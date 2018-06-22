Cinema e futebol: filmes sobre o esporte fazem sucesso?

Milhares de brasileiros se reúnem nos estádios ou na frente das televisões para acompanhar os jogos de futebol. Partindo desse fanatismo, vários ídolos do esporte viraram tema de filmes e documentários e muitos diretores decidiram contar histórias inspiradas no universo futebolístico.

Mas se dentro do campo, de campeonatos de várzea à Copa do Mundo, é só a bola rolar para atrair todos os olhares, no cinema não é bem assim. Várias produções brasileiras e estrangeiras já tentaram explorar o assunto, quase sempre sem sucesso.

Para Fábio Camarneiro, professor do Departamento de Audiovisual da Ufes, tanto aqui como em outros países, o futebol não é um tema que leve necessariamente as plateias ao cinema.

Ao menos não mais do que qualquer outro tema mais específico. Não existem fórmulas ou temas que garantam o sucesso artístico ou comercial de um filme, opina.

Nem mesmo Rodrigo Santoro, na pele do folclórico Heleno de Freitas, conseguiu alavancar Heleno, de José Henrique Fonseca. O filme se baseou no livro Nunca Houve um Homem como Heleno, do jornalista Marcos Eduardo Neves, e estreou em apenas 63 salas em todo o Brasil.

Outro longa sobre futebol, Boleiros, de Ugo Giorgetti, tem um elenco com atores consagrados como Lima Duarte e Otávio Augusto, mas estreou em menos salas do que Heleno.

Apesar disso, Boleiros é uma das obras sobre futebol bem avaliadas por Fábio Camarneiro. Segundo o professor, o maior clássico sobre futebol feito no Brasil é Garrincha: Alegria do Povo, documentário de Joaquim Pedro de Andrade.

Filmar esportes é algo muito difícil e especializado. Hoje em dia os jogos se parecem cada vez mais com partidas de videogame. A ficção coloca ainda outros problemas: vamos ensaiar uma jogada? Imagino que a maior emoção do futebol ainda seja a parte imponderável do jogo. E isso é melhor apreendido pelo documentário que pela ficção, contesta.

Apesar das dificuldades, essas obras ganharam um festival só para elas  o CINEfoot, que se dedica apenas aos filmes que tem o futebol como tema e já teve edições até em Vitória.

Quer entrar no clima da Copa e se arriscar (por conta e risco) a conferir alguns filmes sobre o assunto? Confira a lista que preparamos com vários filmes em que a bola rola do início ao fim.

Cinema em clima de copa





Heleno

José Henrique Fonseca

Biografia do jogador Heleno de Freitas (Rodrigo Santoro), que apesar do talento tinha uma vida marcada por polêmicas fora dos campos.

Gol! O Sonho Impossível

Danny Cannon

Trilogia sobre Santiago, um jovem mexicano que sonha em jogar em um grande clube de futebol e acaba no poderoso Real Madrid.

Boleiros: Era uma Vez o Futebol...

Ugo Giorgetti

Um grupo de ex-jogadores profissionais se encontra para relembrar antigas glórias e histórias curiosas em um bar de São Paulo.

Garrincha: Alegria do Povo

Joaquim Pedro de Andrade

O filme mostra o auge da carreira de Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, em ação no Botafogo e na Seleção.

Fuga para a Vitória Foto: Warner Bros./ Divulgação - Foto: Warner Bros./ Divulgação"/> - Foto: Warner Bros./ Divulgação"/> Pelé e Sylvester Stallone no filme "Fuga Para Vitória"

John Huston

Com a improvável dupla Pelé e Sylvester Stallone (!!) no elenco, o filme traz uma partida entre um time de jogadores profissionais alemães contra um grupo de prisioneiros de guerra que planejam uma fuga durante o jogo.

Penalidade Máxima

Barry Skolnick

Ídolo do futebol ingês, Danny Meehan (Vinnie Jones, um polêmico ex-jogador) perde tudo e vai preso. Na prisão, treina o time de guardas local para a liga nacional.

Asa Branca  Um sonho Brasileiro

Djalma Limongi Batista

A trajetória de um jogador de futebol (Edson Celulari) de origem humilde, desde o começo de sua carreira, no interior de São Paulo, até o sucesso em uma Copa do Mundo.

Garrincha  Estrela Solitária

Milton Alencar

O filme retrata a vida de Garrincha com André Gonçalves no papel do demônio das pernas tortas e Taís Araújo como Elza Soares.

Foto: Europa Filmes/Divulgação - Foto: Europa Filmes/Divulgação"/> - Foto: Europa Filmes/Divulgação"/> Filme "Pelé - O nascimento de uma lenda" Pelé: O Nascimento de uma Lenda

Jeff e Michael Zimbalist

A história de Pelé, de menino na cidade de Três Corações à conquista Copa do Mundo de 1958 com apenas 17 anos.

Onda Nova

Ícaro Martins