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Chefs farão almoço em prol da Apae em Vila Velha

Dinheiro angariado com dinheiro dos convites para o evento será doado à Apae

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 15:15
Chefs farão almoço beneficente em Vila Velha Crédito: Cacá Lima/Divulgação
Entrada, prato principal, guarnições, sobremesa... E fazer o bem. No próximo dia 10 de junho, nove chefs se reunirão no Centro de Convenções de Vila Velha para realizarem um almoço em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O dinheiro que será recolhido com a venda dos convites, cada um vendido por R$ 120, será doado à instituição.
A chef Bia Delmaestro é uma das responsáveis pelos pratos que serão servidos. Junto de outra colega, ela fará a entrada do menu, que começa às 12h30. Apesar de ser o primeiro ano que ela participa de um evento dessa natureza, sempre foi ligada em ajudar projetos sociais com a irmã. "A gente tem isso no gene", brinca.
"Vou elaborar a entradinha à base da culinária francesa, que é a minha especialidade. Passei 10 anos lá. Quando voltei para o Brasil, há três anos, fui direto para a cozinha", comenta.
Para ela, esse tipo de evento cresce a cada ano e, desta vez, enxerga que o almoço vai conseguir chamar ainda mais gente pela causa, que a própria chef considera nobre. "A organização do evento é de confiança e o que estamos oferecendo, pelo valor, é bem bacana. Também tem o fato de ser a Apae, que eu acho que conta muito", avalia.
Junto dela, os chefs Alessandro Eller, Assis Teixeira, Carolina Leyro Dias, Giovana Moyzés, Graça Brommonschenkel, Juliana Mercier, Luiza Sampaio e Toninha De Nadai assinarão o cardápio. No fim do evento, também haverá o sorteio de uma joia assinada por Adriana Delmaestro e uma peça de arte do designer Ivan Coelho. A organização do evento estima que 400 pessoas façam parte do almoço.
SERVIÇO
1º Almoço Solidário do GASS
Onde: Centro de Conveções de Vila Velha (Av. Santa Leopoldina, Praia de Itaparica, Vila Velha)
Quando: 10 de junho (domingo), a partir das 12h30
Ingressos: R$ 120 (vendas na sede da Apae - R. Cabo Aylson Simões, 1050, Centro de Vila Velha)
Mais informações: (27) 3229-3845

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