Com 15 anos, MC Loma entra na disputa de hit do carnaval

MC Loma e as Gêmeas Lacração Crédito: Instagram/MC Loma

Com apenas 15 anos e muita humildade e despretensão, Paloma Roberta Silva Santos entrou com tudo no mundo da música. Numa escalada meteórica, a adolescente que usa o nome de MC Loma e tem a companhia das amigas Mirella e Mariely Santos, 18 anos, - mais conhecidas como Gêmeas Lacração - conseguiu, em menos de um mês, chamar atenção de famosos como Anitta e Wesley Safadão.

Lançado no último dia 20 de janeiro, o clipe de "Envolvimento" ja conta com quase 8 milhões de visualizações no YouTube. A música, com sucesso estrondoso, entrou com tudo na disputa com "Que Tiro Foi Esse?", "Vai Malandra" e "Joga Bunda" pelo título de música do Carnaval 2018. Segundo o G1, na última segunda-feira (5), "Envolvimento" ocupava a 62ª posição no ranking "Top 200" do Spotify, tendo sido reproduzido mais de 105 mil vezes em menos de 72 horas, confirmando o sucesso viral da canção de refrão do tipo chiclete.

"Para falar a verdade, eu nem ligo muito para isso, só estou fazendo para me divertir com minhas amigas", disse a pernambucana ao caderno "Viver", do "Diário de Pernambuco", sobre a repercussão de tudo.

Afinal, para MC Loma tudo não passava de uma brincadeira para postar em seu canal no YouTube. Porém, o negócio ficou tão sério, em pouco tempo, que MC Loma e as Gêmeas Lacração já até assinaram contrato com a gravadora Start Music e passarão a cobrar R$ 10 mil por apresentação. Além disso, Kondzilla, dono do canal do YouTube mais seguido do Brasil e responsável por clipes como "Ta tum tum", de MC Kevinho com Simone & Simaria, vai regravar o clipe de "Envolvimento" com as meninas.

O acordo foi firmado nesta segunda-feira (5), apenas um dia após o trio dançar com Anitta no palco do festival Olinda Beer, em Olinda. "Gente, quem quiser contratar nosso show para o Brasil e para o mundo, a partir de hoje é com a Star Music. Escama é só de peixe", disse Paloma, em vídeo publicado no Instagram, usando um dos jargões já popularizados por ela nas redes sociais.

MC Loma e as Gêmas Lacração assinando contrato com a Start Music Crédito: Instagram/MC Loma

Inspiração

Sobre a apresentação com Anitta, a funkeira cantou a música "Envolvimento". Porém, Mc Loma não pode dividir os vocais. Por ser menor de idade, ela ainda aguarda decisão judicial para poder se apresentar. Por isso, apenas dançou, juntamente com as gêmeas Mariely e Mirella Santos, ao lado da cantora ídolo.

"Obrigadaaaa, meu amooooor. Nunca conheci uma pessoa tão humilde igual a você. É tão carinhosa com uma fã... tratou eu e as meninas super bem, como se fôssemos amigas há um tempo. Nunca fiquei tão feliz em toda minha vida. Te amoooooo muita, diva @anitta", postou a jovem MC no Instagram, sem nunca negar que a carioca é sua inspiração na carreira.

Música e novidade

A letra de "Envolvimento", a gravação e edição do clipe foram feitas por uma das gêmeas, Mirella Santos, responsável também por entrar em contato com o estúdio. "Esse hit é chiclete na sua mente vai ficar", diz o refrão cantado por cima das batidas típicas do brega funk do nordeste.

Após o lançamento no YouTube, Felipe Neto, um dos youtubers mais populares do país, fez um vídeo falando sobre a música, chegando a decretá-la como hit do carnaval 2018: "É genial, ela é genial. Você vai ver. Kondzilla vai contratar no ato", disse Felipe na gravação.