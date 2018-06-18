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Cinemas dos EUA recebem aviso sobre ataques de epilepsia em 'Os Incríveis 2'

Uma sequência com luzes piscantes preocupou pais americanos e resultou em um posicionamento da Disney

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 19:49
A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar
Após uma campanha no Twitter, cinemas dos Estados Unidos receberam notificação da Disney para colocar um aviso de risco de epiléptico nas salas que estão exibindo o filme Os Incríveis 2. A cena em questão mostra flashes de luz por quase 90 segundos ininterruptos, que, além de ataques epilépticos, também podem causar enxaquecas e problemas na visão.
"Não estou chamando um boicote para Os Incríveis 2 ou que eles mudem o filme...só quero que a Disney/Pixar e os cinemas coloquem um aviso que há cenas com luzes piscantes", escreveu a blogueira Veronica Lewis no Twitter. "Os pais têm que ter o direito de fazer uma decisão informada sobre algo que pode impactar a segurança dos filhos e pessoas com doenças crônicas têm o direito de saber potenciais gatilhos que existem no filme", continuou.
Após mais de 10 mil retuítes dos avisos, a Disney se pronunciou e mandou o aviso para as redes de cinema americanas. "Caros clientes, Os Incríveis 2 contém uma sequência de luzes piscantes que podem afetar pessoas suscetíveis a epilepsia fotossensível ou outras fotossensibilidades", diz o alerta.
O E+ entrou em contato com as principais redes de cinemas brasileiras para saber se o mesmo aviso foi enviado ao Brasil, mas até o momento não recebeu respostas.

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