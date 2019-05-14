ASSISTA

Com Angelina Jolie, continuação de 'Malévola' ganha 1º trailer

Elle Fanning, Harris Dickinson e Ed Skrein também integram elenco

Publicado em 14 de maio de 2019 às 10:38 - Atualizado há 6 anos

Angelina Jolie é protagonista e produtora executiva de Malévola 2 Crédito: Divulgação

A Disney divulgou nesta segunda-feira (13) o primeiro trailer oficial de "Malévola: Dona do Mal", live-action que dará continuidade ao primeiro filme, lançado em 2014.

A trama é estrelada por Angelina Jolie, 43, que contracenará ao lado de Elle Fanning, 21, a princesa Aurora (Bela Adormecida). As duas precisam enfrentar novos inimigos na nova jornada, para proteger seres mágicos da terra dos Moors.

"A história se tornou lenda, mas isto não é um conto de fadas", diz a personagem de Jolie no trailer.

Também integra o elenco Harris Dickinson, que substituirá Brenton Thwaites como Príncipe Phillip; bem como Ed Skrein (de "Deadpool"), Chiwetel Ejiofor ("12 Anos de Escravidão") e Michelle Pfeiffer ("Vingadores: Ultimato").

Com direção de Joachim Ronnig ("Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar"), o mesmo do primeiro longa, o filme chega aos cinemas no dia 17 de outubro.

Antes de "Malévola: Dona do Mal", os fãs dos live-actions da Disney poderão conferir "Aladdin" (estreia em 23 de maio) e "O Rei Leão" (18 de julho).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta