Direção: Claudia Castro.
  • Com: Maisa Silva, Fernanda Gentil e Maria Clara Gueiros. 12 anos.
  • Estreia nesta quinta (3)

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais