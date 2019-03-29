Circuito de teatro traz peças de Paulo Gustavo e Emílio Dantas ao ES

Vitória, Itaguaçu, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Colatina, São Mateus, Linhares, Afonso Cláudio e Vila Velha vão receber seis peças de teatro neste ano. As cidades fazem parte do roteiro do Circuito Banestes de Teatro, que estreia nos dias 13 e 14 de abril no Teatro da Ufes, na Capital, com "Pro Dia Nascer Feliz", com Emílio Dantas dando vida ao cantor Cazuza.

Em junho, "Hermanoteu na Terra de Godah" chega ao Teatro da Ufes, em Vitória, nos dias 29 e 30. Em seguida, Matheus Ceará vem com seu "Papai É Uma Piada", em formato inédito, com apresentações nos dias 5, 6, 7 e 14 de julho em Colatina, Linhares, São Mateus e Afonso Cláudio, respectivamente.

Cena de "Ele Ainda Está Aqui", com Emílio Dantas Crédito: Elisa Mendes

Paulo Gustavo vai apresentar pela primeira vez "Filho da Mãe", em Vitória, já em julho. O espetáculo é um musical que resgata a carreira de cantora da mãe, Dona Déa, e celebra a relação entre os dois. O evento será sediado no Álvares Cabral, no dia 20.

Ensaio da peça "Filho da Mãe", com Paulo Gustavo e sua mãe, Dona Déa Crédito: Daniel Chiacos

APRESENTAÇÃO ITINERANTE

"Rubem Braga - Uma Vida em Voz Alta" também faz parte do circuito, mas vai rodar o Espírito Santo nas seguintes datas: 9, 10 e 11 de agosto em Cachoeiro de Itapemirim, 13 de agosto em Muqui, 14 de agosto em Castelo e, por fim, 13, 14 e 15 de setembro em Vitória.

A peça fala da vida de Rubem Braga, escritor e jornalista capixaba que morreu em 1990 e que fez fama como cronista em veículos de grande circulação do Brasil.

A segunda peça local que estreia e encerra a temporada de 2019 do circuito é "Buffalo's Show", uma nova montagem do Grupo Folgazões. O espetáculo será encenado em Vila Velha, no dia 27 de setembro, e em Itaguaçu, no dia 29 do mesmo mês. A peça fala de um lendário caçador de búfalos e criados dos shows do Velho Oeste.

SERVIÇO

"Ele Ainda Está Aqui", com Emilio Dantas

13 e 14 de abril - no Teatro Universitário, em Vitória

"Hermanoteu na Terra de Godah", com Os Melhores do Mundo

29 e 30 de junho - no Teatro Universitário, em Vitória

"Papai é Uma Piada", com Matheus Ceará

5 de Julho - no Teatro Marista, em Colatina

6 de Julho - no Teatro do Colégio Pitágoras, em Linhares

7 de Julho – no Sesc São Mateus

14 de julho - no Centro Cultural José Ribeiro Tristão, em Afonso Cláudio

"Filho da Mãe", com Paulo Gustavo

20 de julho - na Arena Alvares Cabral, em Vitória

"Rubem Braga - Uma Vida em Voz Alta"

9 a 11 de agosto - no Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro

13 de agosto - no Teatro Nenem Paiva, em Muqui

14 de agosto - Teatro Municipal Antônio Merçon, em Castelo

13 a 15 de setembro - no Palácio Sônia Cabral, em Vitória

"Buffalo's Show", do Grupo Folgazões.

27 de Setembro - no Teatro Municipal, em Vila Velha