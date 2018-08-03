Chuva modifica programação da Semana da Juventude de Vitória

Companhia Negraô de dança se apresenta na Mostra de Dança, que foi transferida para o Mucane Crédito: Victor Faro

A chuva que chegou a Vitória nesta sexta-feira (3) trouxe transtornos para a Semana da Juventude. A programação, que encerra neste domingo (5), passou por duas mudanças. Segundo a Prefeitura de Vitória, a batalha de rimas, que seria realizada nesta sexta-feira (3), na Praça Costa Pereira, a partir das 18h, foi cancelada.

Já a Mostra de Danças, que seria realizada neste sábado (4), no Parque Moscoso, a partir das 16h, foi transferida para o Museu Capixaba do Negro (Mucane) no mesmo horário.

Entre as atrações da Mostra, está a Cia de música afro Negraô. Além dela, irão se apresentar também os grupos Underground Funkrs, Gladcrew, Império Projetc e Pagode Capixaba. Vão ter também variados ritmos musicais e participação do DJ Chapolin. Mas quem quiser chegar e se apresentar, também vai poder mostrar sua arte no Tapete Livre.

Desde o último dia 30, Vitória realiza a Semana da Juventude, onde já aconteceram seminários, oficinas e a inauguração da nova sede do Núcleo Afro Odomodê, no Morro do Quadro. Para fechar a programação da Semana da Juventude, no domingo (5), o 3º Campeonato Amador de Skate, às 8 horas, na área para skate da praia de Camburi.

Os skatistas que quiseram participar do torneio precisam ficar atentos. Ao todo, serão 80 vagas, e as inscrições podem ser feitas online (https://sites.vitoria.es.gov.br/smj/campeonato-amador-de-skate/) até esta sexta-feira (3) ou até atingir o limite.

Este ano, o campeonato será classificatório para a etapa nacional e será homologado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK). As categorias são: amador, iniciante, mirim e feminino.

A SEMANA

A Semana Municipal de Juventude acontece no município desde 2014, em alusão ao Dia Municipal de Juventude, comemorado anualmente no dia 19 de julho, conforme Lei Municipal 7.673/2009. O objetivo é desenvolver um conjunto de ações que tem como princípio a valorização da criatividade, protagonismo, participação social e inclusão dos jovens.

SERVIÇO

5ª edição da Semana da Juventude

Sexta-feira (3)

Batalha de Rimas: CANCELADO

Sábado (4)

Mostra de Danças: das 16h às 21h, transferido para o Museu Capixaba do Negro (Mucane)

Atrações: Cia Negraô (dança afro); Underground Funkrs(break dance); Gladcrew (Cia de danças urbanas); Império Project (grupo k-pop); Pagode Capixaba (pagode)

Entrada gratuita

Domingo (5)

Campeonato Amador de Skate: das 8h às 18h