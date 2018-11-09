Chuvas cancelam cerimônia de entrega da Comenda Maurício de Oliveira

Cerimônia de entrega da Comenda Maurício de Oliveira foi adiada para a próxima quarta-feira (14) Crédito: Diego Alves/PMVV

A cerimônia de entrega da Comenda Maurício de Oliveira, que seria realizada hoje (9), foi cancelada por conta das chuvas que atingem a Grande Vitória. O evento foi transferido para a próxima quarta-feira (14), na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, às 19 horas.

Os homenageados de 2018 são o grafiteiro Fagundes, o sambista Edson Papo Furado, o escritor Carlos Abelhão, a coreógrafa Mitzi Marzzutti, a atriz Suely Bispo e o artista de hip hop Edson Sagaz.

Homenageados

Fagundes

O grafiteiro Fagundes se dedica ao ofício desde 2004. Além disso, também se dedicou ao break, dança de rua ligada à cultura hip hop, pelo qual ganhou o prêmio nacional Hutuz, o Oscar do Hip Hop, em 2008. Ele é um dos artistas que assinam o maior painel de grafite do Estado, o Memorial Araceli, localizado no viaduto da praia de Camburi, além de assinar outros painéis pela cidade.

Atualmente, Fagundes está em tratamento contra o mal de Parkinson, mas está convicto que em breve voltará a fazer sua arte pelos muros da cidade.

Edson Papo Furado

Prestes a completar 80 anos (ele nasceu em 26 de março de 1939), Edson Papo Furado é uma figura lendária do samba capixaba. Natural de Serra Sede, ele começou desde cedo a se envolver com a cultura em rodas de congo do município. É um dos fundadores da tradicional escola de samba Unidos da Piedade, agremiação da qual é considerado o intérprete de honra.

Carlos Abelhão

Além de escritor, Carlos Abelhão é compositor, rapper e militante. Sempre ligado às causas sociais e ao ativismo, ele tem se dedicado ao desenvovimento da comunidade por meio de arte e cultura. No final de 2013, lançou seu livro de poesia marginal intitulado Um Tudo do Meu Eu.

Mitzi Marzzuti

Diretora da cia. de dança Mitzi Marzzuti há 33 anos, é um dos destaques da dança contemporânea no Estado. É coreógrafa, professora de dança contemporânea, iluminadora e roteirista para espetáculos. Sua formação passa por estúdios e academias de Londres, Nova Iorque e cidades da Itália.

Suely Bispo

Suely Bispo é atriz e formada em História e mestre em Estudos Literários pela Ufes. Tem mais de 20 anos de carreira no teatro e, em 2016, chegou à TV como a personagem Doninha, na novela Velho Chico, na Globo. Ativista e escritora, ela é autora do livro Resistência negra na Grande Vitória: dos quilombos ao movimento negro, que terá em breve lançamento da sua segunda edição.

Edson Sagaz