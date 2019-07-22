TELEVISÃO

Chris Pine é o protagonista de 'I am the Night', série dirigida por Patty Jenkins

Produção estreia nesta segunda, 22, e será exibida às 23h15, na TNT Séries

Publicado em 22 de julho de 2019 às 17:45 - Atualizado há 6 anos

Chris Pine e India Elsey, na série I am the Night' Crédito: TNT Séries

Estreia nesta segunda-feira, 22, a série I Am the Night, que é protagonizada por Chris Pine e tem direção de Patty Jenkins. A exibição será às 23h15, na TNT Séries.

Com roteiro de Sam Sheridan, produção é baseada na autobiografia de Fauna Hodel (India Eisley), jovem que foi rejeitada por sua mãe biológica. Ao começar busca por informações sobre seu passado, acaba seguindo um caminho que a leva ao Dr. George Hodel (Jefferson Mays), um ginecologista que está ligado ao pior lado de Hollywood. Nessa caminhada, Fauna contará com a ajuda do repórter Jay Singletary (Chris Pine).

Ao todo, a série terá seis episódios. Assista ao trailer abaixo.

