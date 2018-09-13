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Música

Christina Aguilera quer gravar canção com rival Britney Spears

Cantora fez a declaração durante programa Jimmy Kimmel Live
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 16:57

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 16:57

Christina Aguilera e Britney Spears chegaram a ser rivais da música pop. Ambas estouraram no mercado no fim dos anos 1990. Os fãs das duas não imaginariam uma parceria, mas nada está descartado.
Christina Aguilera está promovendo o novo álbum Liberation, o primeiro desde 2012. Na edição do programa Jimmy Kimmel Live desta quarta-feira, 12, Christina Aguilera falou sobre sua carreira, desde os sete anos de idade. Também falou como é a relação com as redes sociais. As celebridades andam mais juntas hoje. Se fosse assim naqueles dias, quando me comparavam muito a outros artistas, eu adoraria ter rebatido isso, disse.
Aproveitando a oportunidade, Jimmy Kimmel questionou sobre desavenças do passado. Aguilera titubeou, mas confessou: Quando minha carreira estava crescendo eram bem óbvias (as rivalidades). Eu e Britney. Tinha esse lance de consideradas rivais. E se houvesse as redes sociais lá, acho que já teríamos gravado juntas. Kimmel lançou: Vocês deveriam fazer isso!. Eu estou dentro. Se os representantes derem o ok, declarou.

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