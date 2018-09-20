Chico Buarque concorre na categoria álbum do ano no Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quinta-feira, 20, os indicados à 19.ª Entrega Anual do Latin Grammy (o Grammy Latino), a maior honraria da música latina. Chico Buarque concorre na categoria álbum do ano por Caravanas. Yamandu Costa, Hermeto Pascoal e Hamilton de Holanda estão na disputa de melhor álbum instrumental. João Bosco, Elza Soares, Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle estão entre os indicados nas categorias de música brasileira.
O colombiano J Balvin, astro do reggaeton, lidera a lista geral com oito indicações, seguido pela espanhola Rosalía com cinco. Vários artistas e produtores receberam quatro indicações, incluindo El David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García e Natalia Lafourcade.
Os indicados ao Grammy Latino são escolhidos por meio dos votos dos membros internacionais da Academia Latina da Gravação, representando todos os gêneros e disciplinas criativas, incluindo artistas da gravação, compositores, produtores, músicos, engenheiros de som e engenheiros de estúdio. Os indicados de 2018 foram selecionados entre os quase 14 mil projetos registrados em 49 categorias.
Os membros votantes começam a rodada final da votação on-line no dia 28 de setembro de 2018.
Veja a lista de indicados nas principais categorias do Grammy Latino 2018:
Álbum do Ano
Prometo - Pablo Alborán
Vibras - J Balvin
Caravanas - Chico Buarque
Salvavidas De Hielo - Jorge Drexler
Siguiente - El David Aguilar
Soy Yo - Kany García
Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2 - Natalia Lafourcade
¡México Por Siempre! - Luis Miguel
Encanto Tropical - Monsieur Periné
Cuando El Río Suena... - Rozalén
Gravação do Ano
No Vaya A Ser - Pablo Alborán
É Fake (Homem Barato) - Anaadi
Mi Gente - J Balvin con Willy William
Internacionales - Bomba Estéreo
Telefonía - Jorge Drexler
Para Siempre - Kany García
X - Nicky Jam e J Balvin
Danza De Gardenias - Natalia Lafourcade junto com Los Macorinos
Bailar Contigo - Monsieur Periné
Malamente - Rosalía