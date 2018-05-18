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MÚSICA

Claudio Cruz é o novo regente titular do Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Ele assume o lugar de Tobias Volkmann, exonerado pelo secretário estadual de cultura

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 21:35
Cláudio Cruz assume o posto de maestro regente da orquestra do Municipal Crédito: Reprodução Facebook
O maestro Claudio Cruz é o novo regente titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Segundo a instituição, o nome do maestro foi encaminhado nesta quinta-feira, 17, ao governador do Estado e a nomeação deve ser publicada nesta sexta, 18, no Diário Oficial. Os músicos da orquestra foram comunicados da decisão mas Cruz só deve se pronunciar após a publicação da nomeação.
Cruz, que é diretor da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e da Oficina de Música de Curitiba, substitui Tobias Volkmann, que foi exonerado do posto na terça-feira, 15,. Um dia antes, em entrevista ao jornal O Globo, ele havia comunicado a decisão de se afastar do colegiado artístico do Municipal, que reúne representantes dos corpos artísticos da casa, por não concordar com as escolhas artísticas e de gestão. Na mesma ocasião, ele manifestou a intenção, no entanto, de permanecer à frente da orquestra
A troca de maestros é mais um lance em uma série de polêmicas relacionadas ao Municipal carioca. Após a temporada da ópera Um baile de máscaras, de Verdi, em abril, desentendimentos a respeito do orçamento da produção levaram o secretário de Cultura Leandro Monteiro a questionar gastos e a anunciar a suspensão do repasse de verbas para o teatro, presidido por Fernando Bicudo.
Por conta disso, Cruz vai encontrar pela frente um cenário de indefinição, no qual outros espetáculos já foram cancelados e a temporada anunciada no início do ano não foi confirmada e depende da busca de novos patrocínios para o Municipal.

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