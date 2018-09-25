MÚSICA

Coletânea com trabalho de Chris Cornell será lançada em novembro

O box set Chris Cornell, morto em maio de 2017, já está em pré-venda no site oficial do cantor
Redação de A Gazeta

24 set 2018 às 22:00

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 22:00

Chris Cornell Crédito: Divulgação
O cantor Chris Cornell, encontrado morto em maio do ano passado, aos 52 anos, vai ganhar uma coletânea especial para relembrar momentos de sua carreira solo e nos grupos Audioslave, Soundgarden e Temple of the Dog.
Com lançamento previsto para o próximo dia 16 de novembro, o box set Chris Cornell já está em pré-venda no site oficial do cantor e uma música inédita, When Bad Does Good, já está disponível nas plataformas digitais. Ouça abaixo:
No site, quatro versões da coletânea estão disponíveis. A mais completa inclui LPs, um DVD e quatro CDs que somam 88 faixas ao total, com 64 faixas de áudio, sendo 11 nunca lançadas, e 24 vídeos, dois inéditos.
A caixa conta ainda com um livro de fotos de 66 páginas e cartas de amigos de Cornell como Kim Thayil, Matt Cameron, Tom Morello, Mike McCready e Brendan OBrien.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia prende suspeito de vender drogas pelas redes sociais no Sul do ES
Imagem de destaque
Por que os astronautas da Artemis 2 não pousarão na Lua como nas missões Apolo
Imagem de destaque
Mel Maia responde a críticas sobre aparência após morte da mãe

