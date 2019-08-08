CINEMA

Cinema do ES devolve o ingresso se você não gostar do filme

Promoção é válida para o filme "Meu Amigo Enzo", em cartaz em shopping de Cariacica

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 17:50 - Atualizado há 6 anos

Cena do filme "Meu Amigo Enzo", de Simon Curtis Crédito: Fox Filmes/Divulgação

Já pensou em ir ao cinema, assistir a um filme e receber o valor do ingresso de volta, caso não goste dele? Essa é a nova moda que um cinema de Cariacica oferece aos seus espectadores.

A promoção causa alegria (ou arrepios, dependendo do ponto de vista) dos cinéfilos com a seguinte regra: quem não gostar do filme nos primeiros 30 minutos de projeção pode sair da sessão, com direito a receber uma cortesia para assistir a qualquer outro longa-metragem do circuito por um prazo de 30 dias.

Lançada em abril de 2018, com o delicado "Com Amor, Simon", a promoção "Garantia Cinépolis" está de volta às salas de exibição do Shopping Moxuara, em Cariacica. O longa escolhido para participar do projeto é "Meu Amigo Enzo", do inglês Simon Curtis, diretor do ótimo "A Dama Dourada" (2015). A produção do longa é da mesma equipe que emocionou - levando a plateia às lágrimas - com "Marley & Eu" (2008). Abaixo, veja o trailer do filme.

A trama da comédia dramática promete agradar pela "fofurice". Um cachorro inteligente passa os dias filosofando e aprendendo o que é ser humano a partir das observações que faz sobre a vida de seu dono, o piloto Denny Swift (Milo Ventimiglia, o galã da série "This is Us").

O SELO

O "Garantia Cinépolis" é uma espécie de selo de qualidade dado pelo grupo exibidor para lançamentos que a empresa acredita ser produções altamente recomendáveis. Traduzindo: só entra no esquema títulos que eles realmente acham que você vai gostar.

Os longas que recebem o selo são selecionados pela equipe de programação da rede no Brasil. Lembrando que não há uma periodicidade específica e nem previsão de quando a promoção vai retornar.

