Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espetáculo

Circuito de teatro traz peças de Paulo Gustavo e Emílio Dantas ao ES

Ao todo, circuito vai promover seis espetáculos no Espírito Santo

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:53

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:53
Vitória, Itaguaçu, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Colatina, São Mateus, Linhares, Afonso Cláudio e Vila Velha vão receber seis peças de teatro neste ano. As cidades fazem parte do roteiro do Circuito Banestes de Teatro, que estreia nos dias 13 e 14 de abril no Teatro da Ufes, na Capital, com "Pro Dia Nascer Feliz", com Emílio Dantas dando vida ao cantor Cazuza. 
Em junho, "Hermanoteu na Terra de Godah" chega ao Teatro da Ufes, em Vitória, nos dias 29 e 30. Em seguida, Matheus Ceará vem com seu "Papai É Uma Piada", em formato inédito, com apresentações nos dias 5, 6, 7 e 14 de julho em Colatina, Linhares, São Mateus e Afonso Cláudio, respectivamente. 
Cena de "Ele Ainda Está Aqui", com Emílio Dantas Crédito: Elisa Mendes
Paulo Gustavo vai apresentar pela primeira vez "Filho da Mãe", em Vitória, já em julho. O espetáculo é um musical que resgata a carreira de cantora da mãe, Dona Déa, e celebra a relação entre os dois. O evento será sediado no Álvares Cabral, no dia 20. 
Ensaio da peça "Filho da Mãe", com Paulo Gustavo e sua mãe, Dona Déa Crédito: Daniel Chiacos
APRESENTAÇÃO ITINERANTE
"Rubem Braga - Uma Vida em Voz Alta" também faz parte do circuito, mas vai rodar o Espírito Santo nas seguintes datas: 9, 10 e 11 de agosto em Cachoeiro de Itapemirim, 13 de agosto em Muqui, 14 de agosto em Castelo e, por fim, 13, 14 e 15 de setembro em Vitória. 
A peça fala da vida de Rubem Braga, escritor e jornalista capixaba que morreu em 1990 e que fez fama como cronista em veículos de grande circulação do Brasil. 
A segunda peça local que estreia e encerra a temporada de 2019 do circuito é "Buffalo's Show", uma nova montagem do Grupo Folgazões. O espetáculo será encenado em Vila Velha, no dia 27 de setembro, e em Itaguaçu, no dia 29 do mesmo mês. A peça fala de um lendário caçador de búfalos e criados dos shows do Velho Oeste. 
SERVIÇO
"Ele Ainda Está Aqui", com Emilio Dantas
13 e 14 de abril - no Teatro Universitário, em Vitória
"Hermanoteu na Terra de Godah", com Os Melhores do Mundo
29 e 30 de junho - no Teatro Universitário, em Vitória
"Papai é Uma Piada", com Matheus Ceará
5 de Julho - no Teatro Marista, em Colatina
6 de Julho - no Teatro do Colégio Pitágoras, em Linhares
7 de Julho – no Sesc São Mateus
14 de julho - no Centro Cultural José Ribeiro Tristão, em Afonso Cláudio
"Filho da Mãe", com Paulo Gustavo
20 de julho - na Arena Alvares Cabral, em Vitória
"Rubem Braga - Uma Vida em Voz Alta"
9 a 11 de agosto - no Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro
13 de agosto - no Teatro Nenem Paiva, em Muqui
14 de agosto - Teatro Municipal Antônio Merçon, em Castelo
13 a 15 de setembro - no Palácio Sônia Cabral, em Vitória
"Buffalo's Show", do Grupo Folgazões.
27 de Setembro - no Teatro Municipal, em Vila Velha
29 de Setembro - no Teatro Municipal Geraldo Cestari, em Itaguaçu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Paulo Gustavo teatro Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados